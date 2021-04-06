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Женщину из Перми посадили за интим с подростком

Женщину из Перми посадили за интим с подростком (2 фото)

Автор:
06 апреля 2021 16:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   женщина   жить в россии   криминал   новости   ребенок   следствие   суд   
6106
2
Продолжительное время, с ноября 2018 года по июль 2020, женщина неоднократно занималась сексом с 13-летним мальчиком.

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Метки: Россия   женщина   жить в россии   криминал   новости   ребенок   следствие   суд   
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68  комментариев
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686
neo 3 часа назад
А на сколько лет посадили бы мужчину, занимавшегося сексом по согласию с 13-летней девочкой? Вопрос риторический...
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4k
panama 2 минуты назад
На его месте , должен был быть я....
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312
Vlad 2 минуты назад
13 лет это конечно маловато... но на его месте я бы тоже согласился.
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−45
knyazkurbskysh 47 минут назад
Не отметелила. Я уже большой был. И в 12 запорол ножом мужика в день ВДВ. Наглухо. За то и направили в спецшколу.
Тельняшка и ВДВ против ножа не работает
А я сбежал.
Причём несколько раз.
Потом пробрался на Кавказ
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352
Гиперборей knyazkurbskysh 13 минут назад
Санитаров в студию...
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289
Сергей 52 минуты назад
секс без обязательств возможен только в детстве.....
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15k
Maks Es 57 минут назад
В Испании возраст согласия 13 лет.
Вообще говоря, не очень понятно,почему должен страдать ребенок, появившийся от этой связи.
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753
Веселый Пук 58 минут назад
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25k
turyst 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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399
Bhaal Час назад
Эх, повезло парню.
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366k
Алексей Час назад
мне б такую тетеньку в мои 13. я б молчал бы......хотя нет хвастался бы тоже... придурок
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114
Племянник Путина Час назад
маловато дали мандатре озабоченной.
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189
анатолий горленко Час назад
Что за бред со статьями:
Если 135ч2 и 134ч3 ещё как то вяжутся, ( сначала разврат, потом сношение ), то 134ч1 ???? не вяжется со 134ч3. Х ..ли её вязать, если она
попадает под 134ч3 ( до14 ), а потом ещё 134ч1 (до 16? ). два срока за
одно преступление? ( в пределах одной статьи две части сразу?)
Пересматривать УК не стал, из вышенаписанного вытекает неточность.
Пацану мож повезло ( фотку учителя друг просит ), мож нет
( фотку...опять же).
Неясно со ст 69, (поглощение) мож адвокат упомянет.
пс. А если бы девочке повезло с таким учителем, то сидел бы
этот учитель до седых волос, как бы девочка согласна не была..
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5k
Сергей Час назад
А ей то сколько? 18 или 50?
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2k
Nigilist Сергей Час назад
32
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399
Bhaal Nigilist 59 минут назад
Ну, нормально.
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−45
knyazkurbskysh 2 часа назад
Максим, по себе не суди. Я на мешках спал, сбежал из спецшколы и прятался на поле, в сарае
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352
Гиперборей knyazkurbskysh 11 минут назад
Свои небылицы соседям по палате втирай...
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−45
knyazkurbskysh 2 часа назад
Завидовать молча
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861
Сергей 2 часа назад
с...а, почему в моей юности не было таких женщин?!
я бы с с удовольствием в 12 лет трахался со взрослой женщиной и никогда бы не сдал бы её.
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2k
neutrino Сергей Час назад
Ты бы и сейчас с удовольствием трахался со взрослой женщиной
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861
Сергей neutrino Час назад
безусловно
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15k
Maks Es Сергей 53 минуты назад
Ты просто не жил в рабочих кварталах. У нас была такая дэушка неопределенного возраста, за бутылку водяры готова была на карусель с тройкой школьников.
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125
Андрей 2 часа назад
Тлетворное влияние Запада добралось но Вас!

Сарказм, если что!
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−45
knyazkurbskysh 2 часа назад
Я в 13 чуть не стал папой. Правда с 17 летней и я ее изнасиловал
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63k
Максим knyazkurbskysh 2 часа назад
а потом проснулся и пошел стирать простынку?
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3k
Сергей knyazkurbskysh 2 часа назад
Да ну нах ! Она бы тебя отметелила !
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2k
neutrino Сергей Час назад
Ну так она и отметелила его так, что он чуть не родил и не стал папой!
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2k
Nigilist neutrino 59 минут назад
Вообще-то, стал, хотя сам сынок
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352
Гиперборей knyazkurbskysh 8 минут назад
Не стал мамой ты хотел сказать!?и только много лет спустя ты понял что так не бывает?
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38k
Сергей 2 часа назад
Пермякам надо меньше пить, или наоборот пить больше и не оставлять без мужского внимания одинокий женский пол.
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41k
doker 3 часа назад
Напрягает предписание СК....

У пацана отрежут... "причину"? Или таблетками устранят?

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12k
Роберт Шекли 3 часа назад
100% все друзья ему завидовали
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174
VVL Роберт Шекли 2 часа назад
а этот огрызрк растрепал всё, ну как же, я мужик. а друзья слили от зависти.
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2k
Nigilist Роберт Шекли 2 часа назад
Эт, точно ... до тех пор, пока он не залетел ...
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