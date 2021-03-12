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20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями

20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями (24 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:26
Сообщество : Уголок картографа
Метки: Земля   Карты мира   география   интересно   интересное   поучительное   факты   
2625
24
Это вам не школьная география! Эти карты расскажут много нового о нашей планете и ее жителях, позволив взглянуть на всё это под новым углом.
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Метки: Земля   Карты мира   география   интересно   интересное   поучительное   факты   
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7  комментариев
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3k
TPECKOED Час назад
Каспийское море только называется морем (из-за размеров). С точки зрения науки - это озеро, т.к. не имеет прямой связи с океаном. Автор, это природоведение 4-й класс.
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6k
Артём 9 минут назад
М-м-м, оказывается в Японию чай поставляли по суше!
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6k
Артём 13 минут назад
Очень понравилось море на месте Молдавии!
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308
D Men 13 минут назад
С каких пор Беларусь стала Украиной? автог географию учи!
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7k
diman02 Полчаса назад
16. По поводу Чая . Дело в разных китайских языках .
На севере Китая чай называют чаем , на юге Тии .
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801
Лучший Друг Час назад
Каспийское море явно пришло в эту компанию из другой лиги.

Конечно, потому что оно именно море, остаток древнего океана Тетис, просто отделенное поднявшимся кавказом от мирового океана.

Кстати, если уровень мирового океана поднимется метров на 20 - 30, опять появится пролив.

Ку мо-Ма нычская впа дина узкая низменность, разделяющая Ергенинскую и Ставропольскую возвышенности. Является древним проливом, соединявшим в геологическом прошлом Чёрное и Каспийское моря. В настоящее время соединяет Кубано-Приазовскую и Прикаспийскую низменности

По одной из версий это граница Европы и Азии

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2k
Alexander Parshuto Лучший Друг 13 минут назад
С точки зрения современной географии Каспийское "море", Мертвое "море" и т.п. являются именно озёрами. Нас этому еще в школе учили. И абсолютно не важно, что когда-то Каспий был частью океана, вот тогда оно и было морем. А сейчас - озеро.
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