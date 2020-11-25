5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы

"Мне приходило очень много писем, в которых люди – дети, старики, взрослые – говорили, что этот фильм снят про них. "Чучело – это мы", – писали они. Но никто из них не знал правду, потому что на самом деле Чучело – это я…" (с) Ролан Быков



Повесть Владимир Железникова была основана на реальных событиях - она практически полностью списана с истории его племянницы из Нижнего Новгорода. Девочка взяла на себя чужую вину, учитель, который должен был разобраться в ситуации слег с инфарктом и "предательницу" травили несколько недель, пока ситуация не прояснилась.

Однако чиновники Госкино верить в это отказывались. В Советском союзе быть такого "фашизма" не может, чтобы дети травили девочку, сжигая ее чучело на костре. Слишком жестоко, слишком. И вот, в 1982 году нашелся человек, который решился снять фильм - Ролан Быков. Ему была близка Лена Бессольцева, он тоже подвергался травле.