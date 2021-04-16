Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин

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Шестиэтажный дом в деревне с неблагозвучным названием возводили несколько лет кряду. Получился настоящий дворец. Конечно, простым смертным вход туда воспрещен, зато представители "богемы" любят тусить в огромном доме с кучей замысловатых комнат, да и сами хозяева регулярно выкладывают фото интерьеров своего жилья.
Замок стоит на вершине 11-метрового холма в Одинцовском районе Московской области. Место для его стоительства выбрал сам Галкин. Говорит, что понравился вид с холма.
Площадь поместья звездной четы солидная , да и сам дом отнюдь не мал (около 3000 квадратных метров). Самая высокая точка замка достигает уровня шестого этажа.
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По словам хозяина поместья, в строительстве этого дома он воплотил детскую мечту. Именно таким видел свое жилье Галкин, когда был маленьким мальчиком: нестандартным, большим, с нетрадиционной планировкой и замысловатыми интерьерами.
Авторами этого поместья стали архитекторы Анатолий Голев и Вера Горлицына, которые рассказывали о том, что к строительству и отделке имения были привлечены и художники, и скульпторы, и резчики по камню.
Дизайнеры здорово потрудились, оформив дом с учетом пожеланий звездной пары. В фамильном особняке предусмотрено множество помещений: есть гостевое крыло, курительная комната, каминный зал, кабинеты, детские и многочисленные гардеробные.
Вход в дом охраняют скульптуры драконов и гарпий. Такое решение придумал сам хозяин дома Максим Галкин.
Вход в дом охраняют скульптуры драконов и гарпий. Такое решение придумал сам хозяин дома Максим Галкин.
Все интерьеры в поместье выполнены в классическом стиле. В доме не найти мебели из современных материалов - все здесь солидное, добротное, выполненное на века. В отделке мебели использованы дорогие породы деревьев, камень, ручная ковка.
В отделке помещений дизайнеры тоже не мелочились, заказывая для стен, пола и потолка самые дорогие и качественные покрытия.
В отделке помещений дизайнеры тоже не мелочились, заказывая для стен, пола и потолка самые дорогие и качественные покрытия.
На первом этаже поместья находится каминный зал с витражными окнами, люстрами муранского стекла и кучей интересных антикварных мелочей.
Резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями дополняют огромные хрустальные люстры и антикварный декор. Галкин говорит, что большой коллекции у него нет, но предметы старины он любит и при случае обязательно покупает.
Как поменять лампочку в парадной люстре
На первом этаже дома находится кухня с суперсовременным оборудованием. Примадонна готовит не часто, но, говорят, что у нее получаются невероятно вкусные блюда.
У артистов разные спальни. Да и вообще, для Примадонны в замке оборудовано отдельное крыло с полным комплектом комнат. Певица предпочитает красные оттенки в интерьере, тогда как хозяин дома выбрал более легкое и воздушное наполнение своих личных покоев. Всю мебель заказывали у мастеров из Италии. Пол устлан паркетом из розового дерева.
Есть и общая спальня - она расположена в башне на последнем этаже, и добраться до нее можно как на лифте, так и по лестнице, украшенной коваными перилами.
Есть и общая спальня - она расположена в башне на последнем этаже, и добраться до нее можно как на лифте, так и по лестнице, украшенной коваными перилами.
Помимо большой гостиной на разных этажах поместья есть небольшие комнаты для отдыха. Особая гордость шоумена - солидная библиотека на 4 этаже замка, ее оформили дубовыми стеллажами авторского исполнения. Поговаривают, что примерная стоимость обстановки этой комнаты составляет €300 000.
В замке много гостевых комнат, каждая из них оснащена отдельной ванной. При желании тут может заночевать огромная компания друзей Примадонны и ее мужа. А тусовки в Грязях бывают не редко.
Какой же дом без бассейна? Это помещение с большой купелью и собственным спа-центром выполнено в китайском стиле. В бассейне любят поплавать отец семейства с детьми, а в джакузи чаще всего нежится Примадонна.
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перепись долбо@бов можно делать
Фантазии мадам Брошкиной.
мне понравился замок...раньше видел какой-то ролик и мне понравились их чёрные чугунные батареи отопления....так сделал и себе - даже несмотря, что красил дешёвой краской - смотрится круть *рекомендую