Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время?

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Эпоха СССР до сих пор интересует режиссеров и продюсеров. Об этом времени создают фильмы и сериалы, трактуя некоторые события чересчур вольным образом.
Вокруг практически каждого фильма, снятого про советское время разгораются горячие споры, о том, насколько допустимо менять исторические данные и можно ли так жонглировать фактами.
Вот некоторые спорные картины:
Вот некоторые спорные картины:
"Стрельцов"
Эта картина о знаменитом футболисте очень возмутила зрителей. Настоящее уголовное дело представили как исключительно происки врагов, которые ну просто ни за что засадили спортсмена в тюрьму.
Злятся как поклонники СССР, которых возмутило обвинение в сторону уголовного правосудия тех лет, так и те, кто считает, что Стрельцова, реально виновного, пытаются выставить жертвой и обелить. Кстати, реального Стрельцова власти выпустили уже через пять лет, когда ажиотаж стих.
Злятся как поклонники СССР, которых возмутило обвинение в сторону уголовного правосудия тех лет, так и те, кто считает, что Стрельцова, реально виновного, пытаются выставить жертвой и обелить. Кстати, реального Стрельцова власти выпустили уже через пять лет, когда ажиотаж стих.
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Ластиком "идеального персонажа" прошлись и по качествам Стрельцова, подправив его неприятные черты поведения, еще сильнее уменьшив с ним сходство. Поезд в Лейпциг он вовсе не мило проспал, а был просто очень сильно пьян, к моменту отъезда.
То есть вроде бы сделали фильм про Стрельцова, но наполовину. Логичнее было бы, например, снять фильм про то, как после выхода из тюрьмы Стрельцов восстанавливал свою разрушенную жизнь и снова брал спортивные высоты, победив самого себя, в первую очередь.
То есть вроде бы сделали фильм про Стрельцова, но наполовину. Логичнее было бы, например, снять фильм про то, как после выхода из тюрьмы Стрельцов восстанавливал свою разрушенную жизнь и снова брал спортивные высоты, победив самого себя, в первую очередь.
"Дом Солнца"
Гарик Сукачев снял очень настроенческий и атмосферный фильм, полный хронологических несоответствий.
Действие происходит в 1974 году. Хорошо, опустим, что в кадре играют на автомате "Баскетбол" 80-х годов. Но хиппи-барышни светят следами от стрингов (в 70-х!), у милиции фуражки тоже более позднего времени. А вот "Волги" наоборот уже слишком старые, тогда были модели поновее.
Сценарист также не дал себе труда поближе узнать хиппи-жаргон, поэтому словечки больше из конца 80-х-начала 90-х. Да и мода тоже искажена.
Действие происходит в 1974 году. Хорошо, опустим, что в кадре играют на автомате "Баскетбол" 80-х годов. Но хиппи-барышни светят следами от стрингов (в 70-х!), у милиции фуражки тоже более позднего времени. А вот "Волги" наоборот уже слишком старые, тогда были модели поновее.
Сценарист также не дал себе труда поближе узнать хиппи-жаргон, поэтому словечки больше из конца 80-х-начала 90-х. Да и мода тоже искажена.
Прототип главного персонажа реально существовал. Солнышко (Солнце в фильме) был настоящим хиппи, только не сыном адмирала, а чиновника. По сути он кормил и поил тусовку за свой счет, но не за папин. Солнышко был спекулянтом. И его эпилепсия не была так трагично воспринята "тусовкой", как в фильме, тем более не требовала операции и смерть Солнышка в 43 года, от приступа, была наоборот неожиданностью.
Многие осуждали фильм за расовое разнообразие, дескать ни азиатов, ни чернокожих не было тогда в Советском Союзе. Но вот это как раз было правдой - СССР начал программы бесплатного обучения студентов из латиноамериканских, азиатских и африканских стран.
Многие осуждали фильм за расовое разнообразие, дескать ни азиатов, ни чернокожих не было тогда в Советском Союзе. Но вот это как раз было правдой - СССР начал программы бесплатного обучения студентов из латиноамериканских, азиатских и африканских стран.
"Легенда №17"
Валерий (кстати, так его назвали в честь летчика Чкалова) Харламов был действительно легендой советского спорта, его обожала вся страна. Гений хоккея, сын интернационального союза - советского рабочего и испанской беженки. Он погиб в самом расцвете славы, на пике своих сил и его биографию не могли не экранизировать.
"Легенда №17" стал очень ярким фильмом, который тут же получил массу критики за кастинг. Да хотя бы тот же Козловский, сыгравший роль великого Харламова, чей рост больше 180. В то время как Валерий был удивительно невысоким для хоккеиста. Диалоги смогли снять так, чтобы рост был более-менее правильным, но общие планы в этом смысле были провалены. Типаж актера также более северный, чем был у Харламова.
Есть ошибки и по фактам.
Есть ошибки и по фактам.
Ладно, история с мальчиком, щеночком и быком, что была в самом начале, добавлена для поддержания образа и для красивой параллели в конце. Кстати, вот тут бы тоже важен был бы актер с ростом как у Харламова, чтобы "канадцы" действительно выглядели устрашающими быками на его фоне.
