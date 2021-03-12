20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями

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Это вам не школьная география! Эти карты расскажут много нового о нашей планете и ее жителях, позволив взглянуть на всё это под новым углом.
Многие люди недооценивают интересность карт, а ведь с их помощью можно узнать или даже понять очень многое о нашей планете. Карты наглядны, они позволяет осознать масштабы какого-либо явления, и одновременно с этим в них всегда присутствует фактор сравнения. А что может быть интереснее каких-либо сравнений?
Мы собрали статистические/исторические данные, связанные с географией и не только, которые гораздо удобнее воспринимаются через карты. Причём здесь присутствуют факты про отдельные страны, континенты или весь мир в целом.
Мы собрали статистические/исторические данные, связанные с географией и не только, которые гораздо удобнее воспринимаются через карты. Причём здесь присутствуют факты про отдельные страны, континенты или весь мир в целом.
1. В 1534 году у Бразилии были линейно ровные границы штатов
На самом деле это обычное дело при колонизации каких-то обширных земель.
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6. На карте указано, в каких штатах США можно найти наибольший процент выходцев из европейских стран
Как мы видим, в Нью-Йорке живёт много людей, чьи предки родом из России и Украины.
13. Самая северная точка Бразилии находится ближе ко всем другим странам обеих Америк, чем к самой южной точке Бразилии
14. 25 самых больших озёр планеты, расположенных рядом для сравнения
Каспийское море явно пришло в эту компанию из другой лиги.
15. В этих двух частях Африки, выделенных красным и синим, проживает одинаковое количество людей
И там, и там приблизительно по 250 миллионов человек.
16. В странах, куда чай из Китая поставлялся по суше, его называют вариацией произношения «Chai». В странах, куда чай поставлялся морем — «Tea»
Удивительным исключением является Бразилия.
На картах остров показан как территория размером с Великобританию. На самом деле это второй по величине остров в мире после Гренландии, размер которого в 3 раза превышает Великобританию. При наложении на Европу его протяжённости хватит, чтобы соединить Лондон и Москву.
19. Мировая карта распространения двух основных форматов листов: Letter и А4
Размеры Letter: 215.9 мм на 279.4 мм. Размеры А4: 210 мм на 297 мм.
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На севере Китая чай называют чаем , на юге Тии .
Конечно, потому что оно именно море, остаток древнего океана Тетис, просто отделенное поднявшимся кавказом от мирового океана.
Кстати, если уровень мирового океана поднимется метров на 20 - 30, опять появится пролив.
Ку мо-Ма нычская впа дина узкая низменность, разделяющая Ергенинскую и Ставропольскую возвышенности. Является древним проливом, соединявшим в геологическом прошлом Чёрное и Каспийское моря. В настоящее время соединяет Кубано-Приазовскую и Прикаспийскую низменности
По одной из версий это граница Европы и Азии