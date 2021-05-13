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Зачем подделывали почтовые марки

Зачем подделывали почтовые марки (5 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   марки   познавательно   почтовые марки   факты   
496
5

Последнее, что приходит в голову при словах «политика» и «пропаганда», — это, наверное, марки. Как безобидные маленькие кусочки бумаги с изображением кого или чего-либо вообще могут иметь какое-то важное значение в такие вещах?

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Метки: интересно   история   марки   познавательно   почтовые марки   факты   
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