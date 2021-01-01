7 интересных фактов из жизни полярной лисицы

Даже в голодный год в помёте будет 3-4 щенка, как минимум. Если кормовая база хорошая, то на свет может появиться даже 15-20 детёнышей. Но перед тем, как всё это случится, у животных начинается гон: самцы, дабы найти подруг, начинают настоящие танцы. Да не просто так пляшут, а с подарком! В зубах он будет держать презент, вроде косточки или ещё чего съестного, если самка выбрала себе красавца с самым значимым подарком, то можно приступать к свадьбе!