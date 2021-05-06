Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью

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Выражение "русская рулетка" обычно используют для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством, или потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом. Но на деле - это реальная экстремальная игра с летальным исходом, где один патрон в барабане револьвера решает судьбу игрока. За свою историю "рулетка" собрала немало печальных происшествий. Узнаем несколько фактов о самой опасной игре.
1. Игра появилась задолго до того, как ее назвали русской рулеткой
По установленным правилам "русской рулетки", пустой барабан револьвера заряжают одним или несколькими патронами, оставляя свободные каморы. Затем барабан несколько раз проворачивают, и игроки по очереди подносят ствол револьвера к голове и нажимают на спусковой крючок. Если револьвер выстрелит - игрок "проиграл". Оказывается, еще задолго до появления термина, о похожей игре писал Джордж Гордон Байрон в 1808 году. Также похожую стрельбу описывал Лермонтов в "Герое нашего времени" в 1840 году. По одной из версий, сама игра появилась примерно в 1917 году - в нее играли офицеры русской армии.
2. Русская рулетка могла появиться как продуманный трюк
По одной из последних версий, игра появилась как эффектный и хорошо продуманный трюк, который якобы не мог привести к летальному исходу. Дело в том, что у некоторых револьверов барабан вращается свободно, когда курок не взведен. Если барабан хорошо смазан, при свободном вращении под действием силы тяжести он встанет так, что единственный патрон окажется внизу. При этом камора совмещенная со стволом с большой вероятностью будет пустой.
3. Американского подростка обвинили в убийстве друга во время игры в русскую рулетку
В 1946 году в США прогремело дело "Содружество против Мэлоуна". Подростка Джеймса Мэлоуна признали виновным в убийстве своего друга, когда они играли в модифицированную русскую рулетку. Они по очереди целились не в свою голову, а друг в друга, и нажимали на курок револьвера. Так Мэлоун убил своего друга. Хотя парень свою вину отрицал, мол, это все игра, Верховный суд Пенсильвании признал его виновным в убийстве "из-за безрассудного пренебрежения последствиями игры в русскую рулетку".
4. Кролик Багз Банни играл в русскую рулетку
В мультфильме 1951 года о кролике Багз Банни главный герой играет в русскую рулетку со своим приятелем Сэмом. По сюжету они оба только что узнали, что проиграли выборы мэра, и решили, что не осталось ничего, кроме как сыграть в опасную игру. Хотя пистолет выстрелил в лапах кролика, в мультике никто не пострадал. Многие компании вырезали эту сцену из серии, призывая не затрагивать тему самоубийства в детских мультфильмах, но другие все равно оставили.
5. Полицейский убил мальчика, играя с ним в русскую рулетку
В 1973 году в городе Даллас, США, полицейский Даррелл Л. Кейн смертельно застрелил 12-летнего Сантоса Родригеса, задержанного за кражу 8 долларов из автомата с кока-колой на заправке. Это случилось во время допроса мальчика и его брата о ограблении. Полицейский начал "играть" с братьями в русскую рулетку, пытаясь заставить их признаться в преступлении. Убийство мальчика привело к массовым протестам местных жителей, призывающих к справедливости. В итоге офицер был осужден за убийство и приговорен к пяти годам тюремного заключения, из которых он отсидел 2,5 года. Кстати, позже выяснилось, что отпечатки на автомате с колой не принадлежали ни одному из братьев.
6. Фильм "Охотник на оленей" вызвал волну смертельных случаев во время игры в русскую рулетку
Русская рулетка фигурирует в военной драме 1978 года "Охотник на оленей". Три американца, призванные на войну во Вьетнаме, попадают в плен вьетнамцев и вынуждены играть в русскую рулетку. Один из них, которого играет Кристофер Уокен, остается во Вьетнаме после окончания войны и играет профессионально. В годы после выхода фильма в США возросло количество смертельных случаев от игры в русскую рулетку и перестрелок - было зарегистрировано 28 перестрелок и 25 подтвержденных смертей с участием лиц, которые смотрели фильм по телевизору или на видеокассетах.
7. Русская рулетка погубила молодого актера
В 1984 году скончался 26-летний американский актер Джон-Эрик Хексам. Он непреднамеренно выстрелил себе в голову на съемках сериала "Прикрытие". Войдя в роль, актер решил в шутку сыграть в русскую рулетку, а пистолет "Магнум" 44-го калибра оказался заряжен. После многочасовой операции Хексам скончался. Он стал донором органов нескольким нуждающимся людям.
8. Под русской рулеткой скрывали реальное убийство
В 2018 году два подростка из Сакраменто были арестованы после того, как их друг скончался во время игры в модифицированную русскую рулетку. Подростки Джайден Карузо и Коди Харлан рассказали, что они вместе с 17-летней жертвой Мэтью Минклером отправились в заброшенный дом в Лас-Вегасе, где Карузо предложил сыграть в русскую рулетку. Парни утверждали, что Минклер застрелился сам, но затем стали появляться новые подробности. Оказывается, друзья погибшего не позвонили в 911, не помогли ему, а закрыли в шкафу, записали все это на видео и выложили в Snapchat. Адвокаты подростков пытались смягчить приговор, утверждая, что обвиняемые были под воздействием алкоголя, но суд все равно приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в убийстве.
9. В русскую рулетку играют и полицейские
В 2020 году сотрудник полиции Сент-Луиса, 30-летний Натаниэль Хендрен, официально признал себя виновным в смерти коллеги - 24-летней Кэтлин Аликс во время игры в русскую рулетку. Оба полицейских баловались с пистолетом, находясь в доме Хендрена. Во время игры парочка поочередно направляла пистолет друг на друга и нажимала на курок - один из выстрелов стал смертельным для Аликс. Девушка в тот день была не на службе, а Хендрен с другим коллегой находились дома, хотя должны были патрулировать улицы. Виновного полицейского приговорили к 7 годам тюремного заключения и еще к 3 годам за преступные действия с табельным оружием.
10. Британский фокусник сыграл в "русскую рулетку" в прямом эфире
В 2003 году британский фокусник Деррен Браун сыграл в русскую рулетку в прямом эфире. Он попросил добровольца из зала зарядить револьвер одним патроном. Приставив оружие к своему виску, фокусник четыре раза нажал курок, сказав, что пуля должна вылететь из пятого гнезда. Он понял это, якобы прочитав мысли добровольца. Выпуск бурно раскритиковали зрители, полиция и психологи. Больше Браун таких экстремальных фокусов не проводил.
11. Родственник известного актера умер во время игры в русскую рулетку
На интервью актер Алан Камминг рассказал, что его дедушка Томми Дарлинг умер во время Второй мировой войны, играя в русскую рулетку. Тогда он служил полицейским в Британской Малайе - территории, колонизованной Великобританией в 18-20 веках на Малаккском полуострове. Ранее его семья думала, что дедушка умер, когда чистил оружие.
12. Преступник, покушавшийся на президента США, играл в русскую рулетку в одиночку
Как известно, Джон Хинкли-младший, который пытался убить президента США Рональда Рейгана в 1981 году, дважды играл в русскую рулетку в одиночку. Хинкли также сфотографировал себя в 1980 году, направив пистолет в собственную голову.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
28 февраля 2000, Техас
19-ти летний Рашаад получил смертельный урок по использованию оружия, играя со своими друзьями в «Русскую Рулетку».
Парнишка, по всей видимости, даже не предполагал, что полуавтоматический пистолет, в отличии от револьвера, автоматически досылает патрон в патронник при передергивании затвора.
Вы хоть знаете как револьвер заряжается?