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Кен Келлехер (Ken Kelleher) - американский скульптор и просто творческий парень. Он бросил работу креативным директором, и переключился на свою страсть - скульптуру. В этой коллекции - цифровые фантазии маэстро, где он помещает свои работы на городские улицы и в другие места. Оцените творчество!
Кен Келлехер прошел обучение в Университет Альфред, Нью-Йорк, и обучался у именитых современных скульпторов. Сначала Кен работал креативным директором, а затем переключился на свое любимое дело - скульптуру, совместив ее с цифровым искусством. Этот творческий парень успел посотрудничать с крупными компаниями Hudson Studio и Art Foundry.
Сейчас Кен занимается созданием и дизайном уникальных монументальных абстрактных скульптур для частных коллекционеров. Он работает в своей студии, создает наброски и скульптуры, а также организовывает собственные выставки в США. В этой серии - его цифровые фантазии, где он помещает свои творения на улицы городов и в другие причудливые места.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В случае с "неклассическими" художниками, достаточно вспомнить Энди Уорхола - это удачное стечение обстоятельств, богатый друг и .... последующие "гениальные" решения, которые хавает и расхваливает любой, желающий показать свою прчастность к "богеме".
Сейчас все сложнее, но принцип тот же.
P.S.
Ну кроме некоторых российских решений, когда произведения Церетели, Васильевой и пр., хайповали не с помощью маркетинга, а в приказном порядке в подведомственных структурах