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Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми

Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми (30 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Анастасия Добровольская   животные   красота   люди   подборка   природа   фото   фотограф   
594
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Московский фотограф Анастасия Добровольская делает сказочные фотографии, запечатлевающие волшебную связь между животными и людьми и демонстрирующие, насколько мы прекрасны и одновременно чем-то похожи друг на друга.

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Метки: Анастасия Добровольская   животные   красота   люди   подборка   природа   фото   фотограф   
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котегRUS Час назад
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