20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями

Многие люди недооценивают интересность карт, а ведь с их помощью можно узнать или даже понять очень многое о нашей планете. Карты наглядны, они позволяет осознать масштабы какого-либо явления, и одновременно с этим в них всегда присутствует фактор сравнения. А что может быть интереснее каких-либо сравнений?



Мы собрали статистические/исторические данные, связанные с географией и не только, которые гораздо удобнее воспринимаются через карты. Причём здесь присутствуют факты про отдельные страны, континенты или весь мир в целом.