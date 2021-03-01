Он стал первым главой Пятой республики, который сядет в тюрьму.
Сегодня суд Парижа вынес приговор в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози по так называемому "делу о прослушке". Политику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, два из которых условно, по обвинению в коррупции и торговле влиянием.
По делу также проходят два соучастника Саркози - Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер, которые признаны виновными в разглашении государственной тайны.
По версии следствия, в 2014 году бывший президент Франции через своего адвоката Тьерри Эрзога попытался получить от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании по делу о незаконном финансировании его президентской кампании.
Это расследование касалось 2007-го года, когда Саркози, по мнению следователей, встретился с Лилиан Беттакур, наследницей компании L'Oreal, и получил от нее 150 тысяч евро. По законам Франции кандидатам на пост президента запрещено принимать пожертвования на сумму свыше 4,6 тысяч евро. В обмен на эту строго конфиденциальную информацию, Саркози пообещал судье новую "хлебную" должность в Монако.
Обвинение Николя Саркози строится на записях перехваченных телефонных переговоров, которые экс-глава Франции вел по мобильным телефонам, сим-карты которых были оформлены на вымышленные имена.
Национальная финансовая прокуратура требовала назначить политику и соучастникам преступления по 4 года заключения (два из них - условно). В итоге суд остановился на трех годах. Николя Саркози первый президент Франции, получивший реальный тюремный срок. В 2011 году другой бывший глава государства Жак Ширак был приговорен к двум годам условно за создание фиктивных рабочих мест в мэрии Парижа.
Николя Саркози свою вину не признал.
Пу т ин: "Мы же с Вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж?"— Igor Fedorovsky (@igorfedorovsky) March 1, 2021
Народ: Хотим!!! 😀
Мосгорсуд приговорил к 3,5 года колонии условно генерального директора компании "Нафтапремиум" Александра Безрукова. Он признан виновным по делу о хищении 3 млрд рублей в Росрезерве:https://t.co/Mqiyza5NWs pic.twitter.com/BShIGHoELN— Евгений Сокол (@demenkoevg) March 1, 2021
Источник:
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"В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома. В этом случае на Саркози наденут специальный электронный браслет, с помощью которого можно будет отслеживать его перемещения"
https://www.rbc.ru/politics/01/03/2021/603cd5ce9a79476d5ebb1dffhttps://www.rbc.ru/politics/01/03/2021/603cd5ce9a79476d5ebb1dff
Так что по сути - год домашнего ареста, и два года условно.
Кабаки и бабы доведут до цугундера - пророческие слова!
- 24 часа, Коля...
- Успею добежать до Ростовской границы!!!
))))
.....
Не успел Коленька, к дружбану Витеньке...
Или... о Боже! Не может быть!
Такой у нас сейчас обнуленный закон.
Вы сраная либерасня п*здите, что на сраном Западе не бывает коррупции?