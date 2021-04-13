Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам

"Очень много неходячих пенсионеров, которые не знают, какие цены в магазинах, и большинство нас жалеют. Очень стыдно, но меня работодатель к этому обязывает" - рассказал один из сотрудников.



"Я приходила к начальству, говорю, меня уже боятся люди. Они деньги ждут, а не то, что я им дам деньги и тут же забираю" - поделилась другая почтальон.