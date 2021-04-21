Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Доктор Дэниел Браун, эксперт в области астрономии из Университета Ноттингем Трент, объяснил, что заставить что-то летать на Марсе — «чрезвычайно сложная задача». Это связано с тем, что плотность атмосферы на Марсе составляет всего 1% процент от земной — примерно такая же, как на Земле в 15 километрах над уровнем моря. И это при том что рекордная высота для вертолета — около 12,4 километра. Более низкий уровень гравитации помогает компенсировать менее плотную атмосферу, но гравитация на Марсе лишь на треть слабее, чем на Земле, поэтому летательный аппарат должен быть очень легким и мощным, чтобы взлететь на Красной планете. Размер Ingenuity составляет всего 48 сантиметров в высоту, при этом лезвия достигают 122 сантиметров в диаметре и могут вращаться со скоростью 2500 оборотов в минуту. По словам Брауна, принимая во внимание все эти факторы, достижение Ingenuity — потрясающее.

«Мы не знаем точно, к чему нас приведет Ingenuity, но сегодняшние результаты показывают, что небо — по крайней мере, на Марсе — может быть и не пределом», — сказал действующий администратор НАСА Стив Юрчик, сравнивая вертолет с экспериментальными аппаратами, которые ему предшествовали.