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Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию

Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию (6 фото)

Автор:
01 марта 2021 17:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   коррупция   политика   саркози   суд   тюрьма   франция   
1531
6

Он стал первым главой Пятой республики, который сядет в тюрьму.

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Метки: ynews   коррупция   политика   саркози   суд   тюрьма   франция   
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162
olegga Час назад
Блиин, так хотелось, чтоб первым был Зеленский
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−1
Andr 8 минут назад
И как понять интересно, будет ли он на самом деле сидеть, если все, что обществу покажут, будет картинка в телевизоре.
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5k
Александр 13 минут назад
Моя вера в человечество лишь тогда немного восстановится, когда за коррупцию посадят действующего лидера государства, все еще обличенного властью. А бывших гонять, которые уже мало что могут, это лоховская тема.
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38k
Элек Мек Полчаса назад
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
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3k
dampfer Полчаса назад
Никто его не посадил.

"В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома. В этом случае на Саркози наденут специальный электронный браслет, с помощью которого можно будет отслеживать его перемещения"

https://www.rbc.ru/politics/01/03/2021/603cd5ce9a79476d5ebb1dffhttps://www.rbc.ru/politics/01/03/2021/603cd5ce9a79476d5ebb1dff

Так что по сути - год домашнего ареста, и два года условно.
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9k
Енот Полиграфович Полчаса назад
«Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на те, что в Париже»...
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791
Олег Шишкин 38 минут назад
Когда назарбаев? Когда путин?
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15k
Юрий 38 минут назад
Оказывается Карла Бруни дорого стоит...
Кабаки и бабы доведут до цугундера - пророческие слова!
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791
Олег Шишкин Юрий 36 минут назад
Какая дорогая проститутка! Я знаю, что все женщины собой торгуют, но эта просто оборзела с ценником на свою дырку.
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8k
СПКиНР Олег Шишкин Полчаса назад
Вы еще ценник кобаевой не видели.
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2k
* You All 48 минут назад
надеюсь следующий будет любитель дворцов в геленджике
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6k
klop * You All 40 минут назад
Так он уже того поёт песни, Владимирский централ...
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3k
Шура ОсЕчкин 55 минут назад
- Володя, сколько у меня времени?!
- 24 часа, Коля...
- Успею добежать до Ростовской границы!!!
))))
.....
Не успел Коленька, к дружбану Витеньке...
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464
Илларион Забродов 55 минут назад
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10k
Олегbl4 57 минут назад
А в Корее разве не посадили бывшего президента?
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9k
Енот Полиграфович Олегbl4 36 минут назад
из минометов расстреляли...
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43k
zloykoyot Час назад
Каддафи и оттуда его достал, поделом суке. Правда почему-то про спонсорство убитого лидера Ливии никто не упоминает.
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3k
insaider Час назад
Видимо не поделился.
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27k
Fat Lynx Час назад
А Путин тут причем?
Или... о Боже! Не может быть!
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3k
insaider Fat Lynx Час назад
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10k
Bill insaider 57 минут назад
Это ему за Мистрали
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30k
Alex Bill 44 минуты назад
За Каддафи
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27k
Fat Lynx Alex 10 минут назад
Каддафи - это 100 другое...
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8k
Кыся Час назад
Нифига он не первый, и покруче были. Да французы вообще в этом деле молодцы, у них не залежится:

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1k
alex5450 Кыся Полчаса назад
Там было вроде написано "Пятой республики". Вы знаете что это такое?
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53k
pynh Час назад
А у нас бы Саркози центр построили.
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20k
Mike Miller pynh 56 минут назад
Пожизненный сенатор неподсудный за преступления, совершенные на посту президента.
Такой у нас сейчас обнуленный закон.
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208
bagerovo86 Mike Miller 49 минут назад
Я не люблю либерню, но вопрос тот же, как получается, что есть категория людей над законом. [мат] ?
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5k
workmen77 pynh 36 минут назад
У нас Саркози бы уже пару раз сыграл в "рокировочку" и обнулился.
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149k
☭Cheкаво☭ Час назад
Уже и Путина приплели, мрази, за базар свой тухлый отвечать нужно, черти.
Вы сраная либерасня п*здите, что на сраном Западе не бывает коррупции?
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10k
Олегbl4 ☭Cheкаво☭ Час назад
А это не вы п#здите, что коррупция везде, тем самым оправдывая существующую коррупцию?
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9k
Енот Полиграфович ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Вместо того что бы перенимать все самое лучшее, вы предлагаете перенимать худшее?))) Вообще то...при Андропове, перед законом были все равны, и гимнастки занимались тем чему учились. ..."Че" то как раз против капитализма и всех его чудовищных последствий и проявлений боролся, а не оправдывал его.
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