Особенности гигиены в Монгольской империи

Монголы верили, что если человек начинает задыхаться во время трапезы, это происки какого-то злого духа, которого нужно уничтожить. Если же бедняга выплевывал то, чем поперхнулся, его «преступление» становилось ещё более серьезным. Он не только расточал еду, но и загрязнял жилище. Упомянутый выше Джованни Плано Карпини писал об этом следующее: «Если кто-то выплевывает взятый в рот кусок, не в силах проглотить его, под жилищем делают подкоп и вытаскивают этого человека сквозь него, после чего без всякой пощады предают смерти». Китайский автор Ху Сыхуэи, писавший во времена монгольского владычества над своей страной, оставил после себя странную сентенцию: «Лучше плевать ближе, чем дальше, но ещё лучше вообще не плевать». Она может значить, что в ту эпоху слюноизвержение делилось на категории, каждая из которых была наказуема, но в разной степени.