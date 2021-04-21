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Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (11 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 22:03
Сообщество : Космос
Метки: ingenuity   nasa   perseverance   космос   марс   марсоход   наука   новости   
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В понедельник вертолет NASA Ingenuity стал первым в истории летательным аппаратом, совершившим полет на другой планете. Вертолет взлетел ровно в 10:34 по московскому времени, поднялся на высоту 3 метров, где парил в течение 30 секунд, после чего снова опустился на поверхность Марса. Всего вертолет провел в воздухе 39,1 секунды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ingenuity   nasa   perseverance   космос   марс   марсоход   наука   новости   
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43k
zloykoyot 51 минуту назад
Перевод отвратительнейший. Какие ещё лезвия у дрона? Лопасти может быть? 4 часа пришлось ждать не потому что расстояние 290 миллионов километров, радиоволны это расстояние преодолеют за 16 минут. Столько ждать нужно потому, что скорость передачи данных низкая. По той же причине на марсоходы не ставят суперкамеры. Толку ноль, если на приём одной фотографии придётся неделю тратить.
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4k
RomaXz 49 минут назад
Ждём ответных мемов от Рогозина.
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8k
Andrei 50 минут назад
"...Информацию о том, что полет прошел успешно и Ingenuity не пострадал, пришлось ждать почти четыре часа, поскольку ей пришлось преодолеть 290 миллионов километров..."

Может что-то случилось с математикой или физикой, но раньше информация преодолевала 290 миллионов километров за 16 минут.
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12k
albedo Andrei 39 минут назад
пришлось ждать почти четыре часа, поскольку ей пришлось преодолеть 290 миллионов километров.
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Просто на расшифровке там сидят эстонцы. (шутка)
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