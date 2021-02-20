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Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса

Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 14:37
Сообщество : Космос
Метки: nasa   Персеверанс   космос   марс   марсоход   наука   новости   
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НАСА опубликовало новые снимки, отправленные с Марса ровером «Персеверанс». Марсоход приземлился на Марсе в четверг 18 февраля, проделав путь в почти 400 миллионов километров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   Персеверанс   космос   марс   марсоход   наука   новости   
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Andrey 2 часа назад
А в это же время, Рогозин отчитался Путину об успехах "Роскосмоса"
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2021/6030bd369a794744bffd4cabhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/20/02/2021/6030bd369a794744bffd4cab

Пока эти "пиндосы" на Марс летают, у нас просто колоссальные успехи
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