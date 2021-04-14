20 червей, которые поразят вас своей красотой

Что вы представляете при слове червь? Дождевого червя, копающегося в земле, которого вы ловите для рыбалки? Но на самом деле в природе существует огромное количество червей и многие из них невероятно красивы.
Многощетинковые черви, или полихеты, — класс кольчатых червей. В настоящее время этот класс насчитывает более 10 тысяч видов
Живут эти существа в зоне горячей воды (подводные горячие источники), достигающей 50°С, и на них постоянно падает пепел из частиц серы.
Вид многощетинковых червей из семейства Amphinomidae
Clavelina lepadiformis, общепринятое название - морской шприц с лампочкой, морская лампочка
Их часто называют «червяками-молотами» или «планариями с широкими головами»
Вырастет до 3 метров и является серьезным хищником морского дна
Бугорки на теле Phyllidiella pustolosa могут быть как лилово-розового, так и белого цвета
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