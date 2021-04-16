Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин

У артистов разные спальни. Да и вообще, для Примадонны в замке оборудовано отдельное крыло с полным комплектом комнат. Певица предпочитает красные оттенки в интерьере, тогда как хозяин дома выбрал более легкое и воздушное наполнение своих личных покоев. Всю мебель заказывали у мастеров из Италии. Пол устлан паркетом из розового дерева.

Есть и общая спальня - она расположена в башне на последнем этаже, и добраться до нее можно как на лифте, так и по лестнице, украшенной коваными перилами.