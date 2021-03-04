Подорожание цен на бытовую технику и электронику стало существенным. За прошлый год миксеры, хлебопечи, микроволновые печи подорожали от 5% до 20%. А пылесосы выросли в цене аж на 31%.

По данным "Ведомостей" в 2021 году стоимость товаров, в которых есть микроэлектронные компоненты вырастет на 15-40%. Это произойдет из-за того, что в Китае закрывались заводы вследствие пандемии, российская валюта обесценилась, а стоимость морских контейнерных перевозок выросла из-за торговой войны КНР и США.



На мировом рынке также остро ощущается дефицит основных компонентов электроники - экранов для смартфонов, жк-матриц, модулей компьютерной памяти, а особенно видеокарт, учитывая недавний резкий рост биткоина и аналогичных криптовалют. Больше 80% этих деталей производится в Китае, а производство на многих его заводах до сих пор толком не восстановлено.

Но не стоит припадочно скупать по десять смартфонов и пять плазм, как это было в 2014-2015 гг, для "сохранения" денег. Они будут лежать мертвым грузом и на них ничего не купишь.

Лучше поменять то, от чего зависят ваши базовые жизненные потребности, например многолетняя стиральная машинка или холодильник.