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"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок

"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок (19 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   властелин колец   за кадром   кино   прикол   роль   фильм   
7812
19
Кинотрилогия "Властелин колец" по праву является одним из лучших фильмов в истории.
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Метки: актеры   властелин колец   за кадром   кино   прикол   роль   фильм   
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28k
Azesh 4 часа назад
она не только планировалась- это было снято, как и Том Бомбадил, могильники и много чего еще, что не вошло даже в режиссерскую версию, а уж версия для кинотеатров вообще в полтора раза кастрирована.
она не только планировалась- это было снято, как и Том Бомбадил, могильники и много чего еще, что не вошло даже в режиссерскую версию, а уж версия для кинотеатров вообще в полтора раза кастрирована.
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19k
Mike Miller 2 часа назад
Обожаю эту трилогию. На мой взгляд, это лучше что когда-либо выпускала киноиндустрия. Сумасшедший уровень грима и костюмов. Потрясающая операторская работа. Отличный актерский состав. Ну и режиссер просто здорово слепил все воедино.
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12k
Терапевт 2 часа назад
"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок
"Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок
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5k
Maximvs 3 часа назад
Эх, не показывайте эти фотки отмороженной части фанатов ВК. Их пуканы до сих пор рвет от творения Гоблина. Они же на серьезных щах уверены, что съемочная группа ходила все время с пафосными йоблами. Кстати, Гэндальф с маком на коленях - это из трилогии "Хоббит", а не ВК,
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5k
Maximvs aolti 2 часа назад
Братва и Кольцо, Две сованные башни, Возвращение бомжа
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22k
aolti Maximvs 2 часа назад
Я всегда считал, что "юмор" Гоблина подходит только олигофренам. Достаточно было первый раз услышать его обработку "Бумера"
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5k
Maximvs aolti 2 часа назад
Дело вкуса. Нормальному человеку либо нравится и он смеется, либо не нравится, и он проходит мимо. Мне же попался ролик на ютуб, где у одного "блогера" 20 минут рвет пукан, от того, как Гоблин надругался над его любимым фильмом. Причем это было тупо несколько фраз, которые он повторял 20 минут.
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1k
Mellivora aolti 42 минуты назад
Вертухайский йумор. Кому-то нравиться, как правило тем самым малолетним дебилам как их называет сам Гоблин-Пучков.
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117
776166 aolti 6 минут назад
Не надо в одну кучу. "Бумер" неудачно переозвучили. А ВК прекрасен.
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1k
Kozlodoev 4 часа назад
Интересно, Джексона по проекту "Me too" не привлекли за это фото? :))))

Интересно, Джексона по проекту "Me too" не привлекли за это фото? :))))
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851
Kariya 4 часа назад
Кольцо, по ходу, радиоактивное какое-то..
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1k
Kozlodoev Kariya 4 часа назад
Ага, а его создатель- Дарт Вейдер с планеты Вулкан.
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3k
Петрович 4 часа назад
Отл фильм
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