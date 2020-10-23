Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца

16 октября астрономы Обсерватории солнечной динамики НАСА наблюдали дивную картину: Луна на 44% закрыла поверхность Солнца и перекрыла два навигационных датчика, из-за чего обсерватория почти час не могла представить точные данные. Но зрелище того стоило.
Луна выступила как завзятый фотобомбер - любитель испортить чужой снимок. Продолжалась эта вакханалия целых 50 минут!
Обсерватория солнечной динамики НАСА наблюдает за Солнцем уже 10 лет, регулярно (каждые 0,75 сек) делая снимки в высоком разрешении и отправляя их на Землю для анализа.
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"Это явление, называемое транзитом Луны, длилось около 50 минут с 15:05 до 15:53 по восточному времени", - говорится в заявлении НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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