Нигерийский эпатаж: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг

Известный скандальный бизнесмен Красавчик Майк пришёл на свадьбу друга не с одной, а с шестью спутницами. И все они были глубоко беременными.
Вы слышали когда-нибудь про Нолливуд? А такой есть! Это нигерийский Голливуд. И, кстати, это вторая по величине киноиндустрия – страна выпускает около 200 фильмов в месяц и уступает только Индии.
Так вот, у известного нигерийского актёра-комика Уильямса Учембы на днях была грандиозная свадьба. На ней присутствовало много местных знаменитостей.
Но всех затмил Красавчик Майк, который пришёл с шестью девушками. На видео он любя погладил животик каждой и подписал его: "Это не трюк. Мы просто живем своей лучшей жизнью".
Так вот, у известного нигерийского актёра-комика Уильямса Учембы на днях была грандиозная свадьба. На ней присутствовало много местных знаменитостей.
Но всех затмил Красавчик Майк, который пришёл с шестью девушками. На видео он любя погладил животик каждой и подписал его: "Это не трюк. Мы просто живем своей лучшей жизнью".
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Майк - известная медийная личность в Нигерии, потому что ему принадлежит самый популярный ночной клуб в Лагосе. И в 2017 году он уже "прославился", когда пришёл на вечеринку с двумя женщинами, которых Майк вёл на поводке. Тогда простые нигерийцы так разбушевались, что по приказу правительства, полиция арестовала бизнесмена за неуважение к женщинам.
Интересно, когда все женщины родят маленьких "красавчиков", будет ли многодетный отец так ослепительно улыбаться?
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Остальные дома остались, на хозяйстве.
А бывают мелкобеременные? Ну так, для общего развития.