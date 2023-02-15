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Ученые НАСА нашли причину солнечного супержара

Ученые НАСА нашли причину солнечного супержара

Автор:
15 февраля 2023 08:30
Сообщество : Космос
Метки: NASA   космос   наблюдения   нановспышки   обсерватория   снимки   солнце   телескоп   
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Эксперты НАСА обнаружили скрытое ультрафиолетовое и рентгеновское излучения на Солнце. По мнению специалистов, находка поможет объяснить, почему температура внешнего слоя нашей звезды превышает грандиозную цифру в миллион градусов.

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NuSTAR обычно занимается изучением черных дыр, сверхновых и других высокоэнергетических объектов в космосе. Теперь с его помощью было решено изучить наше Солнце. Результат исследования можно видеть на снимке. Рентгеновские лучи высокой энергии, наблюдаемые NuSTAR, обозначены синим цветом, зеленым цветом показаны рентгеновские лучи более низкой энергии, изображение которых получено с помощью рентгеновского телескопа, установленного на космическом корабле Hinode, названном в честь японского слова, обозначающего восход солнца. Красные цвета, в свою очередь, показывают ультрафиолетовый свет: эти фото представлены Обсерваторией солнечной динамики НАСА.


В июне прошлого года NuSTAR сделал 25 фотоизображений Солнца, что позволило НАСА собрать воедино картину, на которой видны лучи разных цветов, исходящие от поверхности звезды. НАСА также собрало наблюдения миссии Hinode Японского агентства аэрокосмических исследований, показанные зеленым цветом, и Обсерватории солнечной динамики, которая зафиксировала ультрафиолетовый свет, обозначенный красным цветом.


Теперь астрономы озадачены источником тепла короны, самого внешнего слоя Солнца. Они предполагают, что причиной можно считать небольшие извержения в солнечной атмосфере - так называемые нановспышки. Обычные вспышки на Солнце - это большие выбросы тепла, света и частиц, видимые многочисленными солнечными обсерваториями. Хотя нановспышки гораздо меньше, оба типа вспышек приводят к выбросам материи, которая горячее, чем средняя температура короны.


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Метки: NASA   космос   наблюдения   нановспышки   обсерватория   снимки   солнце   телескоп   
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2  комментария
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60
Serjio 4 минуты назад
А не ё..нет? Тема до конца не раскрыта...
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sonic24a Полчаса назад
бывает скафандр для высадки на Солнце?
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Белая Муха

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