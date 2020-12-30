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Уникальная мутация: в Бразилии впервые заметили белую пуму

Уникальная мутация: в Бразилии впервые заметили белую пуму (4 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:32
Сообщество : Животные
Метки: белая пума   бразилия   животные   красота   мутация   природа   пума   фото   
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Почти полностью белого молодого самца пумы заметили на прогулке по национальному парку Серра-дос-Оргаос в Атлантическом лесу на юго-востоке Бразилии.

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Метки: белая пума   бразилия   животные   красота   мутация   природа   пума   фото   
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