5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы

Период СССР - это, втор числе, табуирование множества тем, "очерняющих" образ советского человека. Секс, проблемы в ячейке общества, наркотики, детская травля... Все это никак не вязалось с образом "правильного" жителя Советского Союза.
Но постепенно, даже в такое время, на экраны стали выходить фильмы, которые поднимали спорные, скользкие и неудобные обществу темы.
"ЧУЧЕЛО" (1984)
"Мне приходило очень много писем, в которых люди – дети, старики, взрослые – говорили, что этот фильм снят про них. "Чучело – это мы", – писали они. Но никто из них не знал правду, потому что на самом деле Чучело – это я…" (с) Ролан Быков
Повесть Владимир Железникова была основана на реальных событиях - она практически полностью списана с истории его племянницы из Нижнего Новгорода. Девочка взяла на себя чужую вину, учитель, который должен был разобраться в ситуации слег с инфарктом и "предательницу" травили несколько недель, пока ситуация не прояснилась.
Однако чиновники Госкино верить в это отказывались. В Советском союзе быть такого "фашизма" не может, чтобы дети травили девочку, сжигая ее чучело на костре. Слишком жестоко, слишком. И вот, в 1982 году нашелся человек, который решился снять фильм - Ролан Быков. Ему была близка Лена Бессольцева, он тоже подвергался травле.
Повесть Владимир Железникова была основана на реальных событиях - она практически полностью списана с истории его племянницы из Нижнего Новгорода. Девочка взяла на себя чужую вину, учитель, который должен был разобраться в ситуации слег с инфарктом и "предательницу" травили несколько недель, пока ситуация не прояснилась.
Однако чиновники Госкино верить в это отказывались. В Советском союзе быть такого "фашизма" не может, чтобы дети травили девочку, сжигая ее чучело на костре. Слишком жестоко, слишком. И вот, в 1982 году нашелся человек, который решился снять фильм - Ролан Быков. Ему была близка Лена Бессольцева, он тоже подвергался травле.
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"Чучело" могло оказаться спрятанным на полку, но после вмешательства Андропова его выпустили на экраны.
Быкова, после выхода фильма, обвиняли в сгущении красок, разгневанные учителя со всей страны писали ему, предлагая приехать в их школы и посмотреть, какие у них замечательные дети, газеты пестрили разгромными рецензиями.Никто не мог поверить в то, что сценарий основан на реальных событиях.
Но прошло три года и "Чучело" получает Госпремию СССР, а позже его выкупили Европа и Америка. Зрители благодарили Ролана Быкова после показа, говоря, что у них такие же проблемы.
Зарубежные критики хвалили актерское мастерство детей и глубину человеческих проблем, затронутых режиссером.
Быкова, после выхода фильма, обвиняли в сгущении красок, разгневанные учителя со всей страны писали ему, предлагая приехать в их школы и посмотреть, какие у них замечательные дети, газеты пестрили разгромными рецензиями.Никто не мог поверить в то, что сценарий основан на реальных событиях.
Но прошло три года и "Чучело" получает Госпремию СССР, а позже его выкупили Европа и Америка. Зрители благодарили Ролана Быкова после показа, говоря, что у них такие же проблемы.
Зарубежные критики хвалили актерское мастерство детей и глубину человеческих проблем, затронутых режиссером.
"ИГЛА" (1988)
Фильм, ставший одним из самых известных в фильмографии Виктора Цоя.
История о парне Моро, который возвращается в родной город (Алма-Ата). Ему негде жить, а говорить родителям о своем возвращении он не хочет. Обратившись за помощью к знакомой девушке Дине, которую он когда-то любил, он понимает, что она стала наркоманкой. Моро делает все, чтобы спасти любимую, но, как это часто бывает - безрезультатно. Все заканчивается ножевым ранением Моро на разборках с дилерами. Финал фильма открыт, зритель сам для себя решает - выжил главный герой или нет.
История о парне Моро, который возвращается в родной город (Алма-Ата). Ему негде жить, а говорить родителям о своем возвращении он не хочет. Обратившись за помощью к знакомой девушке Дине, которую он когда-то любил, он понимает, что она стала наркоманкой. Моро делает все, чтобы спасти любимую, но, как это часто бывает - безрезультатно. Все заканчивается ножевым ранением Моро на разборках с дилерами. Финал фильма открыт, зритель сам для себя решает - выжил главный герой или нет.
"Игла" - это тяжелая картина, с откровенными сценами приема наркотиков, ломкой и ненормативной лексикой. Режиссер был уверен, что фильму поставят третью категорию (самая низшая в киноиерархии СССР), но он все-таки вышел в широкий прокат и его посмотрели почти 15 миллионов зрителей.
А песня "Группа крови", записанная "Кино" во время съёмок фильма стала действительно культовой и самой известной композицией Виктора Цоя.
А песня "Группа крови", записанная "Кино" во время съёмок фильма стала действительно культовой и самой известной композицией Виктора Цоя.
"ИНТЕРДЕВОЧКА" (1989)
Фильм о тяжелой жизни ленинградских "ночных бабочек", с Еленой Яковлевой в главной роли. Стоит отметить просто шикарный актерский состав фильма Петра Тодоровского: Ирина Розанова, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук и Анастасия Немоляева.
История советских "валютчиц", которые делают все, чтобы вырваться и круга "клиент-деньги-формальный арест", но снова и снова сидят в ресторане "Интуриста", чтобы снять очередного иностранного клиента. И вот, персонаж Елены Яковлевой, казалось бы вытаскивает платиновый билет - ее постоянный клиент, швед, влюбляется в нее и увозит в Швецию. Пройдя все бюрократические круги ада бывшая проститутка оказывается там, где и мечтать не могла. Но...
