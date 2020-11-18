"Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа

Кинокартина, создание которой даже не предполагалось, стала одним из лучших фильмов, снятых Никитой Михалковым. При каких обстоятельствах попала в фильм Людмила Гурченко и какие еще случайности сопровождала экранизация пьесы Володина
Пьеса Александра Володина, написанная в 1959 году, сразу была поставлена и шла одновременно в московском "Современнике" и в ленинградском БДТ.
За небольшим исключением оба варианта были приняты публикой на "ура", но некоторые считали автора достаточно пессимистичным.
За небольшим исключением оба варианта были приняты публикой на "ура", но некоторые считали автора достаточно пессимистичным.
И вот, 1978 год, наступает момент экранизации этой истории.
Володин узнает, что снимать фильм будет Никита Михалков и не дает разрешения на съемку. По мнению автора, он слишком молод, чтобы достоверно передать непростую атмосферу 40-50-х годов, а осовременивать он ее не позволит.
Никита Михалков убедил его, что ретро-картины ему удаются, приведя в пример "Рабу любви", "Неоконченную пьесу для механического пианино" и "Свой среди чужих, чужой среди своих". В каждом фильме была определенная временная атмосфера, которую он передал с удивительной точностью.
Володин узнает, что снимать фильм будет Никита Михалков и не дает разрешения на съемку. По мнению автора, он слишком молод, чтобы достоверно передать непростую атмосферу 40-50-х годов, а осовременивать он ее не позволит.
Никита Михалков убедил его, что ретро-картины ему удаются, приведя в пример "Рабу любви", "Неоконченную пьесу для механического пианино" и "Свой среди чужих, чужой среди своих". В каждом фильме была определенная временная атмосфера, которую он передал с удивительной точностью.
Вообще, "Пяти вечерам" не суждено было случиться, фильм был снят довольно спонтанно. Просто в съемках "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" был вынужденный многомесячный простой, между первой и второй серией, и Никита Сергеевич боялся растерять съемочную группу.
Оператор, Павел Лебешев, предложил "быстренько" отснять небольшую камерную картину. После размышлений, что же такое можно взять и "быстренько" снять, с предложением пьесы "Пять вечеров" выступил уже Олег Табаков. Как раз опираясь на то, что действие происходит практически все время в квартире. Михалкову идея понравилась и уже совсем скоро работа шла уже на двух картинах одновременно: днем доснимали "Обломова", а вечером и ночью шли репетиции "Пяти вечеров".
Все пять эпизодов были сняты в трех квартирах и лестничных площадках, за исключением двух коротеньких сцен на переговорном пункте и в вокзальном ресторане.
Оператор, Павел Лебешев, предложил "быстренько" отснять небольшую камерную картину. После размышлений, что же такое можно взять и "быстренько" снять, с предложением пьесы "Пять вечеров" выступил уже Олег Табаков. Как раз опираясь на то, что действие происходит практически все время в квартире. Михалкову идея понравилась и уже совсем скоро работа шла уже на двух картинах одновременно: днем доснимали "Обломова", а вечером и ночью шли репетиции "Пяти вечеров".
Все пять эпизодов были сняты в трех квартирах и лестничных площадках, за исключением двух коротеньких сцен на переговорном пункте и в вокзальном ресторане.
Так случилось, что Михалков ранее обещал Людмиле Гурченко главную роль в "Неоконченной пьесе", но по причине того, что актриса сломала ногу, роль отдали Елене Соловей. Однако, режиссер свое обещание помнил, хоть Людмила Марковна и боялась, что забудет.
В итоге, она была утверждена сразу, без проб. И не зря.
В итоге, она была утверждена сразу, без проб. И не зря.
А вот для Станислава Любшина роль в пьесе Володина была не в новинку, он дебютировал с ней на сцене "Современника", правда не в главной роли. Теперь ему предстояло вжиться в роль сложного взрослого персонажа и поэтому работали сообща: когда возникали спорные моменты, снимали два дубля - один "по-любшински", другой "по-михалковски".
