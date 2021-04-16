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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4798 постов • 659 подписчиков подписаться
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Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин

Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин (30 фото)

Автор:
16 апреля 2021 15:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: галкин   грязь   дизайн   интерьер   пугачева   шоу бизнес   экскурсия по дому   
2765
30
Шестиэтажный дом в деревне с неблагозвучным названием возводили несколько лет кряду. Получился настоящий дворец. Конечно, простым смертным вход туда воспрещен, зато представители "богемы" любят тусить в огромном доме с кучей замысловатых комнат, да и сами хозяева регулярно выкладывают фото интерьеров своего жилья.
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Метки: галкин   грязь   дизайн   интерьер   пугачева   шоу бизнес   экскурсия по дому   
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33  комментария
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Ммм, туалеты, смотрю, по замковому феншую.
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5k
Maxo 9 секунд назад
Комнаты грязи на схеме нет ;)
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0
Юрий Пономарев Минуту назад
а где аквадискотека?
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29k
Головасыр коричнештанник 2 минуты назад
9 млн. подписчиков у Галкина

перепись долбо@бов можно делать
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11k
Евгений 11 минут назад
Стиль "провинциальное быкоко". Неужели большие деньги отшибают чувство вкуса?
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32k
Лесли 🥰 23 минуты назад
Как в музее)))
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5k
ваня панкин Полчаса назад
как-то пофиг как живут пугалкины... надоели, чесслово надоели...
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577
Дмитрий 42 минуты назад
Замок местами уютный даже, как могли старались, остальное дело вкуса, мне кажется уж уютнее и лучше , чем большинство типа современных дизайнов, ктотрые как из каталога типового Икеи вытащили.
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577
Дмитрий 37 минут назад
Ещё раз пересмотрел внешний вмд вполне, если вслепую показывать людям, то скажут нормальный типовой замок какой-нибудь Европы. Внутри ну смешение разного, но ничего фу и позорного колхоза нет, закос под классику с разбавлением разным
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35
Сергей Кулешов 46 минут назад
Бедные. Как теперь проживут на пензию? И хватает же наглости просить помощи у государства!
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2k
Макар 47 минут назад
Построено в России, налоги в России, рабочие места- опять же, строительство содержание. Молодцы.
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1k
BAMBRA 49 минут назад
Может быть надо было к психологу обратиться, чем строительством замка детские комплексы компенсировать.
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3k
Петрович 50 минут назад
А за забором "поместья" типичная Грязь
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577
Дмитрий Петрович 45 минут назад
Где там грязь? Вполне там цивильные посёлки коттеджные, как никак район не из бедных, рядом горки, рублевкии все такое
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Бедненько, но чистенько. До дворца цыганского барона конечно не дотягивает, но для Москвабада сойдет.
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2k
Владимир 52 минуты назад
из грязи-в князи!!мечта скоморохов
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3k
Петрович 52 минуты назад
И чо? Раньше мадам из каждого утюга, сейчас мюсье в "прямом" эфире одновременно на пяти каналах. Бабло есть, вкуса нет. Обычное дело.
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1k
ZillOFF 55 минут назад
Развидецца с им Алки и выганит как сабаку на улицу.
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10k
ss 57 минут назад
...а когда Борисовна уезжала побродить по магазинам, Галкин украдкой доставал её корону из шкафа, и примеривал на себя.



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1k
ОТДЕЛ К Час назад
Какая ж это дача без теплицы и парника?
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0
Vladimir Tkalich Час назад
Денег куча, а со вкусом совсем плохо.
Фантазии мадам Брошкиной.
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10k
Bill Vladimir Tkalich 54 минуты назад
Скинь фотки своего дома. Архитекторы Анатолий Голев и Вера Горлицына спрашивают.
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53k
pynh Bill 51 минуту назад
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2k
александр Час назад
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18k
astrakhaner Час назад
Спасибо
Давно хотел посмотреть!
мне понравился замок...раньше видел какой-то ролик и мне понравились их чёрные чугунные батареи отопления....так сделал и себе - даже несмотря, что красил дешёвой краской - смотрится круть *рекомендую
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