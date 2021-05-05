Ванные комнаты: 500 лет истории

Ванны в доме стали популярны лишь после того, как из-за чумы люди перестали пользоваться общими банями. В XVI веке домашняя ванна была привилегией самых богатых. Чтобы помыться, воду для состоятельного купальщика нагревали в казане. Но это было еще не все: чтобы прогреть продуваемое помещение, в нем обустраивали теплые полы, а саму ванну часто ставили в каминном зале, рядом с открытым огнем, чтобы не замерзнуть при помывке.

Туалет в то время представлял собой отверстие, нависающее над улицей в укромном уголке, который называли гардеробом (да, в гардеробах хранили не только одежду!) К отхожему месту прилагались чаша или кувшин для омовения - как правило, кувшины из латуни висели на крючках над камином и использовались по мере необходимости. И сегодня винтажный набор из кувшина и чаши часто служит украшением в ванной комнате - правда, по назначению уже не используется.