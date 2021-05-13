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Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов

Интересные кадры со съемок наших любимых советских фильмов (22 фото)

Автор:
13 мая 2021 19:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   режиссеры   советское кино   съемка   фильмы   
1894
22
Мы любили эти фильмы, наши родители любили эти фильмы. Какие-то больше, какие-то меньше, но их все мы узнаем буквально с первых кадров.
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Метки: актеры   за кадром   кино   режиссеры   советское кино   съемка   фильмы   
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14k
homerchik 2 часа назад
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34k
jonnyD 19 минут назад
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194
Владимир Г. 41 минуту назад
Было уже, не?
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833
Гарик 2 часа назад
Какие то необъяснимо теплые чувства вызывает просмотр этих снимков. Времена когда снимали КИНО.
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−8
vova old 2 часа назад
"Андрей Рублев" (1966)???любимый фильм??? интересно чей???
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