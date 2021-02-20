Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии Марса

Фотография также появилась в официальном твиттер-аккаунте «Персеверанс» с подписью: «Момент, о котором моя команда мечтала годами, стал реальностью. Решайтесь на великие дела».

Адам Стельцнер, главный инженер проекта, сказал, что «Персеверанс» — это «эпический труд», который олицетворяет собой восемь лет и «инвестицию в более 4000 человеческих лет», и последние изображения показывают, что труд окупился.

Марсоход приземлился примерно в одной миле от высоких скал кратера Езеро, в котором, по мнению НАСА, когда-то существовала жизнь. «Персеверанс» отправил первую фотографию кратера сразу же после того, как НАСА установило связь с марсоходом. На тот момент 20-мегапиксельные камеры марсохода еще были закрыты линзами, и фотография получилась черно-белой.