"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок

Кинотрилогия "Властелин колец" по праву является одним из лучших фильмов в истории.
Первый фильм трилогии «Властелин колец» вышел уже давно — его премьера состоялась 19 декабря 2001 года. Но даже несмотря на то, что с момента первого показа «Братства кольца» прошло уже почти 19 лет, история про хоббитов, людей, эльфов и гномов остаётся любимой сагой тысяч зрителей. При этом за кадром у всех трёх фильмов творилось не меньше приключений, чем было показано на экране.
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Слева от Иэна Маккеллена — его дублёр для сцен с верховой ездой, а справа — для моментов с хоббитами
В фильме планировалась сцена, которая показывала, каким стал бы Фродо, если бы оставил кольцо себе
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