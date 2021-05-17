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25 редких моментов в истории

25 редких моментов в истории (26 фото)

Автор:
17 мая 2021 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исторические фото   история   необычно   познавательно   события   фото   фотографии   
848
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Нечасто нам удается увидеть необычные исторические события своими глазами. Предлагаем набор редких и удивительных снимков, которые восполнят этот пробел!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторические фото   история   необычно   познавательно   события   фото   фотографии   
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30k
Volga_34 54 минуты назад
Да уж.. пришлось попетлять "командному модулю - 13" по морям.. Вскоре после старта "Апполо-13" советские рыбаки выловили его (модуль) в Атлантике и притащили в Мурманск. Всё это время экипаж "апполонов" в каком-то космосе спасал себя с помощью клейкой ленты. Далее этот модуль был погружен (в присутствии венгерских журналистов) на военный корабль пиндосов и те обратно спихнули его в Атлантику (немного обновив), откуда уже вытащили вместе с "героями космоса"..

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581
Лимонадный Джо 17 минут назад
А там,где Кеннеди? Кто-нибудь заметил будущего после него президента Линдона Джонсона?
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4k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Почему на фото в салоне самолета иллюминаторы зашторены?
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16k
Александр Сучков 54 минуты назад
У скандинавов тоже есть батон "нарезной"?))) и да- у первой пластической операции результат спорный, не знаю, че он такой счастливый...
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