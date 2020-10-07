HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

Еще летом студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов". Сериал "Дом Дракона" будет посвящен истории дома Таргариенов за 3000 лет до событий "Игры престолов". Стало известно, что одну из ключевых ролей - Визериса Таргариена, - исполнит актер Пэдди Консидайн.
47-летний Пэдди Консидайн стал первым актером, утвержденным на роль в приквеле сериала "Игра престолов" - в сериале "Дом дракона" он исполнит одну из главных ролей, Визериса Таргариена. Актер также известен по ролям в "Острых козырьках", "Третьем дне" и "Чужаке".
Приквел основан на серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и огня", и расскажет историю дома Таргариенов за 300 лет до событий в "Игре престолов". Первый сезон выйдет в 2022 году - в нем будет 10 эпизодов. Над сериалом трудятся режиссер Мигель Сапочник, создавший несколько самых зрелищных серий "Игры престолов" ("Битва бастардов" и "Колокола"), сценарист Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.
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Персонаж Консидайна, Визерис Таргариен, избран лордами Вестероса на смену старому королю, Джейхейрису Таргариену. Визериса описывают как "доброго, порядочного человека", который стремится "продолжить наследие своего деда". Однако, описание загадочно добавляет: "но хорошие люди не обязательно становятся великими королями"...
О запуске приквела "Игры престолов" стало известно еще в октябре 2019 года, во время презентации нового стримингового сервиса HBO Max. В настоящее время студия проводит подбор актеров - о дате начала съемок пока не сообщается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А ведь золотых мечей купил очередной Таргариен - который в тоже самое время пересекал море.
хз, мир такой что там можно писать без конца, и поднимать бабки еще годами.. Но решили провалить проект. Хотел бы я развидить всё начиная с 6 сезона.
Только битва бастардов хороша.