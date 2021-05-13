Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов

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Мы любили эти фильмы, наши родители любили эти фильмы. Какие-то больше, какие-то меньше, но их все мы узнаем буквально с первых кадров.
Но всегда интересно, а как же создавали шедевры советского кино и что в этот момент происходило на съемочной площадке.
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Мне еще повезло увидеть его в кинотеатре, когда шла ретроспектива фильмов Тарковского и это был невероятный шок. От масштабности, красоты и чего-то необъяснимого, до чего в 17 лет еще нос не дорос)
Пересматривая позже мнение не изменилось) В двадцатке любимых этот фильм точно есть)