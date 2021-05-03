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Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение (21 фото)

Автор:
03 мая 2021 08:45
Сообщество : Факты
Метки: вещи   интересно   познавательно   предметы   странное   удивительное рядом   факты   что это такое?   
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Интернет знает все - и потому, обнаружив где-нибудь в бабушкином чулане или на блошином рынке какую-нибудь непонятную штуковину, опытные пользователи сети тут же фотографируют ее и отправляют на обсуждение знатокам. Кто-нибудь из них точно угадает, что это такое! А у внимательных читателей прибавится хоть и не всегда актуальных, но совсем не лишних знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   интересно   познавательно   предметы   странное   удивительное рядом   факты   что это такое?   
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Лимонадный Джо 13 минут назад
Как всегда информативно,познавательно и любопытно. Спасибо!
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