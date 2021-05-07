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Если у кого-то из вас на антресолях завалялся старенький дисковый телефон, вы в тренде. Отрезаете кабель, сворачиваете из него колье и дарите девушке. В магазине такое добро стоит 2000 долларов.
Покупатели люксового бренда Bottega Veneta слегка недоумевают, обнаружив в коллекции украшения, выполненные из перекрученного телефонного шнура. По крайней мере, выглядит это именно так.
Цена колье на официальном сайте Bottega Veneta
Необычные браслеты, серьги, кольца и ожерелья, несмотря на простенький дизайн, стоят приличных денег. Впрочем, кого-то это ни разу не останавливает. Говорят, что первую партию странных украшений раскупили за считанные дни.
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Полный комплект украшений (колье, кольцо, серьги) потянет на три с лишним тысячи долларов.Сущие пустяки!
Креативный директор бренда Дэниел Ли и не скрывает, что при создании этих украшений вдохновлялся телефонным шнуром. Не знаем, что значит в данном случае "вдохновлялся" - некоторые пользователи Сети решили, что Дэниэл просто обнаружил несколько старых телефонов, обрезал их шнуры и покрасил их в яркие цвета.
- «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас»,
- «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», - эти отзывы разумных покупателей, похоже, не остановят миллениалов, которые о дисковом телефоне, наверняка даже и не знают. А значит, будут охотно покупать за пару тысяч долларов вещицу, цена которой условных три копейки.
- «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас»,
- «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», - эти отзывы разумных покупателей, похоже, не остановят миллениалов, которые о дисковом телефоне, наверняка даже и не знают. А значит, будут охотно покупать за пару тысяч долларов вещицу, цена которой условных три копейки.
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