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Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта

Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта (3 фото)

Автор:
18 марта 2021 12:55
Сообщество : Наука
Метки: nasa   вода на Марсе   интересно   исследование   космос   марс   наука   теория   
627
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Исследователи из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA выдвинули новую гипотезу о том, куда исчезла вода с Марса: они утверждают, что от 30 до 99% жидкости, которая когда-то присутствовала на поверхности, могут находиться в минералах, слагающих горные породы планеты. Ранее считалось, что вода с Марса исчезла миллиарды лет назад, улетучившись из-за слабой гравитации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   вода на Марсе   интересно   исследование   космос   марс   наука   теория   
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27k
Acu900 3 часа назад
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89
Vladimir Lyagera 39 секунд назад
Та же, по которой воды в кране нет?
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38k
parallax 4 минуты назад
Опять гадание на кофейной гуще. Пока не доставят образцы бурения на Землю, ясности всё равно не будет.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
"Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта"

"Исследователи из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA выдвинули новую гипотезу о том, куда исчезла вода с Марса"

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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Выдвинули гипотезу и на её основании раскрыли тайну? Это как?
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38k
parallax Dobry vojak Svejk 2 минуты назад
Раскрыли тайну гипотезы. ))
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3k
Parus59 2 часа назад
Я, думал, что укры перекрыли.
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865
Александр Куканов 2 часа назад
ну чего вы ерунду говорите!

это же давно известно: "коль на Марсе нет воды - значит выпили.. они!!!"
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