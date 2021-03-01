Сегодня суд Парижа вынес приговор в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози по так называемому "делу о прослушке". Политику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, два из которых условно, по обвинению в коррупции и торговле влиянием.



По делу также проходят два соучастника Саркози - Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер, которые признаны виновными в разглашении государственной тайны.