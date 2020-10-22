"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок

Первый фильм трилогии «Властелин колец» вышел уже давно — его премьера состоялась 19 декабря 2001 года. Но даже несмотря на то, что с момента первого показа «Братства кольца» прошло уже почти 19 лет, история про хоббитов, людей, эльфов и гномов остаётся любимой сагой тысяч зрителей. При этом за кадром у всех трёх фильмов творилось не меньше приключений, чем было показано на экране.