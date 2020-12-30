Уникальная мутация: в Бразилии впервые заметили белую пуму

Почти полностью белого молодого самца пумы заметили на прогулке по национальному парку Серра-дос-Оргаос в Атлантическом лесу на юго-востоке Бразилии.
Ученые подтвердили существование единственной в мире белой пумы. До настоящего момента такие создания считались невозможными, но камера в лесу сделала фото животного, которое судя по всему существует в единственном экземпляре. Долгое время ученые отказывались принимать их реальность — нигде и никогда в мире не видели белую пуму.
Но затем статья, опубликованная в журнале «Cat News», фактически подтвердила, что на этих снимках фактически запечатлен первый в истории подтвержденный случай лейкизма у дикой пумы.
Но затем статья, опубликованная в журнале «Cat News», фактически подтвердила, что на этих снимках фактически запечатлен первый в истории подтвержденный случай лейкизма у дикой пумы.
Эти фотографии стали первым подтвержденным случаем дикой пумы с лейцизмом — генетической мутацией, в результате которой большая часть ее тела становится белой, сообщили зоологи.
«Это поразительное фото», — говорит Люк Хантер, исполнительный директор программы «Большие кошки» Общества охраны дикой природы и автор книги «Дикие кошки мира».
«Еще одна белая пума может не появиться при моей жизни», — признал ученый.
«Это поразительное фото», — говорит Люк Хантер, исполнительный директор программы «Большие кошки» Общества охраны дикой природы и автор книги «Дикие кошки мира».
«Еще одна белая пума может не появиться при моей жизни», — признал ученый.
Генетические цветовые отклонения, такие как альбинизм и лейцизм, относительно распространены среди диких кошек, но по неизвестным причинам о них почти не было известно для пумы, успешного хищника, среда обитания которого простирается от Канады до Чили: самый большой ареал с севера на юг среди всех диких кошек.
Например, меланизм, избыток черного пигмента меланина, встречается у 14 из 40 известных видов диких кошек, но никто никогда не регистрировал черную пуму — ни в неволе, ни в дикой природе.
Пумы, также известные как кугуары или горные львы, в целом демонстрируют очень мало различий в цветах шерсти, которые в основном являются приглушенными, землистыми оттенками коричневого и серого. Хантер говорит, что никто не знает, почему гены, изменяющие цвет, так редки у этого вида.
К сожалению, это все еще единственные фото редчайшего животного. С того момента белая пума больше не выходила из глубины джунглей.
Например, меланизм, избыток черного пигмента меланина, встречается у 14 из 40 известных видов диких кошек, но никто никогда не регистрировал черную пуму — ни в неволе, ни в дикой природе.
Пумы, также известные как кугуары или горные львы, в целом демонстрируют очень мало различий в цветах шерсти, которые в основном являются приглушенными, землистыми оттенками коричневого и серого. Хантер говорит, что никто не знает, почему гены, изменяющие цвет, так редки у этого вида.
К сожалению, это все еще единственные фото редчайшего животного. С того момента белая пума больше не выходила из глубины джунглей.
Альбинизм - это генетическое заболевание, в результате которого у особи отсутствует пигмент меланин, отвечающий за окраску кожи и волос и защищающий от разрушительного воздействия солнца.
Если отсутствует пигментация, но цвет глаз при этом сохраняется, то такое состояние так же называют лейкизмом. Также, как и альбинизм, лейкизм может передаваться по наследству, но так как развивается он по отличному от альбинизма пути, глаза развиваются нормально.
Если отсутствует пигментация, но цвет глаз при этом сохраняется, то такое состояние так же называют лейкизмом. Также, как и альбинизм, лейкизм может передаваться по наследству, но так как развивается он по отличному от альбинизма пути, глаза развиваются нормально.
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