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"Дизайнеры, остановитесь!": модный дом Bottega Veneta выпустил украшения в виде телефонного шнура

"Дизайнеры, остановитесь!": модный дом Bottega Veneta выпустил украшения в виде телефонного шнура (8 фото)

Автор:
07 мая 2021 12:35
Метки: Bottega Veneta   дизайн   колье   миллениалы одобряют   телефонный шнур   украшение   
1124
8
Если у кого-то из вас на антресолях завалялся старенький дисковый телефон, вы в тренде. Отрезаете кабель, сворачиваете из него колье и дарите девушке. В магазине такое добро стоит 2000 долларов.
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Метки: Bottega Veneta   дизайн   колье   миллениалы одобряют   телефонный шнур   украшение   
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Единственное, что меня восхищает в этом, таки это то, что такое говно продаëтся за такие деньги! Да еще и покупают! Насрать-то каждый может, не каждый может выгодно продать.
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27k
Slonyash 6 минут назад
Мля, а рожи то какие страшные!
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153k
☭Cheкаво☭ 19 минут назад
западные ценности....либерасня, я могу вам телефон старый отдать(бесплатно)
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Leo 2 часа назад
Сами делают, сами покупают наверное
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
О, блиа! На тропинке в парке такую ерунду видел, ещё подумал, что для браслета слишком мала. Пойду отыщу, разбогатею наконец то.
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Это те же, которые недавно кольца из кабельных стяжек делали?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Что "колье",что модели,которые их рекламируют уж очеть стремные
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20k
Влад 2 часа назад
Плевать на провод, что с моделью? Если это не врожденное и если ее не покусали пчелы, то у нее инсульт.
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