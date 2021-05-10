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Китайская хохлатая: Самая некрасивая в мире порода собак. В этом виноват «ген мертвеца»

Китайская хохлатая: Самая некрасивая в мире порода собак. В этом виноват «ген мертвеца» (6 фото)

Автор:
10 мая 2021 19:36
Метки: интересно   собаки   факты   
1415
6

Многие слышали о конкурсах на звание самой уродливой собаки, проводимой в забугорных штатах. Среди победителей и призёров там часто маячат особи породы китайская хохлатая. Получается, эта порода — самая уродливая? А если да, то почему именно ей выпало сие тяжкое бремя? Давайте разбираться.

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Метки: интересно   собаки   факты   
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9  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
знаю ещё хохлатых, только не китайских:
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6k
Sterling Malory Archer 45 минут назад
Наверное вкусная
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641
Сергей 49 минут назад
есть мечта у меня. Выйти на пенсию и завести такую вот зверюгу и кота лысого, Сфинксом которого кличут. Выгуливать их и пугать бабулек и яжематерей)))
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3k
Севастьян Час назад
Руки поодрубать этим эксперементаторам по самое небалуй.Довыводили породы ,без слез не взглянешь.
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
аж глаз задергался , думал Кинг новый треш задумал
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
в одних странах шанс собаки оставить потомство зависит от мимимишности, в других - от уродливости. Ну, чтоб не съели.
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9k
Кыся 3 часа назад
А хозяина легко узнать по седым волосам, нервному тику, и мокрым штанам.
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15k
Dr.CrAzY 3 часа назад
Ад адский... )))
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