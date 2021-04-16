Создай дома Всевидящее око!

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Первая в мире антропоморфная вебкамера, в точности похожая на человеческий глаз, умеет моргать, следить за вами взглядом и наблюдать за видеозвонками. Ее технические характеристики впечатляют, но выглядит она, по правде сказать, жутковато.
Инженеры создали антропоморфную вебкамеру в форме человеческого глаза. По словам создателей необычного гаджета, их вдохновили на это персонажи-аниматроники. Камера под названием Eyecam устанавливается на монитор, как обычная вебкамера, однако, в отличие от обычной, она переводит взгляд с одногоучастника видеоконференции на другого, смотрит влево и вправо и даже моргает.
Камера выглядит пугающе реалистичной, включая морщинки у глаз, красные сосуды на глазном яблоке, ресницы и даже бровь.
Но, пожалуй,самым необычным в камере является то, что создатели выложиличертежии инструкции по сборке в открктые источники, чтобы каждый желающий могсобрать такое Всевидящее око у чебя дома. Конструкция включает в себя мини-двигатели и силиконовую форму, напечатанную на 3D-принтере, и если достать все необходимое для конструкции для вас не проблема, вы можете смастерить Eyecam самостоятельно.
Камера выглядит пугающе реалистичной, включая морщинки у глаз, красные сосуды на глазном яблоке, ресницы и даже бровь.
Но, пожалуй,самым необычным в камере является то, что создатели выложиличертежии инструкции по сборке в открктые источники, чтобы каждый желающий могсобрать такое Всевидящее око у чебя дома. Конструкция включает в себя мини-двигатели и силиконовую форму, напечатанную на 3D-принтере, и если достать все необходимое для конструкции для вас не проблема, вы можете смастерить Eyecam самостоятельно.
Eyecam сконструировали Марк Тейссер и его команда в Лаборатории взаимодействия компьютера ичеловека Университета Саарланда, Германия. Она смоделирована, исходя из особенностей человеческой психологии, и включает в себя три основные части - кожу, роботизированную мышечно-скелетную систему и глазное яблоко.
Миниатюрная камера высокого разрешения установлена позади зрачка. Она привязана к миниатюрному компьютеру Raspberry Pi Zero и идентифицируется вашим компьютером как стандартная вебкамера.
По словам Тейсера, Eyecam моргает как обычный человеческий глаз, а веко камеры динамически подстраивается к движениям глазного яблока.
"Когда камера смотрит вверх, верхнее веко поднимается, когда смотрит вниз - опускается, - говорит Тейсер. - Eyecam может работать автономно и самостоятельно реагировать на внешние стимулы, такие, как присутствие перед камерой людей".
По словам Тейсера, в последние 20 лет камеры все активнее окружают человека, одновременно становясь все меньше и сливаясь с окружающим пейзажем.Задача Eyecam - противоположная: она бросается в глаза и даже шокирует зрителя.
"Нас окружают камеры, - говорит Тейсер. - От голосовых помощников вроде Алексы до камер видеонаблюдения на улице, они постоянно смотрят на нас, при этом оставаясь невидимыми, и мы, в конце концов, перестаем задумываться о том, как они выглядят и что делают. Eyecam, наоборот, смотрит нам в глаза.
По мнению создателей, новая камера поможет человеку поддерживать во время общения зрительный контакт с онлайн-собеседниками,что критично важно для общения.
"Взглядом мы передаем все аспекты наших эмоций, - говорит Тейсер. - Eyecam поможет поддержать эту критично важную функцию взгляда в разговоре".
Чтобы создать камеру, в точности похожую на человеческий глаз, потребуется тательная работа. Но создатели гаджета считают, что она по плечу каждому.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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