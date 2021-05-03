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Особенности гигиены в Монгольской империи

Особенности гигиены в Монгольской империи (10 фото)

Автор:
03 мая 2021 11:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: гигиена   интересно   монгольская империя   факты   фото   
730
10
Представители этого народа настолько истово почитали воду, что не осмеливались загрязнять ее.
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Метки: гигиена   интересно   монгольская империя   факты   фото   
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27k
Fat Lynx 42 минуты назад
Да, бля! Читая опусы европейский путешественников о России, достоверность описаний монголов вызывает сомнения...
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Teodor 18 минут назад
Ну, блин, сейчас набегут альтернативщики и осчастливят нас знанием, что никакого монгольского нашествия не было...
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7k
Otium7 Час назад
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