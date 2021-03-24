Жительница Липецка оформила для мошенников кредитов на миллион рублей

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В местный отдел полиции обратилась очередная пострадавшая от телефонных мошенников.
34-летняя жительница Липецка написала в полицию заявление, что в отношении нее были совершенны мошеннические действия. Ей позвонил "сотрудник службы безопасности банка" который напугал ее информацией о недобросовестных сотрудниках, что по паспортным данным клиентов оформляют заявки на кредит в других банках. То есть от ее имени поступила заявка в Почта банк на 500 тысяч рублей и в "Московский кредитный банк" на 300 тысяч.
И чтобы "кредит" аннулировать необходимо послать такие же заявки в указанные кредитные учреждения.
"МКБ" ее заявку не одобрил, а вот Почта Банк оформил, а женщина, в свою очередь, его обналичила и направила деньги на указанный ей расчетный счет.
На следующий день липчанку побеспокоил уже "старший следователь УМВД", напомнивший о том, что нельзя разглашать сообщенные ей сведения о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка. После чего огорошил ее тем, что по ее данным появилось еще несколько заявок на кредиты и ей нужно повторить схему.
"МКБ" ее заявку не одобрил, а вот Почта Банк оформил, а женщина, в свою очередь, его обналичила и направила деньги на указанный ей расчетный счет.
На следующий день липчанку побеспокоил уже "старший следователь УМВД", напомнивший о том, что нельзя разглашать сообщенные ей сведения о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка. После чего огорошил ее тем, что по ее данным появилось еще несколько заявок на кредиты и ей нужно повторить схему.
И только на третьем звонке несчастная поняла, что это ни разу не полиция, и не банк, а мошенники. И направилась в полицию. Общая сумма, которую она отдала мошенникам, составила 1 200 000 рублей.
Уголовное дело на группу мошенников заведено.
Очень странно, что им удалось (и не раз) обмануть не наивного пенсионера, что, разумеется, легче сделать, а взрослую женщину, которая ну уж точно была в курсе подобных происшествий.
Уголовное дело на группу мошенников заведено.
Очень странно, что им удалось (и не раз) обмануть не наивного пенсионера, что, разумеется, легче сделать, а взрослую женщину, которая ну уж точно была в курсе подобных происшествий.
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Престарелая? Скорее наивная(дура)!