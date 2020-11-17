"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом

У этого фильма уникальный сценарий. Там нет ни одного по-настоящему плохого персонажа. Но страсть кипела не только в кадре, но и в процессе съемок.
Фильм "Девчата" был снят в 1961 году. Время перемен, стройотряды, пятилетки в четыре года, комсомольские путевки - это и была истинная романтика тех лет. Уехать на край света, с отсутствием бытовых условий, в суровом климате - самое то для молодежи тех лет.
Съемка привела к трещине в отношениях между режиссером и его женой
На главную роль было отсмотрено очень много талантливых актрис. Режиссер фильма, Юрий Чулюкин, пообещал отдать роль Тоси Кислицыной своей жене, актрисе Наталье Кустинской.
Но актрис все равно смотрели, а Надежда Румянцева, которая пришла на пробы, не очень рассчитывала на роль, потому что ей на тот момент был уже 31 год (а ее героине 18), но все же, актерский опыт сыграл в ее пользу, да и Чулюкин уже с ней работал на картине "Неподдающиеся".
А дальше получилось так, что Кустинскую не утвердил худсовет, главой которого был великий и ужасный Иван Пырьев. Ее талант посчитали слабоватым, да и типаж не тот...
Съемки начались, а режиссер все никак не мог признаться Наталье, что роль отдана другой актрисе. Она узнала об этом совершенно случайно, от знакомого кинооператора. Скандал был грандиозным и как бы Чулюкин не пытался наладить отношения с женой, она так и не смогла простить ему это предательство.
Но актрис все равно смотрели, а Надежда Румянцева, которая пришла на пробы, не очень рассчитывала на роль, потому что ей на тот момент был уже 31 год (а ее героине 18), но все же, актерский опыт сыграл в ее пользу, да и Чулюкин уже с ней работал на картине "Неподдающиеся".
А дальше получилось так, что Кустинскую не утвердил худсовет, главой которого был великий и ужасный Иван Пырьев. Ее талант посчитали слабоватым, да и типаж не тот...
Съемки начались, а режиссер все никак не мог признаться Наталье, что роль отдана другой актрисе. Она узнала об этом совершенно случайно, от знакомого кинооператора. Скандал был грандиозным и как бы Чулюкин не пытался наладить отношения с женой, она так и не смогла простить ему это предательство.
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Рыбников-Ковригин - зазнайка в кадре и за ним
Но худсовет лютовал только насчет актерского состава. Юрий Чулюкин был на хорошем счету у "Мосфильма", после успех картины "Неподдающиеся". Его режиссерский талант, который заставляет людей смеяться - это ценный актив. Картина должна была "исправить" зазнавшихся передовиков производства.
И вот Николай Рыбников, пришедший на роль Ильи Ковригина, успешный и со звездной болезнью (после фильмов "Высота" и "Весна на Заречной улице", был идеален для своей роли. На его кандидатуре тоже настояло руководство Мосфильма - его обожают зрители, это гарантия успеха.
И вот Николай Рыбников, пришедший на роль Ильи Ковригина, успешный и со звездной болезнью (после фильмов "Высота" и "Весна на Заречной улице", был идеален для своей роли. На его кандидатуре тоже настояло руководство Мосфильма - его обожают зрители, это гарантия успеха.
Несмотря на такой талант и всеобщее признание Николай не смог играть любовь с Румянцевой. Ну как? Он - мечта женщин, кинозвезда - никак не мог воспринимать ее на равных. Они ссорились между дублями также страстно, как и их персонажи. Румянцева не давала Рыбникову забыть о том, что главная роль у нее.
После того, как актер посмотрел отснятый первый материал он понял, как поверхностно отнесся к своей работе и попросил даже переснять некоторые сцены. Такие партнерши рядом, а он проигрывает. Этого допустить Рыбников не мог.
После того, как актер посмотрел отснятый первый материал он понял, как поверхностно отнесся к своей работе и попросил даже переснять некоторые сцены. Такие партнерши рядом, а он проигрывает. Этого допустить Рыбников не мог.
Анфиса могла бы быть совсем другой
Несмотря на то, что действие происходит в окружении романтики тяжелого труда и комсомольских подвигов Чулюкин сделал так, что главным стали переживания и отношения актеров. В центре внимания фильма не мужчины-передовики производства, а хрупкие девушки, оказавшиеся с ними в тяжелых условиях.
Самым сложным было найти Анфису. И Валентина Лаковая, и Клара Лучко проходили кастинг, но была утверждена Светлана Дружинина. И когда руководство отсмотрело первый материал, то режиссеру был отдан приказ заменить актрису. Как такой парень как Илья могу уйти от такой красавицы к какой-то там Тоське.
