Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса

НАСА опубликовало новые снимки, отправленные с Марса ровером «Персеверанс». Марсоход приземлился на Марсе в четверг 18 февраля, проделав путь в почти 400 миллионов километров.
Марсоход стоимостью 2,2 миллиарда долларов приземлился на поверхности Марса в четверг, проделав путь в 385 миллионов километров. Ученые сообщили, что на поверхности Марса «Персеверанс» «чувствует себя отлично, здоров и продолжает функционировать».
Американское космическое агентство опубликовало снимок, который обещает стать культовым: на нем «Персеверанс», подвешенный к посадочному модулю нейлоновыми тросами, опускается на пыльную каменистую поверхность планеты — судя по всему, за секунды до приземления.
Фотография также появилась в официальном твиттер-аккаунте «Персеверанс» с подписью: «Момент, о котором моя команда мечтала годами, стал реальностью. Решайтесь на великие дела».
Адам Стельцнер, главный инженер проекта, сказал, что «Персеверанс» — это «эпический труд», который олицетворяет собой восемь лет и «инвестицию в более 4000 человеческих лет», и последние изображения показывают, что труд окупился.
Марсоход приземлился примерно в одной миле от высоких скал кратера Езеро, в котором, по мнению НАСА, когда-то существовала жизнь. «Персеверанс» отправил первую фотографию кратера сразу же после того, как НАСА установило связь с марсоходом. На тот момент 20-мегапиксельные камеры марсохода еще были закрыты линзами, и фотография получилась черно-белой.
Спустя некоторое время марсоход прислал на Землю еще одну фотографию, уже без линз, которую в НАСА назвали «первым цветным изображением поверхности Марса».
Больше всего НАСА волновала каменистая поверхность Марса, и достаточно ли будет камер «Персеверанс», чтобы найти ровную площадку для приземления. Для этого марсоход снабдили системой относительной навигации по местности, которая делала снимки поверхности во время спуска «Персеверанса». Полученную информацию марсоход использовал, чтобы решить, где приземлиться. Всего через пару минут после того, как он начал свое путешествие по Марсу, «Персеверсанс» сфотографировал собственное колесо в окружении пыльного ландшафта «без камней, скал и крутых склонов», тем самым подтвердив, что сел на ровной поверхности.
Полин Хван, одна из руководителей миссии, рассказала, что команда «обезумела от восторга», когда «Персеверанс» отправил первый снимок: «Команда просто с ума сошла… мы были на седьмом небе от счастья... странное, как во сне состояние, — поделилась она. — Просто осознание, и реальность происходящего — это было невероятно».
Орбитальный аппарат НАСА «Mars Reconnaissance», который находится на орбите Марса с 2006 года, также запечатлел событие с высоты птичьего полета. На черно-белом снимке «Персеверенс» опускается на поверхность Марса на гигантском парашюте, который раскрылся, когда марсоход был в 11 километрах от поверхности. В НАСА сказали, что это был наиболее важный этап, и в нем был задействован самый большой парашют, когда-либо отправленный на другую планету.
Тот же аппарат также запечатлел место, где должен был приземлиться "Персеверанс":
«Персеверанс» — самый крупный и продвинутый марсоход, когда-либо отправленный НАСА, стал девятым космическим аппаратом, успешно приземлившимся на Марсе. Все они принадлежали США.
В течение следующих нескольких дней НАСА планирует провести серию аппаратных проверок «Персеверанса» и его спутника, вертолета «Ingenuity». Команда также планирует получить сегодня от марсохода первый панорамный снимок красной планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2021/6030bd369a794744bffd4cabhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2021/6030bd369a794744bffd4cab
Пока эти "пиндосы" на Марс летают, у нас просто колоссальные успехи