NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) планируют запустить следующий свой крупный космический телескоп в конце этого года — он станет преемником Хаббла. У этого инфракрасного телескопа будет более широкий спектр обзора, чем у Хаббла, и он сможет работать дальше от Земли — на солнечной орбите, а не земной. Когда телескоп запустят, он станет самым крупным и мощным телескопом в мире, способным заглянуть в прошлое на 200 миллионов лет после Большого взрыва.

Университет штата Огайо провел исследование, по результатам которого заявил, что телескоп Джеймса Уэбба сможет обнаружить признаки инопланетной жизни в далеких мирах в течение всего пяти лет после запуска. Аспирант Каприс Филлипс подсчитал, что телескоп вполне способен обнаружить аммиак, создаваемый живыми существами вблизи газовых карликовых планет, уже после нескольких обращений вокруг орбиты.

Телескоп Джеймса Уэбба также называют «машиной времени», которая может помочь нам разгадать секреты Вселенной. Телескоп поможет ученым взглянуть глубоко в прошлое на первые галактики, родившиеся в начале истории Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад. Телескоп также будет наблюдать за источниками звезд, экзопланет и даже за лунами и планетами нашей солнечной системы.