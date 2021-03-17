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Счастливое детство: российский детский сад обнесли колючей проволокой

Счастливое детство: российский детский сад обнесли колючей проволокой (2 фото)

Автор:
17 марта 2021 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   детский сад   жить в россии   новости   сюр   
644
2
В Набережных Челнах детский сад №86, который еще и центр развития ребенка "Электроник" превратился в подобие тюрьмы.

Источник:

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Метки: Россия   дети   детский сад   жить в россии   новости   сюр   
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
ох уж эти долбоклюи которые готовы все перевернуть с ног на голову. Эта проволока от таких дебилов как автор которые любят ночью попить пивка на территории дс и свою самку на детских качелях покатать
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−11
Алексей 13 минут назад
Режимный объект. Такие места обычно обносят тремя рядами заборов и, помимо колючей проволоки, ток подают. Вам все хиханьки-хаханьки, а вот берутся дети из садика и покусают добропорядочных граждан. Кто отвечать будет?
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174
Сергей 13 минут назад
говорю как участник "родительской самообороны" детского садика. Была такая проблема. Но ее корень был в том, что в садике были открыты ворота и пара калиток, в двух местах верхняя секция забора была разрушена. Высота забора полтора метра. Кто хотел и когда хотел заходили и делали что хотели. Заведующая за бабки родителей наняла охрану. Сидели посменно пенсионеры и смотрели телек. Т.к. ситуация не менялась. Хулиганы вечером надавали пенсионеру поджопников, и потом ни один из охранников не выходил. Типа, нам платят, что бы охраняли здание, а не территорию. Потом волевым решением родительского совета (не путать с родительским комитетом, который состоит из из клинических идиоток), не смотря на визги заведующей о необходимости охраны, типа, у всех есть, и у нас должно быть, обязали ее организовать замыкание ворот и калиток после окончания рабочего дня, а так же организовать нормальное освещение территории (логика была в том, что бухать, колоться и трахаться на свету народ будет стесняться, а кто не стесняется, того увидят родители, которые живут возле садика и вызову полицию. Обязали родительский комитет выделить деньги на нормальные замки и восстановление целостности забора. Заведующая, решила под шумок за счет родителей обнести садик канальными плитами. Ей показали где сгибается локоть. Пригрозили заведующей, что если будет умничать "на садик" не получит ни копейки. Это подействовало. Ситуация решилась в течении 2-3 месяцев. Алкашам да наркоманам в облом прыгать через забор, напрягаться, пачкаться. Несколько раз завхоз срезал замки, потому, что в них засовывали спички с суперклеем. Разок просто поменяли замок, потому, что его тупо сорвали. Разок восстановили поломанную часть забора (какое то бычье ногами разбило, а забор был, типа, из модного литьевого бетона) А потом как бабка пошептала. На территории садика ни шприцов, ни бутылок, ни окурков, никто не выгуливает собак, и не срезает дорогу из магазина домой через садик. Из проблем остались только коты, которые очень любят погадить в чистый песок в песочницах. Кое как эту проблему решили путем зачехления песочниц целлофаном (брезент воровали и он дорогой, а целлофан дешевый, пусть воруют).
Более чем уверен, что идея с егозой родилась от желания кого то близкого к заведующей продать эту штуку садику.
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29k
Юр21 Полчаса назад
Что за глупость написана, а как автор предлагает защищать территорию садика от нарколыг, колдырей и сцунов? Может автора на цепь посадить?
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5k
Leo Sun Юр21 5 минут назад
Судя по постам, автор сам сидит на цепи, потому что только будучи в неволе можно клепать такие посты.
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59k
Viktor Час назад
Надо больше колючки или вообще другой забор поставить - детей надо защищать! У нас лет десять (примерно) назад одна мразь проникла в детсад, детей и воспитателей порезала (были жертвы), прославиться таким образом хотела! Так журналисты и телевизионщики договорились никогда и нигде не упоминать имя и фамилию. Кажись пожизненное дали.
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68k
Из Донецка. Час назад
Правильно сделали!.. А то уедyт за границy ..
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3k
Мостли Хармлесс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Александр 2 часа назад
Беда, негде автору топика пивасика выпить.
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10k
Bill 2 часа назад
Безобразие! Понастроят этих заборов - нормальным пацанам бухнуть негде!
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2k
Сергей 2 часа назад
отличное решение! Надежно и эффективно!
Правда при виде такого забора, сразу понятно что это наша страна..
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3k
Наталья 2 часа назад
выше надо и ток пропустить. по другому дебилы не понимают.
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