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Создай дома Всевидящее око!

Создай дома Всевидящее око! (12 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: антропоморфность   вебкамера   глаз   дизайн   идея   необычно   ну вы даете!   оригинально   
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Первая в мире антропоморфная вебкамера, в точности похожая на человеческий глаз, умеет моргать, следить за вами взглядом и наблюдать за видеозвонками. Ее технические характеристики впечатляют, но выглядит она, по правде сказать, жутковато.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антропоморфность   вебкамера   глаз   дизайн   идея   необычно   ну вы даете!   оригинально   
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4  комментария
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13k
aalexey3 39 минут назад
Что, искусственные вагины не продаются, решили в них глаза вставить и за вебкамеру продать?
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K7OO 40 минут назад
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Максим Т. Час назад
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Pabl Час назад
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