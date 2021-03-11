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В свежих могилах Липецка стали находить фотографии ребенка

В свежих могилах Липецка стали находить фотографии ребенка (3 фото)

Автор:
11 марта 2021 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   жуть   крипота   мистика   новости   странное   
2165
3
Абсолютная жуть творится на Новоселкинском кладбище, кажется, что время там отмотали на сто лет назад.

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Метки: Россия   жить в россии   жуть   крипота   мистика   новости   странное   
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20  комментариев
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9k
myymoo Час назад
Положат в дурку и будут лечить за наш счёт, а лет 400 назад спалили бы к х*ям и всего делов.
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5k
Шурави 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Какая проблема задержать ее, если она приходит только тогда, когда на кладбище никого нет?
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3k
DNK Габит Калыков 12 минут назад
А кто будет задерживать, если никого нет?
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13k
Габит Калыков DNK 4 минуты назад
Если никого не видно, то это не значит, что никого нет.
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12k
* 51 минуту назад
21 век на дворе, че переживать-то? Ну раскладывает тётка фотки и хрен с ними. Странно конечно и её бы полечить, но по сути ничего жуткого ведь не происходит.
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3k
aHo * 8 минут назад
Переживать как раз есть повод. Если эта женщина вдруг прозреет, что такой способ не приносит для нее желаемого результата, она может переключится на более "традиционный" способ причинения вреда, т.е. физический. Кто знает, что у нее в голове творится.
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5k
kleyman 55 минут назад
Про бабу можно только привести цитату.
Если пуля в голове, то это надолго.
Если в голове снаряд - это навсегда.
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23k
Dobry vojak Svejk 57 минут назад
На кол, ведьму. Лечение не поможет.
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7k
djinn 57 минут назад
я не сторонник библейских воззрений, но теперь начинаю понимать мотивацию всемирного потопа.
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17k
Андрей Иванов Час назад
Может мать умершего или пропавшего ребёнка. Крышу снесло на почве, вот и "хоронит"
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9k
Михалыч Час назад
Дуру изолировать и принудительно лечить. Желательно током. Сейчас фото, потом яд подсыпит пацану.
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