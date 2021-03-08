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Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток немецкой тюрьме

Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток немецкой тюрьме (3 фото)

Автор:
08 марта 2021 11:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: WhatsApp   Германия   Стажёр   замки   ключи   слесарь   тюрьма   
3948
3
Молодой человек проходил практику в немецкой тюрьме на земле Бранденбург, но совершил необдуманный поступок.
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Метки: WhatsApp   Германия   Стажёр   замки   ключи   слесарь   тюрьма   
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30k
Минчанин Полчаса назад
Изготовление ключа по фотографии - это не паранойя начальника тюрьмы. Это реальная практика и оказываемая услуга.

Нужно всего лишь знать хотя бы один размер ключа или иметь какой-нибудь маркер с заранее известным размером на фото.
Так что - перестраховались они не зря.
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1k
Lefterov Час назад
Может спецом нужно было фотку ключа сделать и отправить кому-то а по ошибке отправил всем))))
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53k
Андрей 2 часа назад
То есть он сфоткался с ключом и разослал фото друзьям? Угу. Понятно. Но непонятно: то ли в его друзьях были сотрудники Министерства юстиции, которые немедленно вложили своего кореша и настучали его начальству, то ли МинЮст палит WhatsApp своих сотрудников на предмет крамолы? Уточнить бы надо...
Но полицейское государство, тотальная слежка и доносительство - только в Мордоре, да.
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1k
Влад Чернов Андрей Час назад
чел боюсь тебя расстраивать . у нас есть кибер полиция . все прослеживается . можешь поэсперементировать и выложи у себя на странице в сетях что то запрещенное и незаконное
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18k
Will2006 Влад Чернов Час назад
... особенно призывы к несанкционированным митингам
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−1
Михаил Александр Ломовицкий 37 минут назад
А Вы не думали, что это может быть связано с тем, что в Германии люди живут лучше, чем в России? Что это нормально, когда о нарушениях закона сообщают в органы правопорядка, и эти органы быстро и адекватно реагируют на такие сообщения? Что рядовые граждане страны живут по законам этой страны, а не по воровским понятиям? Представьте, целая нация стукачей - а живут лучше нас. Может это у нас понятия кривые, а не у них?
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1k
fraxinus Михаил 10 минут назад
Когда закон на стороне граждан, "стукачество" не грех, а достойный поступок.
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53k
Андрей Михаил 14 секунд назад
"...это нормально, когда о нарушениях закона сообщают в органы правопорядка..."
Вы правы, это абсолютно нормально и так и должно быть везде. Только вот в чём вопрос: кто решил, что пересылка фотографий в мессенджерах - нарушение закона? И откуда добропорядочные ПОСТОРОННИЕ граждане знают, что фотография с ключами - незаконна, и ВОЗМОЖНО позволит (а, может, и не позволит) злоумышленникам сделать дубликат?
Тут, получается, что у них вся переписка перлюстрируется, и перлюстрируется теми, кто в курсе - что это за ключи и кто эту фотку выложил.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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