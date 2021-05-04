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5 будущих обсерваторий и телескопов, которые займутся поиском жизни за пределами Земли

5 будущих обсерваторий и телескопов, которые займутся поиском жизни за пределами Земли (10 фото)

Автор:
04 мая 2021 17:21
Сообщество : Космос
Метки: nasa   космос   наука   обсерватория   телескопы   
71
10

В течение следующих десяти лет начнут работу сразу несколько телескопов и обсерваторий следующего поколения. Их цель: погрузиться как можно глубже в историю вселенной и найти признаки жизни за пределами Солнечной системы. DailyMail отобрал пять крупнейших, важнейших и самых необычных телескопов, которые заработают уже к концу этого десятилетия.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   космос   наука   обсерватория   телескопы   
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9  комментариев
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1k
Ловите наркомана! Полчаса назад
Плюс посту.
Этот пост доказательство того, что у человечества осталось чуть-чуть разума и у нас у всех есть шанс развиваться
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6k
Сгусток позитива 8 секунд назад
блин я так уже привык что запуск Уэбба переносят, что не верю в запуск в этом году...
Надеюсь всё же дождусь этого..
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662
Сергей 4 минуты назад
и вот ведь вопрос: зачем искать экзопланеты, если мы туда все равно не долетим? Или долетим?
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52k
Похабыч 24 минуты назад
Они сами нас найдут..
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−111
Vovan Полчаса назад
самое прикольное... вот как вы думаете сколько на земле всего астрофизиков?

менее 2000 человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

остальыне каран и библию читают и так изучают вселенную по библии и корану...
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−111
Vovan Полчаса назад
1) астрономы уже 200 лет как глазом физически в телескоп уже не смотрят
2) телескопы которые с земли работают интересны только люителям
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13k
Yasen_Perec Полчаса назад
Собственный Мировой океан толком не изучили, а всё туда же, за пределы Солнечной системы.
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185
Vladimir Vladimirovich Putin 38 минут назад
Супер, оч позитивно, обидно только что у нас таких телескопов не строят, только лифты с голосом Гагарина(((
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