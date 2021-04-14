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20 червей, которые поразят вас своей красотой

20 червей, которые поразят вас своей красотой (31 фото)

Автор:
14 апреля 2021 12:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   морские   природа   удивительное   черви   
733
31

Что вы представляете при слове червь? Дождевого червя, копающегося в земле, которого вы ловите для рыбалки? Но на самом деле в природе существует огромное количество червей и многие из них невероятно красивы.

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Метки: животные   красота   морские   природа   удивительное   черви   
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Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
Не поразили...
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60k
Viktor 17 минут назад
Вот он, красавец!

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