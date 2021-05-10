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Как семь великих дворцов выглядели в зените славы

Как семь великих дворцов выглядели в зените славы (15 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: архитектура   виртуальные модели   дворцы   интересно   история   реконструкция   факты   
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Сегодня эти дворцы лежатв руинах - но когда-то они восхищали современников своей красотой и величественностью. 3D-художники из компании Budget Direct воссоздали виртуальные копии знаменитых строений, дав нам возможность полюбоваться ими во всей красе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   виртуальные модели   дворцы   интересно   история   реконструкция   факты   
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