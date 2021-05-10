Многие слышали о конкурсах на звание самой уродливой собаки, проводимой в забугорных штатах. Среди победителей и призёров там часто маячат особи породы китайская хохлатая. Получается, эта порода — самая уродливая? А если да, то почему именно ей выпало сие тяжкое бремя? Давайте разбираться.
Важно понимать, что китайская хохлатая — вовсе не уродливая порода: они весьма элегантны и изящны, а некоторые вообще напоминают Киркорова из 2006-го. Да и история у псинки богатая. Кинологи подозревают, что китайская хохлатая — нифига не китайская. Её предков вывели в далёкой от Азии Мексике. Как животина оказалась на другом конце света? Никто точно не знает. Зато точно знают то, что породе не менее 1500 лет. Так что проявите уважение!
Но трындец не щадит никого. К китайским хохлатым он по классике, подкрадывается незаметно ближе к старости. Всё началось с того, что человеки заметили связь у китайской хохлатой между густотой шерсти и её неполнозубостью. Чем меньше было волос — тем улыбка собак становилась менее Голливудской. Для справки: не все китайские хохлатые лысые — пуховые представители породы могут стать амбассадором какого-нибудь шампуня.
Ясен пряник, в 20 веке додумались, что, по всей видимости, за эти два признака отвечает один ген. И в 2005 году Институт Броада в США таки выяснили какой: ген-разбойник назвали Foxi 3. У собак он провоцирует облысение и появление кривых пубертатных зубов. И можно было бы с этим смириться, если бы эта самая мутация такой и оставалась. Но нет же, она прогрессирует с возрастом!
На старости лет многие зубы у животин выпадают, а оставшиеся выкручиваются в кабаний клык. Так как зубы язык уже не держат, он постоянно вываливается. И без того сухая и тонкая кожа собаки теряет эластичность и морщится на всех участках тела, отчего появляются прелости.
Была бы у животины шерсть — можно было б прикрыть весь этот срам. Но к преклонному возрасту и без того не больно густая шевелюра становится плешивой. Как итог, элегантная псинка превращается в слепого пса из серии игр Сталкер. Мало того, голенькие особи ещё и дрожат постоянно, поэтому собакен кажется больным и вызывает только жалость.
Как помочь такой собаке? А никак. Если вас угораздило стать хозяином ходячего мертвеца замедленного превращения, остаётся только любить его и обеспечить счастливую старость. Всё-таки, именно ради любви мы и заводим собак, верно?
Источник:
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