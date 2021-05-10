Как семь великих дворцов выглядели в зените славы

Самый старый дворец в этом списке, охватывающем, в основном, нашу эру, Кносский дворец был построен около 1700 года до н. э. Помимо того, что он был сосредоточием местной политики, он также был экономическим и религиозным центром загадочной минойской цивилизации. Кносский дворец был разрушен примерно в 1375 году до н. э., до этого пережив вторжение, пожар и землетрясение, и просуществовав почти на столетие дольше, чем аналогичные минойские комплексы.

Поскольку ученые до сих пор не сумели расшифровать минойские письмена, многочисленные фрески в руинах дворца являются ключом к пониманию минойской культуры. Например, одна из них изображает необычный местный вид спорта - прыжки через быка. Возможно, именно эти странные соревнования породили легенду о Минотавре - людоеде-полубыке из более поздней греческой мифологии.