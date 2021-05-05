Ванные комнаты: 500 лет истории

365
7
Ванные комнаты появились еще у древних римлян. Дизайнеры рассказывают о том, как они менялись на протяжении последних 500 лет вместе с историей человечества.
1520 - 1620: ванная - неприличная роскошь
Ванны в доме стали популярны лишь после того, как из-за чумы люди перестали пользоваться общими банями. В XVI веке домашняя ванна была привилегией самых богатых. Чтобы помыться, воду для состоятельного купальщика нагревали в казане. Но это было еще не все: чтобы прогреть продуваемое помещение, в нем обустраивали теплые полы, а саму ванну часто ставили в каминном зале, рядом с открытым огнем, чтобы не замерзнуть при помывке.
Туалет в то время представлял собой отверстие, нависающее над улицей в укромном уголке, который называли гардеробом (да, в гардеробах хранили не только одежду!) К отхожему месту прилагались чаша или кувшин для омовения - как правило, кувшины из латуни висели на крючках над камином и использовались по мере необходимости. И сегодня винтажный набор из кувшина и чаши часто служит украшением в ванной комнате - правда, по назначению уже не используется.
Туалет в то время представлял собой отверстие, нависающее над улицей в укромном уголке, который называли гардеробом (да, в гардеробах хранили не только одежду!) К отхожему месту прилагались чаша или кувшин для омовения - как правило, кувшины из латуни висели на крючках над камином и использовались по мере необходимости. И сегодня винтажный набор из кувшина и чаши часто служит украшением в ванной комнате - правда, по назначению уже не используется.
×
1620 - 1720: борьба с запахом
К XVII веку ванна стала делом интимным. Вместо того, чтобы мыться всей семьей, знать мылась по очереди - зачастую в одной и той же воде. Деревянные домашние ванны стали обивать металлом, чтобы они дольше хранили тепло. Процесс помывки всего семейства требовал большого количества воды и был делом хлопотным, поэтому даже те семьи, у которых была ванна, купались нечасто. Из-за этого даже на улицах, не говоря уже о помещениях, запах выбрасываемых на мостовые отходов мешался с запахом немытых тел. С вонью боролись с помощью духов и специальных ароматических шариков в коробочках, которые следовало подносить к носу в особо вонючих местах.
Туалетный смыв был изобретен в 1590-х годах, но не получил широкого распространения до XIX века. Наибольшим распространением пользуются ночные горшки. В богатых домах горшки, чаши и кувшины для мытья рук - это часть одного изящного набора. Увы, изящного способа опустошать ночной горшок пока не нашлось: его содержимое по-прежнему выплескивалось на улицу.
Туалетный смыв был изобретен в 1590-х годах, но не получил широкого распространения до XIX века. Наибольшим распространением пользуются ночные горшки. В богатых домах горшки, чаши и кувшины для мытья рук - это часть одного изящного набора. Увы, изящного способа опустошать ночной горшок пока не нашлось: его содержимое по-прежнему выплескивалось на улицу.
1720 - 1820: зеркальная тема
К этому времени стал популярным стульчак - сиденье или ящик с дыркой. Под отверстие ставили фарфоровый или медный горшок для отходов жизнедеятельности. Однако часовщик Александр Каммингс в 1775 году произвел настоящую революцию в туалетном деле, придумав S-образную трубу. Это было одним из нескольких достижений, которые привели к широкому распространению смыва и появлению современных ванных и туалетных комнат.
До конца XVIII века изготовление зеркальных стекол было делом дорогостоящим, и зеркала были только у богатых модников. Зеркала были символом статуса; иногда их драпировали занавесками, чтобы добавить гламура и загадочности. Но с развитием техники производства зеркала стали дешеветь, и их широкое использование в комнатах, в том числе ванных, для украшения все больше входило в моду.
До конца XVIII века изготовление зеркальных стекол было делом дорогостоящим, и зеркала были только у богатых модников. Зеркала были символом статуса; иногда их драпировали занавесками, чтобы добавить гламура и загадочности. Но с развитием техники производства зеркала стали дешеветь, и их широкое использование в комнатах, в том числе ванных, для украшения все больше входило в моду.
1820 - 1920: туалетная бумага для богатых
В XIX веке в результате промышленной революции городское население резко выросло, и многие западные страны столкнулись с кризисом общественного здравоохранения. В перенаселенных городах одной уборной пользовались до сотни человек, а отходы по-прежнему сливались на улицы и в реки. Вспышки заболеваний не утихали, но со временем развитие канализации и водопроводной сети привело к увеличению количества смываемых туалетов и проточной воды, а значит, и к более строгим правилам гигиены.
Водопровод и канализация положили конец эпохе стульчаков и тазов. Современная ванная комната со стационарными раковинами и ваннами стала общепринятым пространствм для личной гигиены. Трубы были новинкой и украшением ванной: их делали рельефными, глазурованными или позолоченными. К концу XIX века в моду вошли ванны из меди. Туалетная бумага была запатентована в 1880, однако еще долго оставалась модной дорогой новинкой для богатых.
Водопровод и канализация положили конец эпохе стульчаков и тазов. Современная ванная комната со стационарными раковинами и ваннами стала общепринятым пространствм для личной гигиены. Трубы были новинкой и украшением ванной: их делали рельефными, глазурованными или позолоченными. К концу XIX века в моду вошли ванны из меди. Туалетная бумага была запатентована в 1880, однако еще долго оставалась модной дорогой новинкой для богатых.
1920 - 2020: эпоха плитки
Современная ванная комната обрела законченный вид в ХХ веке - параллельно с развитием дизайна интерьера и потребительским бумом. Дизайнеры и производители зарабатывали свою копейку, изобретая бесчисленные дополнения, позволяющие приобщиться к доходам домовладельцев и украсить их ванные комнаты: держатели для полотенец, зубных щеток и кускового мыла, туалетные столики, чехлы для сидений, коврики для душа и занавески. К началу Второй мировой войны электрическое освещение стало обычным явлением в городах, после чего ванные стали обретать необычные цвета - персиковый, мятно-зеленый или розовый фламинго.
Плитка стала повсеместно использоваться в ванных в 1950-х годах. Керамическая плитка, яркая, гигиеничная и водостойкая, оказалась идеальным выбором для ремонта ванной комнаты.
Плитка стала повсеместно использоваться в ванных в 1950-х годах. Керамическая плитка, яркая, гигиеничная и водостойкая, оказалась идеальным выбором для ремонта ванной комнаты.
2021: свободное пространство
Сегодня при оформлении и обустройстве ванных возможно воплощать любые фантазии. 3D-планировщик ванной комнаты производит анализ неудобных пространств, обращая их недостатки в достоинства. Современные материалы позволяют создавать любые формы и решения. Стекловолоконные, акриловые и фарфоровые покрытия открывают простор для самовыражения. Ванны, закрытые снизу панелями, вышли из моды, и теперь на ее пике находятся отдельно стоящие овальные, угловые ил вовсе фигурные ванны. В моде также раковины со скрытыми в стену коммуникациями - они словно плывут в воздухе, делая даже самую маленькую ванную комнату просторной и стильной. Умные смесители и подвесной унитаз без бачка, также облегчают пространство - а заодно и проведение уборки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- ТОП-5 нелепых историй должников
- Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться
- Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века
13
Понравилось13
Новости партнёров