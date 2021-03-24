Жительница Липецка оформила для мошенников кредитов на миллион рублей

И чтобы "кредит" аннулировать необходимо послать такие же заявки в указанные кредитные учреждения.

"МКБ" ее заявку не одобрил, а вот Почта Банк оформил, а женщина, в свою очередь, его обналичила и направила деньги на указанный ей расчетный счет.

На следующий день липчанку побеспокоил уже "старший следователь УМВД", напомнивший о том, что нельзя разглашать сообщенные ей сведения о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка. После чего огорошил ее тем, что по ее данным появилось еще несколько заявок на кредиты и ей нужно повторить схему.