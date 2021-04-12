Орел с манерами джентльмена

«Если на земле лежит яблоко или кусок пиццы, он не обращает на них внимания», — рассказал Каллтон Daily Mail. Но если пища на столе, «воспитанный» Дес будет не против ее попробовать. Однажды орел проглотил ядовитую жабу-агу и выжил только чудом. С тех пор он осторожен на охоте.



В роликах также можно увидеть эффектные полеты и приземления Деса.