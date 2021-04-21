Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

В понедельник вертолет NASA Ingenuity стал первым в истории летательным аппаратом, совершившим полет на другой планете. Вертолет взлетел ровно в 10:34 по московскому времени, поднялся на высоту 3 метров, где парил в течение 30 секунд, после чего снова опустился на поверхность Марса. Всего вертолет провел в воздухе 39,1 секунды.
Доктор Дэниел Браун, эксперт в области астрономии из Университета Ноттингем Трент, объяснил, что заставить что-то летать на Марсе — «чрезвычайно сложная задача». Это связано с тем, что плотность атмосферы на Марсе составляет всего 1% процент от земной — примерно такая же, как на Земле в 15 километрах над уровнем моря. И это при том что рекордная высота для вертолета — около 12,4 километра. Более низкий уровень гравитации помогает компенсировать менее плотную атмосферу, но гравитация на Марсе лишь на треть слабее, чем на Земле, поэтому летательный аппарат должен быть очень легким и мощным, чтобы взлететь на Красной планете. Размер Ingenuity составляет всего 48 сантиметров в высоту, при этом лезвия достигают 122 сантиметров в диаметре и могут вращаться со скоростью 2500 оборотов в минуту. По словам Брауна, принимая во внимание все эти факторы, достижение Ingenuity — потрясающее.
«Мы не знаем точно, к чему нас приведет Ingenuity, но сегодняшние результаты показывают, что небо — по крайней мере, на Марсе — может быть и не пределом», — сказал действующий администратор НАСА Стив Юрчик, сравнивая вертолет с экспериментальными аппаратами, которые ему предшествовали.
Первый полет был «очень простым»: ученые рассчитывали, что вертолет полетает примерно 40 секунд, сделает пару фотографий и приземлится. Полет был полностью автономным: с Земли посылали сигналы, которые запускали серию заранее запрограммированных команд. NASA планирует снова запустить Ingenuity на этой неделе и выполнить до пяти более сложных полетов в течение следующих 30 дней, при условии, что каждый из них будет успешным. Ученые надеются, что вертолет удастся поднять на пять метров, а затем направить его в сторону. Мими Аунг из команды Ingenuity заявила, что срок службы Ingenuity напрямую зависит от того, насколько успешно будут проходить посадки. По словам Аунг, после четвертого или пятого полета «можно будет начать веселиться», совершая более рисковые полеты.
После первого полета Ingenuity отправил Perseverance технические данные о своих действиях, включая одну черно-белую фотографию с наземной камеры, и марсоход отправил эту информацию обратно на Землю. Тим Кэннон, один из руководителей проекта Ingenuity, рассказал, что у вертолета есть прекрасное свойство — очень мощный процессор, передающий большое количество данных. Он в 100 раз мощнее процессора марсохода, и, соответственно, NASA получит от вертолета гораздо больше данных. Информацию о том, что полет прошел успешно и Ingenuity не пострадал, пришлось ждать почти четыре часа, поскольку ей пришлось преодолеть 290 миллионов километров.
Заместитель администратора NASA Томас Зурбухен объявил название марсианского аэродрома, на котором проходил полет: его назвали «Поле братьев Райт» в честь известных изобретателей.
«Сегодня #MarsHelicopter вошел в историю, став первым аппаратом, совершившим управляемый полет на планете за пределами Земли», — сообщил аккаунт NASA JPL в Twitter.
Новости о запуске Ingenuity порадовался и Арнольд Шварцнеггер — актер поделился в Twitter роликом, в котором процитировал своего персонажа из «Хищника», призвав NASA «бежать к вертолету».
NASA опубликовало в Твиттере черно-белое изображение с бортовой навигационной камеры Ingenuity, которая направлена прямо на поверхность Марса (тень на фото бросает Ingenuity).
Ingenuity также оснащена цветной камерой, направленной горизонтально для фотографий местности, но на возвращение этого снимка на Землю уйдет еще примерно день, поскольку вертолету нужно подзарядиться. Наиболее впечатляющие снимки должны поступить с марсохода Perseverance, который снимал полет с расстояния в несколько метров. Всего на Землю будут отправлены шесть видеороликов по 2,5 секунды каждый. НАСА надеется, что хотя бы один из них покажет вертолет в момент полета. Марсоход отправит видео в течение следующих нескольких дней. Как уже упоминалось выше, Perseverance также будет передавать на Землю данные от Ingenuity о его полетах.
Цель миссии Ingenuity — доказать, что летательный аппарат может работать на Марсе. В этот раз вертолет не будет участвовать в выполнении основной миссии, но в случае успеха Ingenuity станет основой для будущих миссий на других планетах. Вертолет проложит путь для других летательных аппаратов, которые кардинально изменят то, как мы исследуем небесные тела, поскольку они смогут достигать мест, недоступных марсоходам, и будут перемещаться гораздо быстрее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может что-то случилось с математикой или физикой, но раньше информация преодолевала 290 миллионов километров за 16 минут.
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Просто на расшифровке там сидят эстонцы. (шутка)