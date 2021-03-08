Стажёр от радости стал фотографироваться с главным ключом от тюрьмы, который подходит к множеству дверей. Эти фото он разослал всем своим друзьям через WhatsApp , чтобы похвастаться.



В Министерстве юстиции об этом узнали и незамедлительно сообщали начальству тюрьмы. А они уже в свою очередь приняли решение срочно сменить все замки. И это ни много ни мало – 600 штук.

Дело всё в том, что руководство посчитало, что опытный слесарь сможет воспроизвести ключ по фото, а у злоумышленников может появиться возможность пронести его на территорию и передать одному из осужденных.



В итоге 20 охранников работали сутки не покладая рук и смогли сменить все замки. Это обошлось тюрьме примерно в 50 000 евро (4,4 млн рублей).