Зачем подделывали почтовые марки

Но ведь имели! С их помощью заставляли любить вождей, добивались «праведного» народного гнева, а то и вовсе создавали вымышленные государства.

Своих героев нужно знать в лицо

Изначально назначение марок было просто и понятно — подтвердить сам факт пересылки. Но где-то с 1840-го года в голову политиков приходит светлая мысль: а почему бы не использовать эти мелькающие перед глазами отправителей и получателей кусочки бумаги для популяризации конкретных лиц, а также нужной и удобной идеологии? И правда, постоянно встречая чей-то портрет на марках, как-то невольно начинаешь относиться к указанной личности лояльнее, возможно, даже не осознавая этого. Срабатывал эффект узнавания, «знакомости» и даже некой «близости к народу». Так на марках начинают пестреть портреты главы государств, героев войны и мирного времени.

Марка «Летчик-истребитель В. В. Талалихин» номиналом 20 копеек. Тираж – 3 млн

Кстати, в СССР тоже, например, это стало отличной мерой для того, чтобы «страна знала своих героев в лицо» в буквальном смысле.

Марка «Партизанка Космодемьянская» номиналом 30 копеек

Также выпускались марки к радостным и печальным годовщинам, важным для страны, а еще было обычной практикой распространять таким образом изображения писателей, произведения которых соответствовали идеологии государства. Но если с популяризацией того или иного человека или идеи все понятно, то зачем кому-то понадобилось подделывать марки?

Отличная PR-технология

Оказывается, первый такой случай имел место в далеком 1871 году, когда целью подобной эмиссии была попытка агитировать население за графа де Шамбора. Вышеуказанный господин мечтал занять французский престол, поэтому лозунг звучал в его поддержку и против республики. Понятно, что никакой ценности для почты эти марки не несли, ведь были самыми настоящими фальшивками, а вот в качестве агитации вполне годились. Интересно, что впоследствии таких акций было достаточно много, но далеко не всегда тот, ради кого это делалось вообще знал об этом. Например, кто был инициатором эмиссии марок в поддержку генерала Жоржа Буланже, выступавшего за установление режима диктатуры во Франции в 1880-х годах, так и осталось тайной.

Несмотря на эмиссию агитационных марок, Жорж Буланже так и не стал диктатором

Идеально для призывов к независимости

Часто выпуск марок содержал скрытый или явный призыв к независимости. Сепаратисты активно использовали эту пиар-технологию для распространения своих идей. Например, в начале XX века инициативная группа, придерживающаяся подобных взглядов, выпускала специальные марки, агитировавшие за отделение Бретани. Более того, рассылали членам парламента Франции письма, налепляя на них нужное количество экземпляров своей продукции. Видимо, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений.

Вымышленное государство — тоже государство, если у него есть свои марки

Случались в истории и совершенно нелепые случаи, когда главы самопровозглашенных государств пытались при помощи марок тоже заявить о своем статусе, то есть о независимости, величии и легитимности. Например, в 1924 году предприниматель Мартин Харман стал обладателем маленького острова в Бристольском заливе. Видимо, приобретение слишком позитивно повлияло на его самооценку. Потому что он тут же решил себя объявить ни много ни мало, а королем вымышленного государства Ланди, и тут же выпустил монеты и марки с соответствующими надписями и изображениями.

Марки непризнанного государства Ланди

Суверенитет государства, вот сюрприз, так и не был признан, а некоронованный король подвергся штрафам за нарушение законодательства. Все-таки подделка монет — уже настоящее преступление, а не милая вольность. Неизвестно, что по этому поводу думал сам «король», но он «правил» до своей кончины в 1954 году.

Но вот продолжал ли он выпускать свои марки — нам неизвестно. А давно ли вы получали или отправляли не электронные, а бумажные письма?