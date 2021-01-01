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7 интересных фактов из жизни полярной лисицы

7 интересных фактов из жизни полярной лисицы (14 фото)

Автор:
01 января 2021 10:12
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   красота   песец   природа   факты   фото   
749
14
Внешне песец напоминает крупного шпица, который предпочёл жить на севере. О повадках нашего героя большинству мало чего известно, виной всему — ареал и природная маскировка хищника.
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Метки: животные   интересно   красота   песец   природа   факты   фото   
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Е-Лена 2 часа назад
Белый и пушистый. )))
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−29
Alisher Alisher Час назад
Спасибо за пост
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