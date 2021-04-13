Как создавалась ручка, которой пишут космонавты

До этого момента и американские, и советские космонавты писали карандашами, фломастерами и стеклографами. Со своей задачей эти инструменты справлялись не слишком хорошо. Карандаши ломались, и мелкие частицы, образовавшиеся при поломке, могли натворить на корабле кучу бед. Кусочек графита, плавая в воздухе, мог попасть в механизм или электронику, вызвав замыкание или иные проблемы. Американское космическое ведомство, закупив в 1965 году у Tycam Engineering Manufacturing, Inc 34 механических карандаша для проекта Gemini общей стоимостью 4382,50 доллара (128,89 доллара за карандаш), через время отказалось от этой затеи и стало искать альтернативу пишущим средствам.







Масляные карандаши, которые использовали советские космонавты, не ломались, но писали неточно и расплывчато. Кроме этого, чтобы обновить слой воска, приходилось его снимать. В результате, кусочки снятый слой также плавал в кабине корабля "Союз" и досаждал советским космонавтам не меньше, чем американцам их кусочики графита.