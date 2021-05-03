30 необычных штук, которые вам просто необходимы

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Придумано с фантазией, воплощено с талантом - в итоге, совершенно обычные вещи превратились в настоящие произведения искусства. Увидев их, вы наверняка начнете мечтать о таких же!
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Сумки из кожи кактуса - последний писк мексиканской моды. Шкурка кактуса мягче кожи животных, но такая же прочная
Отличный компромисс: лежанка для собак, которые любят спать на диване рядом с хозяином - но сам хозяин от этого не в восторге
Отделяемую светящуюся часть ночника можно взять с собой, если ночью захочется сходить на кухню попить воды
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Открытка для денежного подарка хорошему приятелю с чувством юмора
Заткнись и возьми деньги!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: быт дизайн идеи красота мастерство необычно оригинально стиль
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