В свежих могилах Липецка стали находить фотографии ребенка

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Абсолютная жуть творится на Новоселкинском кладбище, кажется, что время там отмотали на сто лет назад.
В местных соцсетях был опубликован пост, в котором возмущенный пользователь писал, что во время похорон родственника они обнаружили в выкопанных могилах фотографии мальчика лет десяти, а рядом лежало по конфете. Фотографии из могил вынули, но вопрос, кто творит подобную дичь, остался открытым.
Сотрудник похоронной службы Виталий Симонов, позже присоединился к комментариям публикаций и рассказал, что он и его коллеги уже доставали из могил фотографии этого мальчика. Он сообщил, что женщину, которая занимается этим странным ритуалом, они видели еще в прошлом году осенью, но поймать не смогли.
В комментариях люди писали, что все это напоминает обряды черной магии, что женщина хочет навредить семье ребенка. Теперь вспоминаем, что на дворе 21 век и все эти действия говорят, что у женщины явно не все в порядке с головой.
Виталий Симонов рассказал, что это длится чуть больше полугода и женщина ходит только на это кладбище. Дамочка оперативно скрывалась из виду, как только видела приближающийся похоронный катафалк. Зимой ни ее, ни фотографий в могилах никто не видел, но в начале марта она возобновила свои странные ритуалы.
В комментариях люди писали, что все это напоминает обряды черной магии, что женщина хочет навредить семье ребенка. Теперь вспоминаем, что на дворе 21 век и все эти действия говорят, что у женщины явно не все в порядке с головой.
Виталий Симонов рассказал, что это длится чуть больше полугода и женщина ходит только на это кладбище. Дамочка оперативно скрывалась из виду, как только видела приближающийся похоронный катафалк. Зимой ни ее, ни фотографий в могилах никто не видел, но в начале марта она возобновила свои странные ритуалы.
Симонов рассказал, что фотографии они стараются доставать каждый раз, не столько потому, что верят в черную магию, а потому что не хочется хоронить людей в могилу, где лежит фото ребенка.
Полиция все же организовала проверку и выясняет обстоятельства, чтобы установить личность странной женщины.
Полиция все же организовала проверку и выясняет обстоятельства, чтобы установить личность странной женщины.
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