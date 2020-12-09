16 закадровых снимков известных страшилок 20 века

Атмосфера, создаваемая на съёмочных площадках хорроров, вопреки ожиданиям чаще всего оказывается совершенно не напряжённой и крайне весёлой (если судить по фотографиям). Из-за этого впервые попавший сюда человек может подумать, что он ошибся павильоном.





Мы решили поискать несколько подобных закадровых снимков известных страшилок 20 века, которые создают впечатление, что здесь снимают что угодно, но не ужастик.