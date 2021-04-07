Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых

Власти заявили, что считают произошедшее террористическим актом. В полиции сообщили, что ответственность лежит на запрещённой в стране организации "Коренные народы Биафры". Хотя представители сепаратистской группы отрицают свою причастность.



Всего было освобождено 1844 заключённых. И это является самым крупным побегом преступников в истории страны.



В ближайших районах к месту происшествия был объявлен комендантский час, чтобы заключённые не могли причинить местному населению вред. Правоохранительные органы ведут поиск как беглецов, так и нападавших.