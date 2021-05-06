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Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью

Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью (13 фото)

Автор:
06 мая 2021 12:40
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   люди   оружие   пистолет   подборка   русская рулетка   факты   
498
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Выражение "русская рулетка" обычно используют для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством, или потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом. Но на деле - это реальная экстремальная игра с летальным исходом, где один патрон в барабане револьвера решает судьбу игрока. За свою историю "рулетка" собрала немало печальных происшествий. Узнаем несколько фактов о самой опасной игре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   люди   оружие   пистолет   подборка   русская рулетка   факты   
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9k
Кыся Час назад
Да это еще фигня! Одному игроку выписали премию Дарвина(хотя я думаю, их больше было, просто не попались в прессу).
28 февраля 2000, Техас
19-ти летний Рашаад получил смертельный урок по использованию оружия, играя со своими друзьями в «Русскую Рулетку».

Парнишка, по всей видимости, даже не предполагал, что полуавтоматический пистолет, в отличии от револьвера, автоматически досылает патрон в патронник при передергивании затвора.
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2k
americos 18 минут назад
Три чувака решили сыграть в русскую рулетку. Первый заряжает, стреляет: мозги по комнате. Второй заряжает, стреляет: тот же результат. Третий заряжает, подносит к виску, нажимает на курок… Последняя мысль: "Мать твою, разве в русскую рулетку тт-шником играют?"
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8k
Taxi007 Час назад
А это здесь причём?
Вы хоть знаете как револьвер заряжается?

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