Нигерийский эпатаж: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг

Вы слышали когда-нибудь про Нолливуд? А такой есть! Это нигерийский Голливуд. И, кстати, это вторая по величине киноиндустрия – страна выпускает около 200 фильмов в месяц и уступает только Индии.



Так вот, у известного нигерийского актёра-комика Уильямса Учембы на днях была грандиозная свадьба. На ней присутствовало много местных знаменитостей.



Но всех затмил Красавчик Майк, который пришёл с шестью девушками. На видео он любя погладил животик каждой и подписал его: "Это не трюк. Мы просто живем своей лучшей жизнью".