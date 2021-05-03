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30 необычных штук, которые вам просто необходимы

30 необычных штук, которые вам просто необходимы (31 фото)

Автор:
03 мая 2021 13:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   дизайн   идеи   красота   мастерство   необычно   оригинально   стиль   
393
31
Придумано с фантазией, воплощено с талантом - в итоге, совершенно обычные вещи превратились в настоящие произведения искусства. Увидев их, вы наверняка начнете мечтать о таких же!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: быт   дизайн   идеи   красота   мастерство   необычно   оригинально   стиль   
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40k
Raush 53 минуты назад
Последнее время в телевизоре постоянно слышу слово "шот"... У меня вот вопрос, чем вам, бл..., слово рюмка (стопка) не устраивает?
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★Lucifer★ Полчаса назад
По большей части сборник маразмов...
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★Lucifer★ Полчаса назад
Набор ножей, который не создаст проблем с хранением



А с использованием?
Они точно не будут вываливаться друг из друга при нарезании?
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