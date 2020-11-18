"Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа

Вообще, "Пяти вечерам" не суждено было случиться, фильм был снят довольно спонтанно. Просто в съемках "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" был вынужденный многомесячный простой, между первой и второй серией, и Никита Сергеевич боялся растерять съемочную группу.

Оператор, Павел Лебешев, предложил "быстренько" отснять небольшую камерную картину. После размышлений, что же такое можно взять и "быстренько" снять, с предложением пьесы "Пять вечеров" выступил уже Олег Табаков. Как раз опираясь на то, что действие происходит практически все время в квартире. Михалкову идея понравилась и уже совсем скоро работа шла уже на двух картинах одновременно: днем доснимали "Обломова", а вечером и ночью шли репетиции "Пяти вечеров".



Все пять эпизодов были сняты в трех квартирах и лестничных площадках, за исключением двух коротеньких сцен на переговорном пункте и в вокзальном ресторане.