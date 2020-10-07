HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"

Приквел основан на серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и огня", и расскажет историю дома Таргариенов за 300 лет до событий в "Игре престолов". Первый сезон выйдет в 2022 году - в нем будет 10 эпизодов. Над сериалом трудятся режиссер Мигель Сапочник, создавший несколько самых зрелищных серий "Игры престолов" ("Битва бастардов" и "Колокола"), сценарист Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.