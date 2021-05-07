Креативный директор бренда Дэниел Ли и не скрывает, что при создании этих украшений вдохновлялся телефонным шнуром. Не знаем, что значит в данном случае "вдохновлялся" - некоторые пользователи Сети решили, что Дэниэл просто обнаружил несколько старых телефонов, обрезал их шнуры и покрасил их в яркие цвета.

- «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас»,

- «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», - эти отзывы разумных покупателей, похоже, не остановят миллениалов, которые о дисковом телефоне, наверняка даже и не знают. А значит, будут охотно покупать за пару тысяч долларов вещицу, цена которой условных три копейки.