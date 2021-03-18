"Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта"

Исследователи использовали данные марсоходов и орбитальных аппаратов, анализ химического состава текущей атмосферы и коры планеты, анализ метеритов и другие данные, чтобы оценить объем воды во всех ее формах, имеющийся в коре Марса на сегодняшний момент. Кроме того, с помощью изотопного отношения дейтерия к водороду в атмосфере и горных породах они также оценили скорость ее потери в ходе геологической истории. В ядре дейтерия (тяжелого водорода) есть протон и нейтрон, в отличие от обычного водорода, в ядре которого только один протон. Поскольку дейтерий сильнее удерживается гравитационным полем планеты, со временем его в атмосфере становится больше по отношению к водороду, - и если определить этот показатель, то можно понять и то, сколько воды было, сколько улетучилось и сколько осталось в горных породах.



Эта компьютерная модель, созданная учеными, показала следующее: в период примерно с 4,1 до 3,7 млрд лет назад объем воды на поверхности Марса уменьшился на 40-95%, при этом от 30 до 99% марсианской воды было поглощено минералами в процессе гидратации. Горные породы имеют свойство накапливать воду - этот процесс происходит и на Земле. Однако Земля, в отличие от Марса, за счет тектонической активности и постоянного растворения старой коры в мантии может возвращать воду в атмосферу. А Марс эту воду удерживает в своих недрах.



"Вся эта вода довольно рано была заперта в коре планеты, и уже не возвращалась обратно", - говорит Ева Шеллер.