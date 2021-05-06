Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью

В 2018 году два подростка из Сакраменто были арестованы после того, как их друг скончался во время игры в модифицированную русскую рулетку. Подростки Джайден Карузо и Коди Харлан рассказали, что они вместе с 17-летней жертвой Мэтью Минклером отправились в заброшенный дом в Лас-Вегасе, где Карузо предложил сыграть в русскую рулетку. Парни утверждали, что Минклер застрелился сам, но затем стали появляться новые подробности. Оказывается, друзья погибшего не позвонили в 911, не помогли ему, а закрыли в шкафу, записали все это на видео и выложили в Snapchat. Адвокаты подростков пытались смягчить приговор, утверждая, что обвиняемые были под воздействием алкоголя, но суд все равно приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в убийстве.