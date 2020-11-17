"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом

На главную роль было отсмотрено очень много талантливых актрис. Режиссер фильма, Юрий Чулюкин, пообещал отдать роль Тоси Кислицыной своей жене, актрисе Наталье Кустинской.



Но актрис все равно смотрели, а Надежда Румянцева, которая пришла на пробы, не очень рассчитывала на роль, потому что ей на тот момент был уже 31 год (а ее героине 18), но все же, актерский опыт сыграл в ее пользу, да и Чулюкин уже с ней работал на картине "Неподдающиеся".



А дальше получилось так, что Кустинскую не утвердил худсовет, главой которого был великий и ужасный Иван Пырьев. Ее талант посчитали слабоватым, да и типаж не тот...



Съемки начались, а режиссер все никак не мог признаться Наталье, что роль отдана другой актрисе. Она узнала об этом совершенно случайно, от знакомого кинооператора. Скандал был грандиозным и как бы Чулюкин не пытался наладить отношения с женой, она так и не смогла простить ему это предательство.