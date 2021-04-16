Создай дома Всевидящее око!

Инженеры создали антропоморфную вебкамеру в форме человеческого глаза. По словам создателей необычного гаджета, их вдохновили на это персонажи-аниматроники. Камера под названием Eyecam устанавливается на монитор, как обычная вебкамера, однако, в отличие от обычной, она переводит взгляд с одногоучастника видеоконференции на другого, смотрит влево и вправо и даже моргает.

Камера выглядит пугающе реалистичной, включая морщинки у глаз, красные сосуды на глазном яблоке, ресницы и даже бровь.

Но, пожалуй,самым необычным в камере является то, что создатели выложиличертежии инструкции по сборке в открктые источники, чтобы каждый желающий могсобрать такое Всевидящее око у чебя дома. Конструкция включает в себя мини-двигатели и силиконовую форму, напечатанную на 3D-принтере, и если достать все необходимое для конструкции для вас не проблема, вы можете смастерить Eyecam самостоятельно.