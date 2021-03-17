Счастливое детство: российский детский сад обнесли колючей проволокой

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В Набережных Челнах детский сад №86, который еще и центр развития ребенка "Электроник" превратился в подобие тюрьмы.
В детском саду/центре развития занимаются детишки в возрасте от трех до шести лет. Администрация заведения решила, что будет удачно обнести его железным забором, а сверху украсить колючей проволокой. Ну чтоб сразу школу жизни начали проходить.
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Метки: Россия дети детский сад жить в россии новости сюр
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Более чем уверен, что идея с егозой родилась от желания кого то близкого к заведующей продать эту штуку садику.
Правда при виде такого забора, сразу понятно что это наша страна..