ТОП-10 удивительных животных: чулки с ножками, бронированные попки и прочие странности фауны

Гарантируем - вы увидитесь, увидев наш сегодняшний топ странных животных, о которых мало кто знает. Острые лезвия, черви с ножками, скелеты и ванадиевая кровь - все это они, наши с вами братья меньшие
Щупальценосная змея, или герпетон
Змея, длиной 50-60 см, проживающая на территорию Юго-Восточной Азии — Малайзия, Бангладеш, Таиланд, Вьетнам, живет преимущественно в воде
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А усики ей нужны для отслеживания добычи - змея зависает в позе кочерги, ухватившись хвостом за подводную растительность и выжидает свою добычу часами, захватывая добычу с невероятной скоростью и парализуя ее ядом
Рыба из страшного сна о Ктулху по виду напоминающая гибрид рыбехи и краба - бронированный морской петух
Живет в теплых водах Тихого океана на глубине от 50-ти до 800 метров
Еще передние плавники превратились в ножки, которыми она ходит по дну. А еще петухи могут петь - их завывания слышны далеко и приводят в ужас.
Рыба , ползая по дну, учуяв своими усиками добычу делает резкий рывок и все, охота окончена. Кстати мясо ее очень вкусно и напоминает курицу
Розовая фея, или плащеносный броненосец - живет в Аргентине, имеет около 13 см в длину и умеет моментально зарываться под землю, где копает себе длинные ходы
А своей бронированной попкой он очень активно затыкает вход в норку. Хищникам ничего не остается, как посмотреть на эту прекрасную розовую жопку и убраться восвояси
В момент опасности гусеница начинает извиваться и дергаться, изображая то ли скорпиона, то ли паука ил всех вместе взятых. Эти страшные танцы отпугивают хищников покруче яда.
Впрочем, для самых упорных гусеница готовы выстрелить муравьиной кислотой прямо в наглую морду
Эти штуки можно найти в интернете под названием "скелеты Панды". На самом деле это асцидии, которым множество разных видов - от таких фот скелетов, до кровавых камней
Это все они- хордовые, у которых есть даже зачатки мозга. Живут они прикрепляясь к камням под водой и фильтруя все, что мимо проносит волна
И называют этих безмолвных созданий живыми камнями, употребляя в пищу и делая из них лекарства без зазрения совести
А этот упоротый носок с глазками - песчаный удавчик. Обычная в общем-то, если бы не эти странные глазки, змея
Но все не так просто - нависающая верхняя губа и собранные в кучку глазки - это помощь при зарывании в песок - и все видно и в рот не засыпается
Остаётся немного подождать и добыча попалась. Для человека не опасны, правда кенийский удавчик может распороть вам кожу
Жук, которого не раздавишь ногой - броненосец. При длине в 2,5 см он может выдержать вес в 3900 раз больше. Гиря в 10 кг сверху - да пожалуйста.
Гибкая, но очень прочная броня имеет особую многослойность - поэтому раздавить жука можно лишь под пресс машиной. Ученые уже давно изучают его панцирь, чтобы сделать такую броню и для нас с вами. на всякий случай
Колючая черепаха - ходячий ниндзя с острыми лезвиями по бокам
Кстати такими шипами, способными разорвать пасть врагу, оснащены дети и подростки. Во взрослом возрасте они уменьшаются. Но все равно страшно опасная штуковина, которая водится в Бирме на большой высоте в горах
Хирот - червяк с ножками. Вот зачем этой недозмее-недоящерице лапки? Нужно, ибо это отдельный вид рептилий, входящих в группу двуходок
Ножками он разгребает почву под которой живет, кожа его натянута как чулок, что помогает ему пробиваться поглубже
А еще он может убегать задом, буквально увиливая от хищников и отбрасывать хвост, если кто-то вдруг нападет сзади
Авторский пост
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