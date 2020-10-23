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Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца

Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 12:54
Сообщество : Наука
Метки: nasa   астрономия   космос   космос наука   луна   обсерватория   солнце   фотобомба   
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16 октября астрономы Обсерватории солнечной динамики НАСА наблюдали дивную картину: Луна на 44% закрыла поверхность Солнца и перекрыла два навигационных датчика, из-за чего обсерватория почти час не могла представить точные данные. Но зрелище того стоило.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   астрономия   космос   космос наука   луна   обсерватория   солнце   фотобомба   
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AlexЕЙ Час назад
"Это явление, называемое транзитом Луны" - это явление называлось всегда неполным солнечным затмением.
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2k
svp 68 36 минут назад
Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
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