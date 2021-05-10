Почему рыбы могут задохнуться даже в воде? Что такое замор?

Высшей степенью признания чьей-либо компетентности будет фраза «он(а) как рыба в воде». Но бывает, что даже в воде жабродышащие чувствуют себя как-то не очень. Мы привыкли, что рыбы задыхаются на суше, но совсем забываем, что и в родной среде им может стать нечем дышать.