Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

Интернет знает все - и потому, обнаружив где-нибудь в бабушкином чулане или на блошином рынке какую-нибудь непонятную штуковину, опытные пользователи сети тут же фотографируют ее и отправляют на обсуждение знатокам. Кто-нибудь из них точно угадает, что это такое! А у внимательных читателей прибавится хоть и не всегда актуальных, но совсем не лишних знаний.

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"Что за металлическая штука в форме погремушки?" 0 Источник: "Это шкатулка для миниатюрных подарков и маленьких сувениров, сделанная из стерлингового серебра".

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"Что за сервировочный поднос со странными выемками?" 0 Источник: "Это поднос для подачи бубликов с выемками для лосося и сливочного сыра. Здесь не хватает металлических штырьков для бубликов в специальных отверстиях и стеклянных тарелок".

"Что это за штука? Из металла, гибкая, но явно можно сломать, если сильно надавить. Нашел случайно у себя дома" 0 Источник: "Это ребро жесткости из корсета или наклоенника".

"Что это за металлический крючок с петлей и резинкой на конце?" 0 Источник: "Это, кажется, специальный крючок, предназначенный для того, чтобы вешать на него сумочку в ресторане".

"Что за странный круглый кусок стекла с дырками на серебряной подставке?" 0 Источник: "Это ваза для низких цветов".

"Нашел среди кухонных инструментов. Овальная часть двигается вверх и вниз" 0 Источник: "Это держатель для палочного термометра, которым меряют внутреннюю температуру продукта".

"Это керамическое блюдо или вазон для цветов?" 0 Источник: "Это блюдо для фруктов середины ХХ века".

"Увидел в комиссионке странную бутылку" 0 Источник: "Из таких бутылок в Испании, особенно в Каталонии, пьют сангрию".

"Что это за инструмент - ручки как у плоскогубцев, наверху зубчатые ролики, которые вращаются чем-то вроде кривошипа?" 0 Источник: "Это очень хороший инструмент для выдавливания краски из тюбиков".

"Нашел это в старом буфете. Похоже на изрядно потертое серебро" 0 Источник: "Эта лира - держатель нотных листов, с ее помощью музыканты держат ноты на марше".

"Сколько я себя помню, эта непонятная штука валяется у нас дома" 0 Источник: "Это натягиватель перчаток примерно XIX века - тех времен, когда натянуть узкие перчатки было не так-то просто".

"Зачем эти вырезы на обложке ежедневника?" 0 Источник: "Это держатели для карточек".

"Тяжелый латунный сосуд с прикрепленной железной ручкой с деревянной насадкой. Есть идеи?" 0 Источник: "Это часть прибора для определения температуры вспышки бензина".

"Нашел в комиссионке. Может, лабораторная посуда?" 0 Источник: "Это масляные лампы с отсутствующими круглыми фитилями, которые свешиваются в каплевидные масляные резервуары".

"Резиновая штука, нашел в земле" 0 Источник: "Это клейма для крупного рогатого скота. Похоже на базу клейм для подков".

"Это брелок или что?" 0 Источник: "Это тестер для воды. Тестирует любую воду и показывает результат в приложении".

"Нашел у родителей в подвале. Похоже на держатель для книг. Сделано из дерева, роспись довольно потертая. В верхнем отделении нашел кусок газеты, датированный 1967 годом" 0 Источник: "Это итальянская стойка для телефона во флорентийском стиле".

"На аукционе это продавалось как сумка для шитья. Но она оказалась полностью мягкой внутри, и я не понимаю, что это на самом деле" 0 Источник: "Это покрышка на чайник. Такие любят в Голландии".

"Что за странный предмет мебели? Размером с табуреточку для ног" 0 Источник: "Это эргономичный стул для стояния на коленях".