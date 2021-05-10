FISHKINET
Правда и вымысел о робопылесосах Правда и вымысел о робопылесосах "Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей "Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей Мемы с осуждающим котиком, которые рассмешат любого Мемы с осуждающим котиком, которые рассмешат любого 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной Казнь на камеру по-немецки: непокорённые герои Отечественной 20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения 20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные ТОП-20 удивительных зубов из мира животных ТОП-20 удивительных зубов из мира животных Интересные снимки из жизни Полководцев СССР Интересные снимки из жизни Полководцев СССР Одиночество в пустыне: загадки гибели бомбардировщика Lady Be Good Одиночество в пустыне: загадки гибели бомбардировщика Lady Be Good «Вам здесь не место»: Дмитрия Шепелева гонят из России после критики Парада Победы «Вам здесь не место»: Дмитрия Шепелева гонят из России после... Фотоподборка Фотоподборка Гифки Гифки Бельгийский фермер покусился на землю Франции Бельгийский фермер покусился на землю Франции Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot Чилийский журналист протестировал UAZ Patriot Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения
Почему рыбы могут задохнуться даже в воде? Что такое замор?

Почему рыбы могут задохнуться даже в воде? Что такое замор? (7 фото)

Автор:
10 мая 2021 10:02
Метки: интересно   рыбы   факты   
874
7

Высшей степенью признания чьей-либо компетентности будет фраза «он(а) как рыба в воде». Но бывает, что даже в воде жабродышащие чувствуют себя как-то не очень. Мы привыкли, что рыбы задыхаются на суше, но совсем забываем, что и в родной среде им может стать нечем дышать.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   рыбы   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1M
Беспощадный критик 7 часов назад
Спасибо, КЭП!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
750
Андрей 6 минут назад
Открыл америку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Правда и вымысел о робопылесосах Правда и вымысел о робопылесосах Как зимует щука Как зимует щука Сколько вольт выдает электрический угрь? Сколько вольт выдает электрический угрь? Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент! Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент! В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3671930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
1
66
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть
1
216
Ни пользы, ни интереса: 5 российских телепередач, которые пора закрыть
﻿
Набирающие популярность
Экзотические питомцы звезд
0
2
Экзотические питомцы звезд
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936
0
5
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 8. 1936
Правда и вымысел о робопылесосах
Правда и вымысел о робопылесосах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Юмор#животные#9 мая#картинки#война#кино#Победа#нацисты
#история#люди#фотографии#факты#ВОВ#забавно#природа#прикольные#истории#новости
#интересно#Россия#красота#в мире#день победы#сша#актеры#прикол#космос#отдых

На что жалуетесь?

Вернуться