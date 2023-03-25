Заключенные прокопали туннель на волю зубной щеткой, чтобы поужинать

Двое заключенных из Вирджинии сбежали из тюрьмы и направились в местный ресторанчик. Они использовали зубную щетку, чтобы прорыть туннель на волю, но были арестованы уже через несколько часов.
Как сообщили в офисе шерифа Ньюпорт-Ньюса, заключенные, 37-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо, были схвачены в ресторане IHOP, предлагающем фирменные блинчики, примерно в 12 километрах от тюрьмы Ньюпорт-Ньюс, из которой они сбежали несколькими часами ранее.
Гарза и Немо использовали «примитивный инструмент, сделанный из зубной щетки и металлического предмета», чтобы взломать стенку своей камеры и получить доступ к незакрепленным арматурным стержням между стенами. Затем они использовали арматуру, чтобы проделать небольшую дыру в стене и пролезть через нее, рассказал шериф.
Выйдя из тюремной камеры, мужчины перелезли через стену и сбежали. Они оказались в ресторане International House of Pancakes в Хэмптоне, где полиция вскоре арестовала их. Посетители IHOP заметили двух заключенных и вызвали полицию, сообщили в офисе шерифа.
«Я выражаю благодарность полицейскому управлению Ньюпорт-Ньюс, полицейскому управлению Хэмптона и полицейскому управлению округа Джеймс-Сити за их помощь в возвращении этих заключенных за решетку, — сказал шериф Гейб Морган. - Кроме того, я благодарен гражданам, которые увидели Гарзу и Немо в IHOP и уведомили правоохранительные органы. Это свидетельство того, что граждане готовы помогать правоохранительным органам».
Гарза, уроженец Хэмптона, содержался под стражей по обвинениям, в том числе, в неуважении к суду и нарушении условий испытательного срока. Немо, житель Глостера, отбывал срок за мошенничество с кредитными картами, кражу кредитных карт, подделку документов, хранение инструментов для взлома, кражу в особо крупных размерах, неуважение к суду и нарушение условного срока.
Шериф сообщил, что заключенные воспользовались «слабостью конструкции здания», чтобы сбежать. По сообщению офиса, в данный момент группа инженеров проверяет безопасность объекта и по результатам проверки обеспечит его укрепление.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зато я видел сам, как солнышко вставало
И видел сам, как расцветал в тайге цветок"
а на фото разъё'банная кирпичная кладка интересно функция щетки в чем?
типа берем стальную ножку от кровати приматываем шнурком зубную щетку и получает +10 к урону по кирпичным стенам?
з.ы. толщина стены вообще отдельная тема...
шахматы их хлеба сделать, зарезать зубной щёткой, шерстяным одеялом решётку перепилить...