В свежих могилах Липецка стали находить фотографии ребенка

Сотрудник похоронной службы Виталий Симонов, позже присоединился к комментариям публикаций и рассказал, что он и его коллеги уже доставали из могил фотографии этого мальчика. Он сообщил, что женщину, которая занимается этим странным ритуалом, они видели еще в прошлом году осенью, но поймать не смогли.

В комментариях люди писали, что все это напоминает обряды черной магии, что женщина хочет навредить семье ребенка. Теперь вспоминаем, что на дворе 21 век и все эти действия говорят, что у женщины явно не все в порядке с головой.



Виталий Симонов рассказал, что это длится чуть больше полугода и женщина ходит только на это кладбище. Дамочка оперативно скрывалась из виду, как только видела приближающийся похоронный катафалк. Зимой ни ее, ни фотографий в могилах никто не видел, но в начале марта она возобновила свои странные ритуалы.