История советских "валютчиц", которые делают все, чтобы вырваться и круга "клиент-деньги-формальный арест", но снова и снова сидят в ресторане "Интуриста", чтобы снять очередного иностранного клиента. И вот, персонаж Елены Яковлевой, казалось бы вытаскивает платиновый билет - ее постоянный клиент, швед, влюбляется в нее и увозит в Швецию. Пройдя все бюрократические круги ада бывшая проститутка оказывается там, где и мечтать не могла. Но...
Тодоровский поднимает в своей картине не только тщательно скрываемую в СССР проблему проституции ("В нашем государстве проституция, как социальное явление, отсутствует полностью" (с) персонаж Елены Яковлевой), но и сложность адаптации эмигрантов. Та самая "широта русской души" в "Интердевочке" вызывает не улыбку, а горечь и острое сопереживание.
"МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (1988)
Фильм о девушке, живущей в грустном приморском городе, где из достопримечательностей только памятник Ленину, а из развлечений - парковая дискотека. Все однообразно, уныло и бесперспективно. Отец - водитель, мама работает на швейной фабрике и основная тема для разговоров - когда Вера получит вызов на поступление в училище.
Пока в город не приезжает студент Сергей, с которым у Веры закручивается стремительный роман, что приводит к необратимым последствиям и вскрывает проблемы семьи еще острее.
Отец, в пьяном угаре ранит ножом Сергея. Первый по-настоящему честный разговор-крик Веры с "тупыми" родителями, попытка суицида девушки, алкоголизм отца, суетливо-душное материнское "чтоб все как у людей" и безысходный, ужасный финал.
Пока в город не приезжает студент Сергей, с которым у Веры закручивается стремительный роман, что приводит к необратимым последствиям и вскрывает проблемы семьи еще острее.
Отец, в пьяном угаре ранит ножом Сергея. Первый по-настоящему честный разговор-крик Веры с "тупыми" родителями, попытка суицида девушки, алкоголизм отца, суетливо-душное материнское "чтоб все как у людей" и безысходный, ужасный финал.
Фильм стал первым за всю историю СССР, где была откровенная сцена секса. На "Маленькую Веру" побаивались идти в кинотеатры, но при этом, его посмотрел каждый пятый житель Советского Союза.
56 миллионов зрителей, краснея, смотрели в темном кинотеатре на Наталью Негоду и Андрея Соколова.
Кстати, именно после "Маленькой Веры" индустрию советского кино прорвало на рассказы о табуированных темах - наркотики, секс, неблагополучие жителей страны.
56 миллионов зрителей, краснея, смотрели в темном кинотеатре на Наталью Негоду и Андрея Соколова.
Кстати, именно после "Маленькой Веры" индустрию советского кино прорвало на рассказы о табуированных темах - наркотики, секс, неблагополучие жителей страны.
"АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (1989)
Фильм о противостоянии и, одновременно, единении девочки Леры по кличке Авария и ее отца - старшего лейтенанта милиции.
В советское время любые неформальные организации старались пресекать, так как настрои этих организаций казались власти оппозиционными.
Ссоры с родителями, драка с матерью, попытка суицида и, как результат, - уход Аварии из дома, попадание в компанию "золотой молодежи", где она подвергается групповому изнасилованию. Девушка возвращается домой, рассказывает своему отцу о случившемся и он решается на месть.
В советское время любые неформальные организации старались пресекать, так как настрои этих организаций казались власти оппозиционными.
Ссоры с родителями, драка с матерью, попытка суицида и, как результат, - уход Аварии из дома, попадание в компанию "золотой молодежи", где она подвергается групповому изнасилованию. Девушка возвращается домой, рассказывает своему отцу о случившемся и он решается на месть.
К сожалению, долгое время, да и сейчас тоже, фраза "сама виновата" по отношению к жертве насилия - превалирующая "норма". Фильм интересен тем, что несмотря на плохие отношения с дочерью, отец находится с ней в особой связи и готов ради нее на все. Даже на самое страшное и неприемлемое для его положения.
Режиссер показывает поколение, на которое "махнули рукой", раскрывает актуальную на все времена тему насилия и безнаказанности высших слоев. И, конечно же, вечную тему отцов и детей.
Режиссер показывает поколение, на которое "махнули рукой", раскрывает актуальную на все времена тему насилия и безнаказанности высших слоев. И, конечно же, вечную тему отцов и детей.
Вы все смотрели из этого списка?
Давайте в комментариях обсудим фильмы, которые кажутся вам скандальными и интересными.
Давайте в комментариях обсудим фильмы, которые кажутся вам скандальными и интересными.
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1990 год
Страна: СССР
Слишком уж там были раздуты страдания зажравшихся бездельников, а про "Интердевочку" даже говорить не хочется!
Но считать что СССР это чисто ламповое няшное понятие, это еще большее заблуждение.
В фильме в аллегорической форме показаны атрибуты настоящей, «взрослой» войны: военные преступления, предательство, героизм, боевое братство.
Сильный фильм, его даже ограничивали в показе. У нас в кинотеатре шел пару дней, хотя писали полторы недели и сняли с проката.
Вот система и рухнула.
В 1988 в видеосалонах смотрели Греческая Смоковница, а не это совкое фуфло
"ночной экипаж"
"дорогая Елена Сергеевна"
"роковая ошибка"