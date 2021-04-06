Женщину из Перми посадили за интим с подростком

Стоит отметить, что подросток не был против этой связи. Они встречались или в Перми, или в Березниках. Суд назначил пермячке 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет) и совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет).