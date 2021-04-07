FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6855 постов • 1200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых

Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых (4 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Земля   боевики   заключенные   нигерия   побег   тюрьма   
1619
4
Вооружённые люди напали на одну из тюрем Нигерии. Они взорвали административный корпус и прорвались во двор.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Земля   боевики   заключенные   нигерия   побег   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
577
Monher 55 минут назад
Ну хоть где-то всё стабильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−1
Показать ещё
Как дочь миллионера сделала из Шнура подкаблучника (14 фото) Как дочь миллионера сделала из Шнура подкаблучника (14 фото) У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные "Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности "Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток немецкой тюрьме Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток немецкой тюрьме 20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями 20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84784



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
4
46
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
2
274
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
57
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
76
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#факты#дубай#прикольные#комментарии#фотографии#в мире#дети
#Юмор#интересное#Россия#кино#криминал#знаменитости#люди#шоу бизнес#музыка#море
#интересно#животные#подборка#СССР#позитив#картинки#сша#Разное#врачи#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться