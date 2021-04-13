Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам

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И 30 человек массово написали заявление об уходе.
В Нижнем Новгороде почтальоны рассказали телеканалу РЕН ТВ, что руководство заставляло их буквально "впаривать" пенсионерам товары. У каждого из них был установлен план по продажам - минимум 80 тысяч в месяц. Его нужно было выполнять, когда работники почты разносили пенсии по домам. Сотрудник "Почты России" обязан был прийти к пожилому человеку, который был не в состоянии самостоятельно передвигаться и предложить ему купить продуктовый набор по цене ощутимо выше магазинной.
"Очень много неходячих пенсионеров, которые не знают, какие цены в магазинах, и большинство нас жалеют. Очень стыдно, но меня работодатель к этому обязывает" - рассказал один из сотрудников.
"Я приходила к начальству, говорю, меня уже боятся люди. Они деньги ждут, а не то, что я им дам деньги и тут же забираю" - поделилась другая почтальон.
"Я приходила к начальству, говорю, меня уже боятся люди. Они деньги ждут, а не то, что я им дам деньги и тут же забираю" - поделилась другая почтальон.
Работники были настолько возмущены и недовольны требованиями руководства, что написали коллективное заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. В приказе "Почты России" о продажах нашли крупные нарушения, а суд первой инспекции встал на место тридцати сотрудников, отказавшихся подписать обновленный трудовой договор.
Почта это решение обжаловала и начала угрожать почтальонам увольнением, что и стало причиной потери работы. Прокуратура занимается проверкой законности этих действий.
Почта это решение обжаловала и начала угрожать почтальонам увольнением, что и стало причиной потери работы. Прокуратура занимается проверкой законности этих действий.
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Особенно вспоминая статью о руководителе Почты России и его недвижимости имуществе.
источника новости, кстати, не вижу, только упоминание РЕН-ТВ, что кагбэ намекает
-чем угрожать-то? Потерей копеечной зарплаты? Буржуины "баные совсем берега попутали. И да-чем меньше зарплата-тем независимей и свободней работяга. Нах"й послать таких работодателей-легко. Пусть за забором набирают.
Рядовых сотрудников жалко, тем более таких!!!
Все-таки социализм - это намного лучшая система.
Сколько можно издеваться над пожилыми людьми.