Счастливое детство: российский детский сад обнесли колючей проволокой

Руководство центра объяснило это тем, что неподалеку находится рынок и что бы оградить детей от нежелательных проникновений посторонних на территорию , решили поставить вот такую защиту.



Ох уж эта романтика лагерей. Им еще на утренниках "Бутырку" бы что ли начали включать.