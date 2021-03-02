Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время?

Ладно, история с мальчиком, щеночком и быком, что была в самом начале, добавлена для поддержания образа и для красивой параллели в конце. Кстати, вот тут бы тоже важен был бы актер с ростом как у Харламова, чтобы "канадцы" действительно выглядели устрашающими быками на его фоне.

А на самом деле матч, где "Сибирь" вчистую проиграла, состоялся не с участием чебаркульской "Звезды", а с Новосибирским ЦСКА. И Харламов не сыграл в победе той грандиозной роли, что была показана в кино.



В фильме также упоминаются имена игроков, которых не было в команде. А Брежнев, ради которого Тарасова просят поддаться "Спартаку" на самом-то деле был болельщиком ЦСКА. Ну и еще матчи из Канады не транслировали в прямом эфире и тот самый, решающий гол с канадцами в матче с результатом 7:3 забили не с подачи Валерия Харламова.

И да. Автоавария, которую показали в кадре, случилась уже после всех событий. После нее хоккеист не восстановился. Валерий Харламов умер в этой аварии вместе со своей молодой женой.