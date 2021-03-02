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Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время

Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время (10 фото)

Автор:
02 марта 2021 19:26
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   актрисы   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
2319
10
Эпоха СССР до сих пор интересует режиссеров и продюсеров. Об этом времени создают фильмы и сериалы, трактуя некоторые события чересчур вольным образом.
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Метки: СССР   актеры   актрисы   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
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13  комментариев
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40k
Максим Т. 41 минуту назад
Лица. Просто лица. Это невозможно обьяснить. Не те они.
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13k
Broser Полчаса назад
Я рождён в СССР. Современные фильмы про Союз сняты с небрежностью, на
мелочи киношники вообще не обращают внимание, всё выглядит будто в голливудских фильмах показан СССР. Вообще чувствуется пренебрежение режиссёров к зрителю, как они сами говорят:-" Пипл схавает".
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922
Oldman Broser 15 минут назад
Пока, есть те кто помнит, как было на самом деле - не прокатит....
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3k
Дмитрий Григорьев Полчаса назад
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время?

Абсолютная бездарность актеров, режиссеров, сценаристов.
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2k
A Полчаса назад
А лично меня в них раздражают только 2 вещи: Петров и Козловский
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28k
bgv Полчаса назад
Ну "Стиляги" это все-таки не исторический фильм.
Вы же не обвиняете Сурикову в том что у неё герои в "Человеке с бульвара Капуцинов" не соответствуют по поведению и стилю реальным ковбоям ,одеты неверно да и вместо молитвы на латыни поют какую то хрень на русском?

Это гротеск.
Вот и Стиляги нужно смотреть как гротеск
и тогда получится нормальный фильм про откровенного талантливого неудачника, впринципе, хорошо снятый, в соответствии со нормами аналогичного кино СССР 70-х.
Тогда подобных легких и веселых фильмов было полно - да то же Афоня.
Можно снять точный, исторически выверенный фильм ,но все равно найдется перец, который заявит - "вон тот дом, сзади мелькает, на 33 минуте, уже при Ельцине построили - куйня, а не кино"
Другое дело, когда кинцо откровенная чернуха ,вот её не спасет никакая историческая достоверность, вроде нетфликовского "Чернобыля" или, не к ночи, творения серебрякова.
Да и мигалков "уже не торт". Впрочем учить историю по его "дворянской серии" тоже не стоит.
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3k
Горожанин bgv 4 минуты назад
Понятно: понятие "гротеск" вам не ведомо))
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3k
Andrey Abramov 44 минуты назад
Самое интересное, что стиляги в фильме вызывают меньше симпатии нежели их идеологические противники, чего только Брик стоит.
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5k
Андрей Крылов 45 минут назад
Лично меня в них раздражает практически всё. Сплошное враньё и штампы дурные.
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106k
Москвичка 46 минут назад
Автор прав, это не фильмы, а бред сивой кобылы, на которых не хочется трать время.
А вот этот список фильмов которые хочется смотреть и пересматривать: Горячее солнце пустыни, Джентльмены удачи, Девчата, Россия Молодая, Ломоносов, Гайдаевские Пёс Барбос, Бриллиантовая рука, Василий Иванович меняет профессию, Тени исчезают в полночь, Сибириада, Тихий Дон и т.д.....
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22k
minimalism Автор поста Москвичка 44 минуты назад
ну мы ж как раз и говорим, что эти фильмы про СССР, но снятые не так давно.
Советские фильмы, разумеется, в большинстве своем, хорошие.

"Дом солнца", правда, просто красивый эстетически, картинка и настроение там есть.
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3k
au3 Москвичка 37 минут назад
Солнце пустыни - белое.
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403
Лимонадный Джо 55 минут назад
Я сам родился ещё при Хрущёве. И смутно помню те времена. Может потому,что были другие интересы. А так во многом согласен.
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