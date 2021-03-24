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Жительница Липецка оформила для мошенников кредитов на миллион рублей

Жительница Липецка оформила для мошенников кредитов на миллион рублей (3 фото)

Автор:
24 марта 2021 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деньги   жить в россии   мошенничество   обман   преступление   уголовное дело   
1405
3
В местный отдел полиции обратилась очередная пострадавшая от телефонных мошенников.

Источник:

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Метки: Россия   деньги   жить в россии   мошенничество   обман   преступление   уголовное дело   
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20  комментариев
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4k
Bartello 2 часа назад
А кредит то ей отдавать придётся или на мошенников спишут? А то уже попахивает системой, когда по звонку в банк тебе лям выдают наликом
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
ну ,тут явно замешаны сотрудники почта-банка...а, заработал на лохах - гармаш....
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506
Симплекс Полчаса назад
Если в 34, сука, года у тебя отсутствуют мозги - это твои проблемы!
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5k
Андрей Крылов Час назад
Мошенников. конечно, надо ловить и сажать. Но сама "потерпевшая" просто редкая дура.
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91
Олег Час назад
У меня один вопрос по этому поводу. Зачем быть таким наивным ( тупоголовым наглухо)? Тебе звонит какой-то Вася из банка или полиции и диктует тебе же последовательность действий, а ты такой с удовольствием всё выполняешь. И так три раза. Три грёбаных раза. Вот мрак у человека в голове.
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554
Гарик Час назад
Глупость глупостью, но ситуация сама по себе некрасивая. Такое чувство, что всем насрать, что по всей стране валом обманывают простаков. Надо как-то искоренить не?
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9k
gnyS i Час назад
Мне кажется что уже пора открывать счета в банке только при предъявлении справки о наличии мозга и рентгеновского снимка оного.
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284
Nane First NameLast 2 часа назад
Липецк от Питера далеко? Может быть они познакомились. Вежливй разбойник не дал бы в обиду доверчивую женщину.
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62k
Татьянин день 2 часа назад
Зато есть несомненный плюс - это крепость головы .
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2
belo- chka 2 часа назад
Ну, как можно быть такими тупыми....Люди!!! Ау!!!!
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215
Племянник Путина 2 часа назад
банкротство это выход
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554
Гарик Племянник Путина Час назад
Только если у тебя ничего нет. А если есть, то все останутся в прибыли кроме потерпевшего.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
За обман престарелых я бы линчевал! Твари бездушные!
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8k
uutb Димка Смола/67 2 часа назад
...34-летняя жительница Липецка.....
-----------
Престарелая? Скорее наивная(дура)!
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607
Миша Димка Смола/67 2 часа назад
34-летняя, какие престарелые. Ну может хоть красивая.
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3k
Димка Смола/67 uutb Час назад
Я в общем, да и в 34 хватает людей так скажем далеких от инета, новостей.....
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7k
Natrogrii 2 часа назад
блин, даже уже не интересно как то, каждый день одно и тоже.....
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6k
Majul 2 часа назад
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