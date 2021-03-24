Сейчас 30-летний фотограф делает сказочные фотографии, запечатлевающие волшебную связь между животными и людьми и демонстрирующие, насколько мы прекрасны и одновременно чем-то похожи друг на друга.

«Я занимаюсь исключительно постановочной фотографией и специализируюсь на съёмках с животными. Люблю сложные, детально продуманные образы. Обожаю играть с цветом. Верю, что с помощью фотографии можно добиться многого: привить людям любовь к животным, показать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту человека, избавить его от комплексов и стереотипов, донести до зрителя важные социальные и этические проблемы», — пишет женщина на своём сайте.