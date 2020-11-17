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"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом

"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом (10 фото)

Автор:
17 ноября 2020 21:42
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   интересное   кино   режиссер   советское кино   факты   
2196
10
У этого фильма уникальный сценарий. Там нет ни одного по-настоящему плохого персонажа. Но страсть кипела не только в кадре, но и в процессе съемок.
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Метки: актер   актриса   интересное   кино   режиссер   советское кино   факты   
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4  комментария
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879
Fara Zolkin 53 минуты назад
Обожаем этот фильм, смотрим с женой, когда идёт по ТВ. Да в кино, не всегда бывает как в жизни, но ведь и позитива много в нашей с вами реалии, мы просто забываем радоваться простым вещам..
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1k
AРТУР ITA 20 минут назад
Фильм классный!Хоть бы ремейк не додумались снять.
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2k
Ivan Час назад
Ненавижу этот фильм. Просто до дрожи! Мать его задрачивала на видике по паре раз на дню, все детство.
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16k
babuby Час назад
Не бывает ...
Но фильм на то и художественный что в нём может быть, "то чаво не может быть"! И эмоции киношные тоже в реальной жизни встретить практически невозможно, однако мы смотрели, смотрим, и будем смотреть фильмы, и радоваться счастливому финалу.
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