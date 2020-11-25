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5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы

5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы (11 фото)

Автор:
25 ноября 2020 20:42
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актер   актриса   знаменитости   кино   режиссер   скандал   советское кино   
3767
11
Период СССР - это, втор числе, табуирование множества тем, "очерняющих" образ советского человека. Секс, проблемы в ячейке общества, наркотики, детская травля... Все это никак не вязалось с образом "правильного" жителя Советского Союза.
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Метки: СССР   актер   актриса   знаменитости   кино   режиссер   скандал   советское кино   
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34  комментария
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Тут только "Чучело" советский фильм, остальные - перестроечные.
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7k
babsbaberley 16 минут назад
Можно ещё вспомнить фильмы "Савой", "Лох победитель воды", "Сестрички Либерти".
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3k
Julia Полчаса назад
Ещё " Мордашка"
1990 год
Страна: СССР
Ещё " Мордашка" 1990 год Страна: СССР
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10k
satris Полчаса назад
Да-а, а если бы я не забил на то, что "подвергался травле", то тоже мог бы стать великим режиссёром и снять фильм.
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−120
Алексей _______ Полчаса назад
Перестройка дала взлёт кинематографа.
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3k
Julia Полчаса назад
Но были же и забавные комедии
Но были же и забавные комедии
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664
Арам Текнеджян 47 минут назад
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1804213/pub_5ef1073331fe214a5ab82748_5f749e2ecdcd4964270c7333/scale_1200https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1804213/pub_5ef1073331fe214a5ab82748_5f749e2ecdcd4964270c7333/scale_1200 "Меня зовут Арлекино" Неформальные банды гопников. Ну и насилие разумеется физическое и сексуальное...
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26k
Aleks 49 минут назад
5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы
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19k
Правдоруб Aleks 19 минут назад
Да, этот фильм был не менее культовым.
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1k
Пачо Эррера 50 минут назад
Камышовый Рай, фильм основанный на реальных событиях про насильное трудовое рабство в СССР
Камышовый Рай, фильм основанный на реальных событиях про насильное трудовое рабство в СССР
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15k
Сергей Пачо Эррера 36 минут назад
Смотрел в кинотеатре, ещё школьником. Да, навсегда усвоил: "Я не баран".
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28k
Юр21 54 минуты назад
Все эти фильмы - поганая чернуха, а их авторы вольно или не вольно работали на развал Союза.
Слишком уж там были раздуты страдания зажравшихся бездельников, а про "Интердевочку" даже говорить не хочется!
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31k
Йожык Юр21 Полчаса назад
СССР конечно старался оберегать своего зрителя во всем. И сейчас понятно что цензура нужна, потому что видимо человеческая натура такая что требует непотребство. Это видно по сравнению рейтинга первого канала и канала "Культура".
Но считать что СССР это чисто ламповое няшное понятие, это еще большее заблуждение.
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15k
Сергей Юр21 Полчаса назад
Где в "Маленькой Вере" какие-то "бездельники"? Или может в "Чучеле" они есть?
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9k
alexis Час назад
1983
Ссылка www.youtube.com
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9k
alexis 53 минуты назад
Выложил, и понеслось- стал слушать все песни. Ностальжи.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Андрей Крылов Час назад
Сборник дерьма и чернухи. И всё периода развала Союза.
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15k
Сергей Андрей Крылов Полчаса назад
Хорошая страна от кино не развалится.
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18k
Nik Час назад
«До первой крови» советский художественный фильм режиссёра Владимира Фокина, вышедший на киностудии им. Горького в 1989 году.
В фильме в аллегорической форме показаны атрибуты настоящей, «взрослой» войны: военные преступления, предательство, героизм, боевое братство.

Сильный фильм, его даже ограничивали в показе. У нас в кинотеатре шел пару дней, хотя писали полторы недели и сняли с проката.
«До первой крови» советский художественный фильм режиссёра Владимира Фокина, вышедший на киностудии им. Горького в 1989 году. В фильме в аллегорической форме показаны атрибуты настоящей, «взрослой» войны: военные преступления, предательство, героизм, боевое братство. Сильный фильм, его даже ограничивали в показе. У нас в кинотеатре шел пару дней, хотя писали полторы недели и сняли с проката.
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15k
Сергей Nik Полчаса назад
Да, страшноватый фильм. Особенно по сюжету: циничный командир вслепую использует одного из бойцов, имеющего (как выясняется незаслуженно) репутацию предателя. Тут и тупость командира, и честность подчинённого, и жестокость бойцов, и посыл "на убой" малышей-"десантников". И сцена пыток пленной "санитарки", и схватка на скале.
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13k
Роман Час назад
По-моему, автор не знает, что такое действительно скандальный фильм.
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14k
Сталкер Роман 54 минуты назад
Просто аффтар – школота, пытающаяся хайпануть на теме СССР.
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30k
parallax Час назад
"Низзя" - это один из элементов приведший к развалу СССР. Не давали говорить правду, указывать на недостатки в системе и обществе. Проблемы замалчивались а не решались.
Вот система и рухнула.
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11
Миша Час назад
Трагикомедийный "Гараж" Рязанова 1979 года, если его смотреть с пониманием, хорошо высмял систему. До сих пор не понимаю как цензоры фильм проморгали, градус социальной сатиры там зашкаливал.
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1k
tessio Час назад
Ну что, добились, запретных тем нету, только и качественных фильмов тоже нет. А из того что перечислили кто нибудь сейчас пересматривал что-то?
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5k
minimalism Автор поста tessio 18 минут назад
буквально вчера накатило пересмотреть "Чучело", а не так давно, пару месяцев назад, "Интердевочку" и "Иглу". Это из недавнего пересмотра, освежить и обновить понимание.
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27k
Ed Час назад
Фильмы эти перестроечные . Достаточно низкого качества. Понемногу забываемые. Потому как строились - на показе проституток , наркоманов сисек-писек. Запрещенными они не были. Начало грязи и пошлости , хлынувшей на экраны. Считалось правдой жизни. Недолго.
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20k
Russo Turisto Час назад
1987г.
1987г.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−64
w2k2 2 часа назад
Все это фуфло, а не фильмы. Сиську показали, все уже порно, запретить.
В 1988 в видеосалонах смотрели Греческая Смоковница, а не это совкое фуфло
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461
LinkLine 2 часа назад
внесу 5 копеек
"ночной экипаж"
"дорогая Елена Сергеевна"
"роковая ошибка"
внесу 5 копеек "ночной экипаж" "дорогая Елена Сергеевна" "роковая ошибка"
внесу 5 копеек "ночной экипаж" "дорогая Елена Сергеевна" "роковая ошибка"
внесу 5 копеек "ночной экипаж" "дорогая Елена Сергеевна" "роковая ошибка"
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15k
Сергей LinkLine Полчаса назад
В "Роковой ошибке" полностью голую женщину показали. Для моего тогдашнего возраста было волнительно
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