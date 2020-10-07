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HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" (5 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актер   актеры   игра престолов   кино   приквел   сериалы   фильмы   шоу бизнес   
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Еще летом студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов". Сериал "Дом Дракона" будет посвящен истории дома Таргариенов за 3000 лет до событий "Игры престолов". Стало известно, что одну из ключевых ролей - Визериса Таргариена, - исполнит актер Пэдди Консидайн.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актер   актеры   игра престолов   кино   приквел   сериалы   фильмы   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
никто вам, демонам, не забудет концовку "Игры престолов".
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Александр 23 минуты назад
После восьмого сезона официальным лозунгом сериала стал девиз железнорождённых: "То, что мертво, умереть не может"
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−34
Юрий Полчаса назад
Честно говоря никогда не испытывал такого бомбежа .. Стольких повырезали, столько всего переделали... Отсутствие Виктариона, и наличие недопирата в стиле капитана воробья - такой бред. Виктарион был суровым дядькой, а Эурон - был единственным живым обладателем доспехов из драконьей стали во всем мире ..
А ведь золотых мечей купил очередной Таргариен - который в тоже самое время пересекал море.

хз, мир такой что там можно писать без конца, и поднимать бабки еще годами.. Но решили провалить проект. Хотел бы я развидить всё начиная с 6 сезона.
Только битва бастардов хороша.
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5k
Вадик Час назад
8 сезон на пермотке посмотрел, и этот посмотрю, а потом кол на имдб постаавлю
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6k
Alex Djeff 2 часа назад
Дааа, дядя Юра уже не тот...
Дааа, дядя Юра уже не тот...
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