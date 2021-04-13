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Как создавалась ручка, которой пишут космонавты

Как создавалась ручка, которой пишут космонавты (12 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 19:33
Сообщество : Космос
Метки: Space Pen   nasa   дизайн   интересно   космос   ручка   факты   
1378
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Растиражированная легенда о том, что в то время, как NASA потратило несколько миллионов долларов на разработку специальной ручки, способной писать в космосе в то время, как русские использовали карандаши, не совсем верна. Рассказываем, почему.

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Метки: Space Pen   nasa   дизайн   интересно   космос   ручка   факты   
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14  комментариев
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2k
Vic Twin Час назад
Ну вот. Такую байку запалил. А все советские патриоты свято верили.
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334
Nane First NameLast Vic Twin 42 минуты назад
А Рогозина вообще удар хватит. Придётся опять кровопусканием лечить.
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−175
не надо мне отвечать 22 минуты назад
Интересная статья ..Надо будет почитать .
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3k
newegg Полчаса назад
«несмотря на свои безуспешные попытки получить официальное подтверждение NASA, что ....»

Зачем привирать? В письме от NASA написано, что Фишер просил подтверждения "космического статуса" для ручек по $1.98, тогда как для полетов Apollo использовали ручки по $4. По этому отказ.
Та модель ручек AG7, что действительно летала с астронавтами, и сегодня продается как «Space Pen».
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466
Александр 38 минут назад
Химический карандаш, восковый карандаш, просто свинцовый стержень - много вариантов кроме этих!
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3k
Tuskub 51 минуту назад
Обычный цанговый карандаш решал все проблемы. Автор (копипастер) можно хоть какие-то доказательства Ваших (чужих) слов про "Масляные карандаши, которые использовали советские космонавты, не ломались, но писали неточно и расплывчато. Кроме этого, чтобы обновить слой воска, приходилось его снимать. В результате, кусочки снятый слой также плавал в кабине корабля "Союз" и досаждал советским космонавтам не меньше, чем американцам их кусочики графита." Тут сразу видится (кроме ошибок при написании) разночтение про "масляные" и "графитные" карандаши. "Билли! Как на счет доказательств, а?"
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11k
Евгений Tuskub 24 минуты назад
Как часто вы регулировали длину грифеля цангового карандаша в условиях невесомости?
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newegg Tuskub 22 минуты назад
Похоже, ты никогда не видел цанговых карандашей из 70-х, с толстым грифелем в пару миллиметров. Там грифель надо было вытряхивать.
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Tuskub newegg 15 минут назад
Видел (и опять же - это уже мне кажется, что Вы там, в 70х, ничего не видели, в части написания текстов незнакомому собеседнику). Так что, с большой долей вероятности, Вы к этим карандашам не имеете никакого отношения - возраст не тот (или Вы, по безграмотности, и этого не заметили). И да, прошу понять- это не оскорбление, а констатация факта...
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Tuskub Nane First NameLast 14 минут назад
..нет, даже не буду спрашивать - откуда вы это узнали ))
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Tuskub Евгений 14 минут назад
Можно этот же вопрос задать и Вам? )))
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