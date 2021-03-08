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Молодой человек проходил практику в немецкой тюрьме на земле Бранденбург, но совершил необдуманный поступок.
Стажёр от радости стал фотографироваться с главным ключом от тюрьмы, который подходит к множеству дверей. Эти фото он разослал всем своим друзьям через WhatsApp , чтобы похвастаться.
В Министерстве юстиции об этом узнали и незамедлительно сообщали начальству тюрьмы. А они уже в свою очередь приняли решение срочно сменить все замки. И это ни много ни мало – 600 штук.
Дело всё в том, что руководство посчитало, что опытный слесарь сможет воспроизвести ключ по фото, а у злоумышленников может появиться возможность пронести его на территорию и передать одному из осужденных.
В итоге 20 охранников работали сутки не покладая рук и смогли сменить все замки. Это обошлось тюрьме примерно в 50 000 евро (4,4 млн рублей).
В Министерстве юстиции об этом узнали и незамедлительно сообщали начальству тюрьмы. А они уже в свою очередь приняли решение срочно сменить все замки. И это ни много ни мало – 600 штук.
Дело всё в том, что руководство посчитало, что опытный слесарь сможет воспроизвести ключ по фото, а у злоумышленников может появиться возможность пронести его на территорию и передать одному из осужденных.
В итоге 20 охранников работали сутки не покладая рук и смогли сменить все замки. Это обошлось тюрьме примерно в 50 000 евро (4,4 млн рублей).
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Представитель тюрьмы JVA Heidering сообщил о виновнике переполоха: "Стажировка закончилась незамедлительно, и стажер получил запрет на вход в здание".
Также молодому любителю мессенджеров предстоит заплатить штраф равный затратам, понесённым тюрьмой при смене замков.
Пользователи соцсетей удивились произошедшему и похвалили небывалую работоспособность сотрудников тюрьмы, которые сменили такое большое количество замков в короткий срок.
Также молодому любителю мессенджеров предстоит заплатить штраф равный затратам, понесённым тюрьмой при смене замков.
Пользователи соцсетей удивились произошедшему и похвалили небывалую работоспособность сотрудников тюрьмы, которые сменили такое большое количество замков в короткий срок.
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Нужно всего лишь знать хотя бы один размер ключа или иметь какой-нибудь маркер с заранее известным размером на фото.
Так что - перестраховались они не зря.
Но полицейское государство, тотальная слежка и доносительство - только в Мордоре, да.
Вы правы, это абсолютно нормально и так и должно быть везде. Только вот в чём вопрос: кто решил, что пересылка фотографий в мессенджерах - нарушение закона? И откуда добропорядочные ПОСТОРОННИЕ граждане знают, что фотография с ключами - незаконна, и ВОЗМОЖНО позволит (а, может, и не позволит) злоумышленникам сделать дубликат?
Тут, получается, что у них вся переписка перлюстрируется, и перлюстрируется теми, кто в курсе - что это за ключи и кто эту фотку выложил.