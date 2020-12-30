Уникальная мутация: в Бразилии впервые заметили белую пуму

Генетические цветовые отклонения, такие как альбинизм и лейцизм, относительно распространены среди диких кошек, но по неизвестным причинам о них почти не было известно для пумы, успешного хищника, среда обитания которого простирается от Канады до Чили: самый большой ареал с севера на юг среди всех диких кошек.







Например, меланизм, избыток черного пигмента меланина, встречается у 14 из 40 известных видов диких кошек, но никто никогда не регистрировал черную пуму — ни в неволе, ни в дикой природе.







Пумы, также известные как кугуары или горные львы, в целом демонстрируют очень мало различий в цветах шерсти, которые в основном являются приглушенными, землистыми оттенками коричневого и серого. Хантер говорит, что никто не знает, почему гены, изменяющие цвет, так редки у этого вида.







К сожалению, это все еще единственные фото редчайшего животного. С того момента белая пума больше не выходила из глубины джунглей.