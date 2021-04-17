Сейчас Кен занимается созданием и дизайном уникальных монументальных абстрактных скульптур для частных коллекционеров. Он работает в своей студии, создает наброски и скульптуры, а также организовывает собственные выставки в США. В этой серии - его цифровые фантазии, где он помещает свои творения на улицы городов и в другие причудливые места.