Юных персонажей также "предоставил" Олег Табаков, который пообещал прислать самых перспективных из своих студентов. Начинающие актеры, 19-летняя Лариса Кузнецова ("Самописка ты, вечное перо!") и 18-летний Игорь Нефедов, отлично справились со своими ролями.
Интересна история музыкального сопровождения фильма. Когда пьеса ставилась в 50-60-х годах тема лагерей была актуальна. Напрямую в пьесе не было сказано, что герой Любшина там был, но намеки были ясны. В спектакле использовали песню "Миленький ты мой", которая была известна, в том числе, как песня ссыльных.
А вот в кино взяли другую, потому что образ персонажа был немного изменен. Простую, но трогательную песню "Думы окаянные" считали народной и позвонили барду Сергею Никитину, чтобы он исполнил ее в фильме. Как оказалось, на самом деле авторство песни принадлежало барду и автору Юлию Киму ("Губы окаянные"), но она как-то быстро улетела в народ, да еще и с разными названиями, и авторство позабылось.
А вот в кино взяли другую, потому что образ персонажа был немного изменен. Простую, но трогательную песню "Думы окаянные" считали народной и позвонили барду Сергею Никитину, чтобы он исполнил ее в фильме. Как оказалось, на самом деле авторство песни принадлежало барду и автору Юлию Киму ("Губы окаянные"), но она как-то быстро улетела в народ, да еще и с разными названиями, и авторство позабылось.
Александр Володин регулярно присутствовал на съемках, однако ни единого раза не вмешался в съемочный процесс, дав творческому процессу свободу и, с интересом наблюдал какими деталями обрастает киноверсия пьесы, в отличие от театральной.
Володин признавался, что Станислав Любшин - это точнейшее попадание, именно такого Ильина он видел, когда писал пьесу. Ну а сама она - это почти автобиографичная история, была в его жизни такая же встреча.
Кстати, Любшин получил за роль в "быстреньком" фильме получил звание лучшего актера 1979 года на международном фестивале во Франции.
Володин признавался, что Станислав Любшин - это точнейшее попадание, именно такого Ильина он видел, когда писал пьесу. Ну а сама она - это почти автобиографичная история, была в его жизни такая же встреча.
Кстати, Любшин получил за роль в "быстреньком" фильме получил звание лучшего актера 1979 года на международном фестивале во Франции.
Фильм "Пять вечеров" является отличным примером великолепного творческого ансамбля, где все, от режиссера до съемочной группы работают единым организмом и понимают про что и зачем снимается картина.
Никита Михалков, вместе с гениальным оператором Павлом Лебешевым и художником Александром Адабашьяном (который, к слову, сыграл в фильме эпизодическую, но запоминающуюся роль), выбрали интересное цветовое решение картины, в блеклых оттенки сепии, напоминающих старые фотографии. И лишь в самом конце картины цвета становятся натурального цвета.
Камерное пространство коммунальной квартиры, камера практически не двигается, музыка эпохи 50-х... Стиль ретро, в совокупности с блестящим актерским составом, безусловно привлек зрителей и эту картину смело можно назвать одной из лучших в эпохе советского кинематографа.
Никита Михалков, вместе с гениальным оператором Павлом Лебешевым и художником Александром Адабашьяном (который, к слову, сыграл в фильме эпизодическую, но запоминающуюся роль), выбрали интересное цветовое решение картины, в блеклых оттенки сепии, напоминающих старые фотографии. И лишь в самом конце картины цвета становятся натурального цвета.
Камерное пространство коммунальной квартиры, камера практически не двигается, музыка эпохи 50-х... Стиль ретро, в совокупности с блестящим актерским составом, безусловно привлек зрителей и эту картину смело можно назвать одной из лучших в эпохе советского кинематографа.
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