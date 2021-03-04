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За один год рубль подешевел на 20%. Выросли акцизы и тарифы на коммунальные услуги, одновременно с девальвацией национальной валюты.
Потребителей все чаще предупреждают о скором подорожании птицы, мяса, оливкового масла, яиц и колбасы. И не только.
Алкоголь и сигареты
Индексация цен на табачные изделия и алкоголь индексируется каждый год. В этом году акциз на табак вырос на 20%, соответственно примерно на столько и вырастет стоимость сигарет.
Алкоголь тоже вырастет в цене примерно от 3% до 6%. Если конкретно, то цена на водку вырастет на 5,7%, на коньяк на 3%, а на бренди и другой алкоголь минимальная цена вырастет на 2,8%.
Алкоголь тоже вырастет в цене примерно от 3% до 6%. Если конкретно, то цена на водку вырастет на 5,7%, на коньяк на 3%, а на бренди и другой алкоголь минимальная цена вырастет на 2,8%.
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Медикаменты
Отечественные медикаменты тоже не устоят перед девальвацией рубля. Большая часть российских медикаментов производится из импортного (китайского, в основном) сырья, на импортном оборудовании, для которого требуются те же самые импортные запчасти.
Продукты
По данным Росстата в январе продовольственная инфляция в России составила 8,2%, Меж тем, в Евросоюзе цены на продукты выросли всего в 1,1%.
Продовольствие так и будет дорожать. Из-за обязательной маркировки молока, молочной продукции и воды и из-за девальвации рубля.
Разумеется, молочными продуктами, при всем желании, впрок не закупишься, эксперты рекомендуют впрок набрать макарон, круп, растительного масла (не тоннами, конечно, но не одну пачку). Колбаса тоже может подорожать, но давайте порадуемся тому, что она вообще нас есть, практически на любой кошелек, в отличие от советских времен, когда ее не покупали, а "доставали" в километровых очередях.
Продовольствие так и будет дорожать. Из-за обязательной маркировки молока, молочной продукции и воды и из-за девальвации рубля.
Разумеется, молочными продуктами, при всем желании, впрок не закупишься, эксперты рекомендуют впрок набрать макарон, круп, растительного масла (не тоннами, конечно, но не одну пачку). Колбаса тоже может подорожать, но давайте порадуемся тому, что она вообще нас есть, практически на любой кошелек, в отличие от советских времен, когда ее не покупали, а "доставали" в километровых очередях.
Техника
Подорожание цен на бытовую технику и электронику стало существенным. За прошлый год миксеры, хлебопечи, микроволновые печи подорожали от 5% до 20%. А пылесосы выросли в цене аж на 31%.
По данным "Ведомостей" в 2021 году стоимость товаров, в которых есть микроэлектронные компоненты вырастет на 15-40%. Это произойдет из-за того, что в Китае закрывались заводы вследствие пандемии, российская валюта обесценилась, а стоимость морских контейнерных перевозок выросла из-за торговой войны КНР и США.
На мировом рынке также остро ощущается дефицит основных компонентов электроники - экранов для смартфонов, жк-матриц, модулей компьютерной памяти, а особенно видеокарт, учитывая недавний резкий рост биткоина и аналогичных криптовалют. Больше 80% этих деталей производится в Китае, а производство на многих его заводах до сих пор толком не восстановлено.
Но не стоит припадочно скупать по десять смартфонов и пять плазм, как это было в 2014-2015 гг, для "сохранения" денег. Они будут лежать мертвым грузом и на них ничего не купишь.
Лучше поменять то, от чего зависят ваши базовые жизненные потребности, например многолетняя стиральная машинка или холодильник.
По данным "Ведомостей" в 2021 году стоимость товаров, в которых есть микроэлектронные компоненты вырастет на 15-40%. Это произойдет из-за того, что в Китае закрывались заводы вследствие пандемии, российская валюта обесценилась, а стоимость морских контейнерных перевозок выросла из-за торговой войны КНР и США.
На мировом рынке также остро ощущается дефицит основных компонентов электроники - экранов для смартфонов, жк-матриц, модулей компьютерной памяти, а особенно видеокарт, учитывая недавний резкий рост биткоина и аналогичных криптовалют. Больше 80% этих деталей производится в Китае, а производство на многих его заводах до сих пор толком не восстановлено.
Но не стоит припадочно скупать по десять смартфонов и пять плазм, как это было в 2014-2015 гг, для "сохранения" денег. Они будут лежать мертвым грузом и на них ничего не купишь.
Лучше поменять то, от чего зависят ваши базовые жизненные потребности, например многолетняя стиральная машинка или холодильник.
Источник:
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Доллар в марте прошлого года за 80 руб зашкаливал, а сейчас - меньше 74 руб/доллар.
Причем доллар и к евро обвалился. Да еще и сильнее, чем к рублю. В марте прошлого года за 1 доллар 94 евроцента давали, а сегодня - только 83.
Путин дотянулся, наверное.
Свыше 80 рублей за 1 евро давали еще в феврале 2016 года. Так что не "за год упал".
А цены вообще непрерывно растут все время существования "свободной демократической России".
Начиная с 1992 года.
И как насчёт полезных санкций?
Да и "Искандеры" вроде больше не смеются.
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Ваше ли нет??? Б....чем Вы там пишите??? Так у кого откуда глаза и руки???
14:01, 16 декабря 2009 Интерфакс
Доллар упадет на 2 рубля
Рубль будет укрепляться в следующем году - за доллар будут давать 28,3 рубля. Инфляция в 2010 году окажется ниже, чем ожидалось, и составит всего 6,5-7,5%. Рост экономики в будущем году может составить 3,1%, а стоимость барреля нефти - $65. Такие цифры содержатся в новом прогнозе социально-экономического развития страны
https://www.interfax.ru/business/115197https://www.interfax.ru/business/115197
А мы потом на рейтинг доверия правительству умножаем.
Стоит на улице мужик и смотрит на небоскреб. К нему подходит волонтер и говорит:
Мужчина, я могу Вам задать пару вопросов?
Мужик: да, конечно
Волонтер: вот скажите, сколько сигар в день вы выкуриваете?
Мужик: ну около 10-12
Волонтер (быстро записывая и подсчитывая что-то ручкой в блокноте): а Вы знаете, что если бы Вы не курили, то через 50 лет могли бы купить себе вот этот небоскреб?!
Мужик: Да? интересно.. а Вы сами курите?
Волонтер: я нет
Мужик: А я вот курю и небоскреб мой.
Бизнес , 08 янв, 10:15 531 302
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https://www.rbc.ru/business/08/01/2021/5ff805c69a7947935f506e7fhttps://www.rbc.ru/business/08/01/2021/5ff805c69a7947935f506e7f