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Заключенные прокопали туннель на волю зубной щеткой, чтобы поужинать

Заключенные прокопали туннель на волю зубной щеткой, чтобы поужинать

Автор:
25 марта 2023 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Подкоп   заключенные   зубная щетка   криминал   побег   проимка   терпение и труд   тюрьма   
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Двое заключенных из Вирджинии сбежали из тюрьмы и направились в местный ресторанчик. Они использовали зубную щетку, чтобы прорыть туннель на волю, но были арестованы уже через несколько часов.

Как сообщили в офисе шерифа Ньюпорт-Ньюса, заключенные, 37-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо, были схвачены в ресторане IHOP, предлагающем фирменные блинчики, примерно в 12 километрах от тюрьмы Ньюпорт-Ньюс, из которой они сбежали несколькими часами ранее.


Гарза и Немо использовали «примитивный инструмент, сделанный из зубной щетки и металлического предмета», чтобы взломать стенку своей камеры и получить доступ к незакрепленным арматурным стержням между стенами. Затем они использовали арматуру, чтобы проделать небольшую дыру в стене и пролезть через нее, рассказал шериф.


Выйдя из тюремной камеры, мужчины перелезли через стену и сбежали. Они оказались в ресторане International House of Pancakes в Хэмптоне, где полиция вскоре арестовала их. Посетители IHOP заметили двух заключенных и вызвали полицию, сообщили в офисе шерифа.


«Я выражаю благодарность полицейскому управлению Ньюпорт-Ньюс, полицейскому управлению Хэмптона и полицейскому управлению округа Джеймс-Сити за их помощь в возвращении этих заключенных за решетку, — сказал шериф Гейб Морган. - Кроме того, я благодарен гражданам, которые увидели Гарзу и Немо в IHOP и уведомили правоохранительные органы. Это свидетельство того, что граждане готовы помогать правоохранительным органам».


Гарза, уроженец Хэмптона, содержался под стражей по обвинениям, в том числе, в неуважении к суду и нарушении условий испытательного срока. Немо, житель Глостера, отбывал срок за мошенничество с кредитными картами, кражу кредитных карт, подделку документов, хранение инструментов для взлома, кражу в особо крупных размерах, неуважение к суду и нарушение условного срока.

Шериф сообщил, что заключенные воспользовались «слабостью конструкции здания», чтобы сбежать. По сообщению офиса, в данный момент группа инженеров проверяет безопасность объекта и по результатам проверки обеспечит его укрепление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Подкоп   заключенные   зубная щетка   криминал   побег   проимка   терпение и труд   тюрьма   
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6  комментариев
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31k
Teodor Час назад
"..мне за побег добавили пятОк,
Зато я видел сам, как солнышко вставало
И видел сам, как расцветал в тайге цветок"
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3k
* You All Минуту назад
Экранизация которую мы заслужили
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30
кот кузя Полчаса назад
Ну тупыыые! Блинчиков им захотелось...
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3k
poбт 54 минуты назад
"Они использовали зубную щетку, чтобы ПРОРЫТЬ туннель на волю"
а на фото разъё'банная кирпичная кладка
интересно функция щетки в чем?
типа берем стальную ножку от кровати приматываем шнурком зубную щетку и получает +10 к урону по кирпичным стенам?

з.ы. толщина стены вообще отдельная тема...
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6k
hhwost Час назад
урки народ изобретательный.
шахматы их хлеба сделать, зарезать зубной щёткой, шерстяным одеялом решётку перепилить...
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478
Сергей hhwost 43 минуты назад
Ни чего нового они не придумали. Из Алькатраса побег " аккордеонистов" был по интереснее.
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