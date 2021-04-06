Женщину из Перми посадили за интим с подростком

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Продолжительное время, с ноября 2018 года по июль 2020, женщина неоднократно занималась сексом с 13-летним мальчиком.
Стоит отметить, что подросток не был против этой связи. Они встречались или в Перми, или в Березниках. Суд назначил пермячке 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет) и совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет).
Также следователем было направлено в образовательное учреждение представление об устранении причин и условий, которые поспособствовали совершению данного преступления.
Смущает в новостях ремарка, что подросток вроде как был не против. Но вообще-то, если ребенок ведет себя как взрослый человек, то это совсем не значит, что он готов на такие же взрослые поступки.
Смущает в новостях ремарка, что подросток вроде как был не против. Но вообще-то, если ребенок ведет себя как взрослый человек, то это совсем не значит, что он готов на такие же взрослые поступки.
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Тельняшка и ВДВ против ножа не работает
А я сбежал.
Причём несколько раз.
Потом пробрался на Кавказ
Вообще говоря, не очень понятно,почему должен страдать ребенок, появившийся от этой связи.
Если 135ч2 и 134ч3 ещё как то вяжутся, ( сначала разврат, потом сношение ), то 134ч1 ???? не вяжется со 134ч3. Х ..ли её вязать, если она
попадает под 134ч3 ( до14 ), а потом ещё 134ч1 (до 16? ). два срока за
одно преступление? ( в пределах одной статьи две части сразу?)
Пересматривать УК не стал, из вышенаписанного вытекает неточность.
Пацану мож повезло ( фотку учителя друг просит ), мож нет
( фотку...опять же).
Неясно со ст 69, (поглощение) мож адвокат упомянет.
пс. А если бы девочке повезло с таким учителем, то сидел бы
этот учитель до седых волос, как бы девочка согласна не была..
я бы с с удовольствием в 12 лет трахался со взрослой женщиной и никогда бы не сдал бы её.
Сарказм, если что!
У пацана отрежут... "причину"? Или таблетками устранят?