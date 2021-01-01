7 интересных фактов из жизни полярной лисицы

Внешне песец напоминает крупного шпица, который предпочёл жить на севере. О повадках нашего героя большинству мало чего известно, виной всему — ареал и природная маскировка хищника.
Хотя название вида и переводится, как «заячья лапа», песцовые повадки не понаслышке отожествляют с повадками лисиц. Сколько ещё секретов у песца?
7. «Солнце — не помеха!»
Те, кто хотя бы раз выходил на заснеженную улицу в солнечный день, прекрасно знают, как сильно «бьёт по глазам» яркое сияние. Слабое зрение в этом момент можно компенсировать слухом и острым обонянием, но природа позаботилась о глазах песца иначе: радужка полярной лисицы заметно пигментирована: если сравнивать с другими представителями псовых, будет просто невозможно найти таких же приспособленных к солнечному свету глаз!
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6. Хитрый гурман
Песец уважает любую провизию: от ягод и кореньев, до стремительных леммингов. С родственниками возможны конфликты, особо крупные особи порой нарываются на более мелких и слабых. Снежной лисице сложно добыть себе провизию в таких ядрёных условиях, поэтому она не брезгует тем, что остаётся от пиршества крупных хищников: тихо, мирно и скрываясь, следует песец за белыми медведями. То, что они добыли, поели и не оставили — достанется нашей белоснежной героине.
5. «Голосистый соловей»
Нашего героя можно смело причислить к молчаливым — чего лишний раз связки напрягать. Но если в снегах вы услышите вопль, похожий на плач, не переживайте — это песец общается со своими родственниками или пытается донести до потомства, что рядом опасность. Зверёк сумел освоить невероятное множество звуков. Если изучать каждый, то можно распознать предупреждающие сигналы, довольное мурчание и звуки, характерные исключительно для брачного гона.
4. Выносливость на высоте
Зверёк за зиму может пройти такое расстояние, на которое не способны даже олени, а ещё может притормаживать метаболизм. Шагает себе песец не первую тысячу километров, например, а еды всё нет и нет. Тогда организм начнёт медленнее переваривать накопленный жир. Явление свойственно для многих животных, но абсолютное большинство из них при этом впадают в состояние анабиоза. Но песец, находясь в поисках провизии, сохраняет активность круглый год!
3. «Богатый гардероб»
Песцы способны переодеваться на зиму! Возможно, что именно за эту способность полярную лисицу назвали «заячьей лапой». Помните, как заяц был серым летом, а зимой стал белым? Вот такая же способность имеется! Зимой шубу песца невозможно отличить от белоснежного покрывала, если бы не нос и разноцветные глаза, то вообще не отличить. Это ещё не всё: там, где снег регулярно подтаивает и выглядит грязным, легко повстречать песца серого цвета, — такой наряд тоже имеется.
2. Плодовитость зашкаливает
Даже в голодный год в помёте будет 3-4 щенка, как минимум. Если кормовая база хорошая, то на свет может появиться даже 15-20 детёнышей. Но перед тем, как всё это случится, у животных начинается гон: самцы, дабы найти подруг, начинают настоящие танцы. Да не просто так пляшут, а с подарком! В зубах он будет держать презент, вроде косточки или ещё чего съестного, если самка выбрала себе красавца с самым значимым подарком, то можно приступать к свадьбе!
1. «Не норы, а одесские катакомбы!»
Животное обязательно выроет несколько отдельных апартаментов для сна, еды, комнаты матери и дитя и прочих. Любопытно, что здесь живут целыми поколениями, а если в такую многоходовку забредёт хищник, то песец покинет общежитие и примется рыть отдельную нору, правда обязательно рядом со старой. Хитросплетения нор помогают им выжить, а в каждом таком лабиринте имеется множество входов-выходов.
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