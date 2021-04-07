Боевики напали на тюрьму и освободили более 1800 заключённых

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Вооружённые люди напали на одну из тюрем Нигерии. Они взорвали административный корпус и прорвались во двор.
5 апреля около 2:15 утра группа боевиков напала на тюрьму Оверри, расположенную на юго-востоке Нигерии. Банда приехала на пикапах и автобусах. Вооружённые люди применили при нападении взрывчатку и гранаты.
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Власти заявили, что считают произошедшее террористическим актом. В полиции сообщили, что ответственность лежит на запрещённой в стране организации "Коренные народы Биафры". Хотя представители сепаратистской группы отрицают свою причастность.
Всего было освобождено 1844 заключённых. И это является самым крупным побегом преступников в истории страны.
В ближайших районах к месту происшествия был объявлен комендантский час, чтобы заключённые не могли причинить местному населению вред. Правоохранительные органы ведут поиск как беглецов, так и нападавших.
Всего было освобождено 1844 заключённых. И это является самым крупным побегом преступников в истории страны.
В ближайших районах к месту происшествия был объявлен комендантский час, чтобы заключённые не могли причинить местному населению вред. Правоохранительные органы ведут поиск как беглецов, так и нападавших.
Известно, что группировка "Коренные народы Биафры" хочет отделения юго-восточных земель от Нигерии. Лидеры организации считают, что регион богатый нефтью, в котором проживают по большей части христианский народ игбо (около 35 млн человек) кормит всю страну, состоящую из мусульман. "Коренные народы Биафры" добиваются проведения референдума.
С начала года группировка стала чаще нападать на полицейские участки, чтобы разжиться оружием.
С начала года группировка стала чаще нападать на полицейские участки, чтобы разжиться оружием.
А в это время нигерийский шоу-бизнес: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг
Известный скандальный бизнесмен Красавчик Майк пришёл на свадьбу друга не с одной, а с шестью спутницами. И все они были глубоко беременными.
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