Актрису отстояли коллеги-"девчата". Они сработались, сдружились (а это в съемочном процессе дорогого стоит) и уже не хотели другую Анфису. Худрук фильма Юлий Ройзман посоветовал Чулюкину убрать все крупные планы Дружининой, чтобы смягчить сражающий наповал эффект актрисы.
Самым сложным было найти Анфису. И Валентина Лаковая, и Клара Лучко проходили кастинг, но была утверждена Светлана Дружинина. И когда руководство отсмотрело первый материал, то режиссеру был отдан приказ заменить актрису. Как такой парень как Илья могу уйти от такой красавицы к какой-то там Тоське.
Актрису отстояли коллеги-"девчата". Они сработались, сдружились (а это в съемочном процессе дорогого стоит) и уже не хотели другую Анфису. Худрук фильма Юлий Ройзман посоветовал Чулюкину убрать все крупные планы Дружининой, чтобы смягчить сражающий наповал эффект актрисы.
Суровые условия съемочного процесса
Сам поселок лесорубов, который в фильме обустраивали все герои был построен рядом с Мосфильмом, в овраге. А вот производственные сцены снимали на натуре, как есть. Съемочная группа поехала в Пермский край, в леспромхоз. Уже там местные учили актеров и деревья валить, и тракторы водить.
Кстати, Рыбникову так понравилось освоение новой профессии, что он в свободное время помогал выполнять план лесорубам.
Кстати, Рыбникову так понравилось освоение новой профессии, что он в свободное время помогал выполнять план лесорубам.
В лес вкопали около 300 деревьев, а снимали в мороз -40. Известная история, что когда снимали сцену, где Тося принесла бригаде обед, Николай Рыбников неосторожно облизнул железную ложку и намертво примерз к ней языком. Съемку пришлось временно остановить, потому что пока бегали за помощью, актер мужественно дернул ложку посильнее и оторвал ее вместе с частью языка.
А вот уединение парочек снимали уже в Ялте. Сентябрь, бархатный сезон, искусственный пушистый снег и никаких примерзающих ложек.
А вот уединение парочек снимали уже в Ялте. Сентябрь, бархатный сезон, искусственный пушистый снег и никаких примерзающих ложек.
Финал, где все счастливы. Ну почти все
Финал должен был быть счастливым и точка. Для всех. В книге герои были более "человеческими", и не все с классическим счастливым концом. Чулюкин изменил и немного переписал историю, рассказанную в книге.
Например, помните Надю, за которой ухаживал немолодой и положительный со всех сторон Ксан Ксаныч? Надя его не любила, однако оставаться одной было еще хуже, да уже и 28 лет, замуж давно пора. В конце книги Надя все-таки расставалась с Ксан Ксанычем и в процессе съемок Инна Макарова, игравшая Надю, строила свою роль так, чтобы подвести героиню к этому решению. Сцена расставания была отснята и получилась очень мощной.
Однако, Чулюкин от нее отказался и вырезал. Макарова очень была обижена на него за этот поступок и признавалась, что не любит ни эту свою роль, ни сам фильм в целом.
Однако, Чулюкин от нее отказался и вырезал. Макарова очень была обижена на него за этот поступок и признавалась, что не любит ни эту свою роль, ни сам фильм в целом.
И вот, картина увидела свет. Критики накинулись с обвинениями в легкомысленности, но ненадолго. Зрители моментально влюбились в картину, ходили на нее несколько раз, а потом картина получила и мировое признание.
Юрий Чулюкин написал больше 30-ти сценариев и снял 15 картин, однако "Девчата" так и остаются самой запоминающейся его работой.
Режиссер создал в этом фильме тот мир, которого всем так не хватает - легкий, счастливый, где царит любовь. И нет плохих людей, ну если только совсем чуть-чуть. Но идеальных не бывает же, верно?
Юрий Чулюкин написал больше 30-ти сценариев и снял 15 картин, однако "Девчата" так и остаются самой запоминающейся его работой.
Режиссер создал в этом фильме тот мир, которого всем так не хватает - легкий, счастливый, где царит любовь. И нет плохих людей, ну если только совсем чуть-чуть. Но идеальных не бывает же, верно?
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Но фильм на то и художественный что в нём может быть, "то чаво не может быть"! И эмоции киношные тоже в реальной жизни встретить практически невозможно, однако мы смотрели, смотрим, и будем смотреть фильмы, и радоваться счастливому финалу.