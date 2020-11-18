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"Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа

"Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 21:05
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актер   актриса   кино   михалков   советское кино   съемки   фильм   
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Кинокартина, создание которой даже не предполагалось, стала одним из лучших фильмов, снятых Никитой Михалковым. При каких обстоятельствах попала в фильм Людмила Гурченко и какие еще случайности сопровождала экранизация пьесы Володина

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Метки: СССР   актер   актриса   кино   михалков   советское кино   съемки   фильм   
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48k
smakido 2 часа назад
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141k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Великая актриса..."Люся"
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1k
TruckerOrphan 50 минут назад
Часто в период "осенего обострения" пересматриваю. Тепло.
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939
Никита Час назад
Душевная картина,по моему её прелесть и совершенство в её аскетизме и неприхотливости.
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minimalism

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