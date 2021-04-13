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Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам

Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам (3 фото)

Автор:
13 апреля 2021 17:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   новости   обман   пенсионеры   почта   преступление   
1203
3
И 30 человек массово написали заявление об уходе.

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Метки: Россия   жить в россии   новости   обман   пенсионеры   почта   преступление   
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12  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
Даже комментировать стыдно.
Особенно вспоминая статью о руководителе Почты России и его недвижимости имуществе.
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77
Алиса 5 минут назад
Весь мир из за обнулёныша ненавидит Россию,. Cдохни, вова
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42k
Цыц тут у меня Алиса 38 секунд назад
Вот и саложопые потянулись...
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77
Алиса 6 минут назад
Фишки удаляйте - Пуйло - уйло
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13k
Booka1a 8 минут назад
какая-то хрень. пенсия у всех одновременно, т.е. разносят её один-два дня. и что, за два дня почтальоны перетаскивали на горбу товара на 40к?

источника новости, кстати, не вижу, только упоминание РЕН-ТВ, что кагбэ намекает
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13k
Lynx 21 минуту назад
Заявления отправили почтой?
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Почта это решение обжаловала и начала угрожать почтальонам увольнением"-
-чем угрожать-то? Потерей копеечной зарплаты? Буржуины "баные совсем берега попутали. И да-чем меньше зарплата-тем независимей и свободней работяга. Нах"й послать таких работодателей-легко. Пусть за забором набирают.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Эта долбопочта, на одном али, килолярды зарабатывает, вконец оборзевшие руководители структуры.
Рядовых сотрудников жалко, тем более таких!!!
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76
Ольга Т Полчаса назад
Впаривание хоть пенсионерам, хоть кому - это очень нехорошо. Работникам спускают план по впариванию, а ведь так везде практически.
Все-таки социализм - это намного лучшая система.
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777
Карл Такойто Ольга Т 2 минуты назад
Да нет есть разница,одно дело когда ушлые ребята мошенники впаривают тем же пенсионерам чудо приборы и чудо лекарства-это плохо но хотя бы понятно и другое когда государственная почта обязывает своих почтальонов впаривать пенсионерам товары на определенную сумму,иначе они не будут работать почтальонами
Социализм тут не причем,и капитализм тоже не при чём,тут всё проще и называется ,,моральное уродство обыкновенное,,)))
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387
Simo 47 минут назад
Они тут реально офигели, Москва отжала почту себе и теперь рушит остатки, людей заставляют работать за мрот и задавили полностью проценты и бонусы. Во всем вина руководства и миллиарда департаментов и дирекций!
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1k
Геннадьич 49 минут назад
Молодцы ребята! У них совесть есть.
Сколько можно издеваться над пожилыми людьми.
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