А на самом деле матч, где "Сибирь" вчистую проиграла, состоялся не с участием чебаркульской "Звезды", а с Новосибирским ЦСКА. И Харламов не сыграл в победе той грандиозной роли, что была показана в кино.
В фильме также упоминаются имена игроков, которых не было в команде. А Брежнев, ради которого Тарасова просят поддаться "Спартаку" на самом-то деле был болельщиком ЦСКА. Ну и еще матчи из Канады не транслировали в прямом эфире и тот самый, решающий гол с канадцами в матче с результатом 7:3 забили не с подачи Валерия Харламова.
И да. Автоавария, которую показали в кадре, случилась уже после всех событий. После нее хоккеист не восстановился. Валерий Харламов умер в этой аварии вместе со своей молодой женой.
А на самом деле матч, где "Сибирь" вчистую проиграла, состоялся не с участием чебаркульской "Звезды", а с Новосибирским ЦСКА. И Харламов не сыграл в победе той грандиозной роли, что была показана в кино.
В фильме также упоминаются имена игроков, которых не было в команде. А Брежнев, ради которого Тарасова просят поддаться "Спартаку" на самом-то деле был болельщиком ЦСКА. Ну и еще матчи из Канады не транслировали в прямом эфире и тот самый, решающий гол с канадцами в матче с результатом 7:3 забили не с подачи Валерия Харламова.
И да. Автоавария, которую показали в кадре, случилась уже после всех событий. После нее хоккеист не восстановился. Валерий Харламов умер в этой аварии вместе со своей молодой женой.
"Стиляги"
Касаться идеологической критики не стоит, потому что единого мнения тут точно быть не может. Кто-то говорит, что этот фильм нарочито очерняет страну того времени, а кто-то считает, что она честно показывает ужасы, которые тогда происходили. Это, как говорится, вкусовщина.
Но вот против конкретных фактов есть конкретные возражения. Например, большую часть фильма костюмы "нормальных" граждан и костюмы стиляг буквально срисованы с советских карикатур, на которых изображали стиляг чрезмерно ярко, по-попугайски, а остальные граждане СССР были в скромных серо-синих одеждах.
Но вот против конкретных фактов есть конкретные возражения. Например, большую часть фильма костюмы "нормальных" граждан и костюмы стиляг буквально срисованы с советских карикатур, на которых изображали стиляг чрезмерно ярко, по-попугайски, а остальные граждане СССР были в скромных серо-синих одеждах.
Но все было немного совсем наоборот - такая серая ткань была достаточно редкой, за ней как раз охотились модники СССР. А вот обычные гражданки наоборот одевались в развеселый ситец. Однако, такие аргументы оспаривают, утверждая, что это касалось, в основном, женщин, а вот мальчики-стиляги выглядели действительно вызывающе ярко.
И режиссер явно использовал этот прием, когда вокруг главного персонажа, когда он становится более "стильным" и люди начинают его ненавидеть, окружающий мир становится "серее".
И режиссер явно использовал этот прием, когда вокруг главного персонажа, когда он становится более "стильным" и люди начинают его ненавидеть, окружающий мир становится "серее".
А какие вы замечали существенные несоответствия в фильмах, снятых про времена СССР?
Источник:
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мелочи киношники вообще не обращают внимание, всё выглядит будто в голливудских фильмах показан СССР. Вообще чувствуется пренебрежение режиссёров к зрителю, как они сами говорят:-" Пипл схавает".
Абсолютная бездарность актеров, режиссеров, сценаристов.
Вы же не обвиняете Сурикову в том что у неё герои в "Человеке с бульвара Капуцинов" не соответствуют по поведению и стилю реальным ковбоям ,одеты неверно да и вместо молитвы на латыни поют какую то хрень на русском?
Это гротеск.
Вот и Стиляги нужно смотреть как гротеск
и тогда получится нормальный фильм про откровенного талантливого неудачника, впринципе, хорошо снятый, в соответствии со нормами аналогичного кино СССР 70-х.
Тогда подобных легких и веселых фильмов было полно - да то же Афоня.
Можно снять точный, исторически выверенный фильм ,но все равно найдется перец, который заявит - "вон тот дом, сзади мелькает, на 33 минуте, уже при Ельцине построили - куйня, а не кино"
Другое дело, когда кинцо откровенная чернуха ,вот её не спасет никакая историческая достоверность, вроде нетфликовского "Чернобыля" или, не к ночи, творения серебрякова.
Да и мигалков "уже не торт". Впрочем учить историю по его "дворянской серии" тоже не стоит.
А вот этот список фильмов которые хочется смотреть и пересматривать: Горячее солнце пустыни, Джентльмены удачи, Девчата, Россия Молодая, Ломоносов, Гайдаевские Пёс Барбос, Бриллиантовая рука, Василий Иванович меняет профессию, Тени исчезают в полночь, Сибириада, Тихий Дон и т.д.....
Советские фильмы, разумеется, в большинстве своем, хорошие.
"Дом солнца", правда, просто красивый эстетически, картинка и настроение там есть.