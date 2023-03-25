Заключенные прокопали туннель на волю зубной щеткой, чтобы поужинать

Как сообщили в офисе шерифа Ньюпорт-Ньюса, заключенные, 37-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо, были схвачены в ресторане IHOP, предлагающем фирменные блинчики, примерно в 12 километрах от тюрьмы Ньюпорт-Ньюс, из которой они сбежали несколькими часами ранее.

Гарза и Немо использовали «примитивный инструмент, сделанный из зубной щетки и металлического предмета», чтобы взломать стенку своей камеры и получить доступ к незакрепленным арматурным стержням между стенами. Затем они использовали арматуру, чтобы проделать небольшую дыру в стене и пролезть через нее, рассказал шериф.

Выйдя из тюремной камеры, мужчины перелезли через стену и сбежали. Они оказались в ресторане International House of Pancakes в Хэмптоне, где полиция вскоре арестовала их. Посетители IHOP заметили двух заключенных и вызвали полицию, сообщили в офисе шерифа.