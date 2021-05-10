Как семь великих дворцов выглядели в зените славы

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Сегодня эти дворцы лежатв руинах - но когда-то они восхищали современников своей красотой и величественностью. 3D-художники из компании Budget Direct воссоздали виртуальные копии знаменитых строений, дав нам возможность полюбоваться ими во всей красе.
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Революционный генерал Анри Кристоф объявил себя королем Гаити в 1811 году. Одни говорят, что он был диктатором, вновь ввергнувшим гаитян в рабство и погрузившим страну в 13-летнюю гражданскую войну. По словам других, Анри Кристоф был блестящим законотворцем, превратившим колонию с жителями-рабами в нацию достаточно сильную, чтобы разговаривать на равных с величайшими империями Европы. Одно лишь бесспорно - красота воздвигнутого новоявленным королем для своей монаршей особы дворца Сан-Суси, который и сегодня привлекает толпы туристов. Его называют "гаитянским Версалем", памятником независимости Гаити и одной из центральных жемчужин карибской архитектуры.
Царь сасанидов Ардашир построил Калех Дохар как «защитную крепость» для основанной им в III веке Сасанидской империи в Иране. На третьем этаже крепости находилась его королевская резиденция. С годами на месте крепости был построен новый королевский дворец. Но,поскольку он бы укреплен, Калех Дохтар формально является замком, а не дворцом. Однако кто будет спорить о терминах перед лицом его ошеломляющих стен? Калех Дохтар может похвастаться, пожалуй, самым ранним примером иранского чахартака - квадратной структуры из четырех арок, поддерживающих купол, - который в дальнейшем стал важной чертой традиционной иранской архитектуры.
Самый старый дворец в этом списке, охватывающем, в основном, нашу эру, Кносский дворец был построен около 1700 года до н. э. Помимо того, что он был сосредоточием местной политики, он также был экономическим и религиозным центром загадочной минойской цивилизации. Кносский дворец был разрушен примерно в 1375 году до н. э., до этого пережив вторжение, пожар и землетрясение, и просуществовав почти на столетие дольше, чем аналогичные минойские комплексы.
Поскольку ученые до сих пор не сумели расшифровать минойские письмена, многочисленные фрески в руинах дворца являются ключом к пониманию минойской культуры. Например, одна из них изображает необычный местный вид спорта - прыжки через быка. Возможно, именно эти странные соревнования породили легенду о Минотавре - людоеде-полубыке из более поздней греческой мифологии.
Поскольку ученые до сих пор не сумели расшифровать минойские письмена, многочисленные фрески в руинах дворца являются ключом к пониманию минойской культуры. Например, одна из них изображает необычный местный вид спорта - прыжки через быка. Возможно, именно эти странные соревнования породили легенду о Минотавре - людоеде-полубыке из более поздней греческой мифологии.
Князья Сапег, влиятельный род Речи Посполитой, построили Ружанский дворец в конце 1700-х годов на месте своего прежнего замка. В период расцвета дворца в знаменитом театре Ружан работало до сотни артистов. Во дворце также располагалась знаменитая библиотека и коллекция картин. В 1831 году дворец был сдан в аренду семье Пинхас под текстильную фабрику, что принесло богатство местной еврейской общине.
И дворец в Ружанах, и еврейская община были насильственно уничтожены во время Второй мировой войны. Сегодня дворец находится на территории Беларуси, которая начала возвращать Ружанам былую славу.
И дворец в Ружанах, и еврейская община были насильственно уничтожены во время Второй мировой войны. Сегодня дворец находится на территории Беларуси, которая начала возвращать Ружанам былую славу.
Дворец Дунгур находится в эфиопской деревне Аксум - некогда шумной столице африканского Аксумского царства, империи, простиравшейся от южного Египта до Йемена. В особняке VI века около 50 комнат, включая купальную кухню и тронный зал. Об истории самого здания известно немного. Его называют «дворцом царицы Савской» - увы, принимая желаемое за действительное. Однако обнаружение резного изображения «красивой женщины» во время раскопок породило у археологов надежду на то, что на этом месте можно найти остатки настоящей, более древней резиденции королевы, которая, возможно, скрывается под развалинами Дунгура.
Тысячелетие назад здесь творилась высокая английская политика, однако теперь этот дворец XII века почти забыт. Здесь Генрих II готовил «конституцию Кларендона», с помощью которой король пытался получить законную власть над церковными клириками. Однако документ лишь обострил вражду Генриха с его прежним другом Томасом Беккетом. Эта вражда, в конечном итоге, привела к мученической смерти архиепископа Беккета.
Генрих III расширил дворец, построил резной камин и витражную часовню. К началу XV века Кларендон был обширным королевским замком. Он оставался излюбленным убежищем монархов до эпохи Тюдоров, когда из-за высокой стоимости содержания он был заброшен и пришел в упадок. Сегодня от былого величественного дворца осталась только одна стена.
Генрих III расширил дворец, построил резной камин и витражную часовню. К началу XV века Кларендон был обширным королевским замком. Он оставался излюбленным убежищем монархов до эпохи Тюдоров, когда из-за высокой стоимости содержания он был заброшен и пришел в упадок. Сегодня от былого величественного дворца осталась только одна стена.
Остров Килва Кисивани был одним из самых важных султанатов в торговой сети побережья Суахили, связывающей Восточную Африку с арабским миром. Более 300 лет отсюда вывозили золото и слоновую кость, доставляя сюда китайский шелк и фарфор. Дворец XIV века в Хусуни Кубва - лишь одно из многих разрушенных сооружений из кораллового камня, разбросанных по острову. Он был построен султаном аль-Хасаном ибн Сулейманом. Во дворце было более 100 комнат, восьмиугольный бассейн и платформа для погрузки товаров на корабли. Хусуни Кубва, наряду с другими богатыми жилищами Килва, был даже оборудован сантехникой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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