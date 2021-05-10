Ясен пряник, в 20 веке додумались, что, по всей видимости, за эти два признака отвечает один ген. И в 2005 году Институт Броада в США таки выяснили какой: ген-разбойник назвали Foxi 3. У собак он провоцирует облысение и появление кривых пубертатных зубов. И можно было бы с этим смириться, если бы эта самая мутация такой и оставалась. Но нет же, она прогрессирует с возрастом!