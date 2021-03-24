Московский фотограф Анастасия Добровольская делает сказочные фотографии, запечатлевающие волшебную связь между животными и людьми и демонстрирующие, насколько мы прекрасны и одновременно чем-то похожи друг на друга.
Заниматься фотографией она начала совершенно случайно в 2018 год, со временем это превратилось в её основной род деятельности. После 3-х неудачных попыток закрепиться в этом деле, отказа от попыток и снова поиска пути в данном ремесле она получила сообщение от женщины, которая пожелала провести фотосессию с карликовой домашней свинкой и петухом. И хотя до этого она никогда не фотографировала людей с животными и вообще не имела большого опыта, она приняла предложение. Это и был тот старт, который запустил её карьеру. Через неделю она сфотографировала сову и лису, затем лошадь. Некоторые из её фотографий стали вирусными в Интернете. Это позволило Анастасии бросить работу и заняться коммерческой фотографией.
Сейчас 30-летний фотограф делает сказочные фотографии, запечатлевающие волшебную связь между животными и людьми и демонстрирующие, насколько мы прекрасны и одновременно чем-то похожи друг на друга.
«Я занимаюсь исключительно постановочной фотографией и специализируюсь на съёмках с животными. Люблю сложные, детально продуманные образы. Обожаю играть с цветом. Верю, что с помощью фотографии можно добиться многого: привить людям любовь к животным, показать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту человека, избавить его от комплексов и стереотипов, донести до зрителя важные социальные и этические проблемы», — пишет женщина на своём сайте.
«Все животные, участвующие в моих фотосессиях, были рождены в неволе и живут у любящих их хозяев. Они абсолютно здоровы, привиты, не испытывают никакого дискомфорта от участия в съёмках.»
«Основная цель моей работы — показать внешнюю и внутреннюю красоту людей и животных. Я пытаюсь добиться этого, сравнивая их внешность. Например, мне очень нравится фотографировать людей с альбинизмом с белыми животными, рыжих с рыжеволосыми животными», — добавила она.
Своими эстетически приятными фотографиями она хочет привлечь внимание людей к тому, что общего у людей и животных. И если человек выглядит как животное, это означает, что он является частью природы и не может быть оценен или охарактеризован как менее привлекательный на основании своих уникальных особенностей.
«Вы бы не назвали лису уродливой из-за пятен на морде? Так зачем же девушку с витилиго считать уродливой?», — отметила Добровольская.
Источник:
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