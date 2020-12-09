16 закадровых снимков известных страшилок 20 века

А вы точно фильм ужасов снимаете?
Атмосфера, создаваемая на съёмочных площадках хорроров, вопреки ожиданиям чаще всего оказывается совершенно не напряжённой и крайне весёлой (если судить по фотографиям). Из-за этого впервые попавший сюда человек может подумать, что он ошибся павильоном.
Мы решили поискать несколько подобных закадровых снимков известных страшилок 20 века, которые создают впечатление, что здесь снимают что угодно, но не ужастик.
Мы решили поискать несколько подобных закадровых снимков известных страшилок 20 века, которые создают впечатление, что здесь снимают что угодно, но не ужастик.
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8. Патрисию Аркетт совершенно ничего не смущает на съёмках фильма «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)
12. «Дайте Фредди послушать плейер!» или молодой Джонни Депп на съёмках фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984)
13. Джейсон играет в бильярд, решив отвлечься от всех своих деяний в фильме «Пятница, 13-е. Часть 3 в 3D» (1982)
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