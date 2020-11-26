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Нигерийский эпатаж: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг

Нигерийский эпатаж: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 09:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: беременность   бизнесмен   женщины   нигерия   нолливуд   свадьба   
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Известный скандальный бизнесмен Красавчик Майк пришёл на свадьбу друга не с одной, а с шестью спутницами. И все они были глубоко беременными.

Источник:

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Метки: беременность   бизнесмен   женщины   нигерия   нолливуд   свадьба   
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13  комментариев
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Нигерийский эпатаж: владелец ночного клуба показал всех своих беременных подруг
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Слава Кокаинум 17 минут назад
В Африке пусть хоть человечину едят
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Inlex Полчаса назад
мечта некоторых баб - залететь от богатенькго типа и подать на алименты
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110
Конструктор Подбырин 42 минуты назад
Продаст белым толерастам на усыновление
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33k
Example 6.2.6 47 минут назад
Учитывая "культурные особенности", нравственные и моральные ориентиры. а так же "чистоплотность" негров - очень сильно я сомневаюсь, что все эти женщины беременны именно от него.
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1k
newegg 48 минут назад
Это он, красава, только беременных подруг показал.
Остальные дома остались, на хозяйстве.

Это он, красава, только беременных подруг показал. Остальные дома остались, на хозяйстве.
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6k
Sapsan 57 минут назад
А сколько таких нигерийских невест по всей России? ) Нигерийские невесты скоро вытеснять невест из стран бывшего СССР )
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10k
Artem Час назад
Своя атмосфера

Ссылка coub.com
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1k
Алексей Artem 20 минут назад
Это у них кальян такой в горшке?
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5k
elektrod161 Artem 3 минуты назад
Сход-развал плачет .. :)
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7k
Алеksей Час назад
почти как в песне: тёщи тоже 6
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110
Конструктор Подбырин Алеksей 41 минуту назад
А в ак47 25 патронов!
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
Глубоко, б.лядь, беременными ???
А бывают мелкобеременные? Ну так, для общего развития.
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