Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

1800
21
Интернет знает все - и потому, обнаружив где-нибудь в бабушкином чулане или на блошином рынке какую-нибудь непонятную штуковину, опытные пользователи сети тут же фотографируют ее и отправляют на обсуждение знатокам. Кто-нибудь из них точно угадает, что это такое! А у внимательных читателей прибавится хоть и не всегда актуальных, но совсем не лишних знаний.
"Что за металлическая штука в форме погремушки?"
"Это шкатулка для миниатюрных подарков и маленьких сувениров, сделанная из стерлингового серебра".
×
"Что за сервировочный поднос со странными выемками?"
"Это поднос для подачи бубликов с выемками для лосося и сливочного сыра. Здесь не хватает металлических штырьков для бубликов в специальных отверстиях и стеклянных тарелок".
"Что это за штука? Из металла, гибкая, но явно можно сломать, если сильно надавить. Нашел случайно у себя дома"
"Это ребро жесткости из корсета или наклоенника".
"Что это за металлический крючок с петлей и резинкой на конце?"
"Это, кажется, специальный крючок, предназначенный для того, чтобы вешать на него сумочку в ресторане".
"Что за странный круглый кусок стекла с дырками на серебряной подставке?"
"Это ваза для низких цветов".
"Нашел среди кухонных инструментов. Овальная часть двигается вверх и вниз"
"Это держатель для палочного термометра, которым меряют внутреннюю температуру продукта".
"Увидел в комиссионке странную бутылку"
"Из таких бутылок в Испании, особенно в Каталонии, пьют сангрию".
"Что это за инструмент - ручки как у плоскогубцев, наверху зубчатые ролики, которые вращаются чем-то вроде кривошипа?"
"Это очень хороший инструмент для выдавливания краски из тюбиков".
"Нашел это в старом буфете. Похоже на изрядно потертое серебро"
"Эта лира - держатель нотных листов, с ее помощью музыканты держат ноты на марше".
"Сколько я себя помню, эта непонятная штука валяется у нас дома"
"Это натягиватель перчаток примерно XIX века - тех времен, когда натянуть узкие перчатки было не так-то просто".
"Тяжелый латунный сосуд с прикрепленной железной ручкой с деревянной насадкой. Есть идеи?"
"Это часть прибора для определения температуры вспышки бензина".
"Нашел в комиссионке. Может, лабораторная посуда?"
"Это масляные лампы с отсутствующими круглыми фитилями, которые свешиваются в каплевидные масляные резервуары".
"Резиновая штука, нашел в земле"
"Это клейма для крупного рогатого скота. Похоже на базу клейм для подков".
"Это брелок или что?"
"Это тестер для воды. Тестирует любую воду и показывает результат в приложении".
"Нашел у родителей в подвале. Похоже на держатель для книг. Сделано из дерева, роспись довольно потертая. В верхнем отделении нашел кусок газеты, датированный 1967 годом"
"Это итальянская стойка для телефона во флорентийском стиле".
"На аукционе это продавалось как сумка для шитья. Но она оказалась полностью мягкой внутри, и я не понимаю, что это на самом деле"
"Это покрышка на чайник. Такие любят в Голландии".
"Что за странный предмет мебели? Размером с табуреточку для ног"
"Это эргономичный стул для стояния на коленях".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
- 30 забавных фактов для хорошего настроения
- Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали
- 30 неожиданных фактов, которые вас поразят!
- 35 гигантов нашего мира
38
Понравилось38
Новости партнёров