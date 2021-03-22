У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов

Не знаю, как для кого, а для меня отзывы о тюрьмах — факт довольно неожиданный.
Понятно, когда пользователи оставляют отзывы о различных сервисах, операторах мобильной связи или интернета, ресторане, отеле или достопримечательности. Ведь здесь задача совершенно очевидна: поделиться своим опытом, предостеречь о каких-то недостатках или минусах места/услуги, либо наоборот, подчеркнуть достоинства или крутые фишки.
Тюрем на Booking или Tripadvisor, конечно, нет, но отзывы о них всё равно можно найти в интернете. Например, в некоторых сайтах-отзовиках, где оставляют отзывы за всё, от продуктов до туров в Доминикану, в поиске Google и на специальных сайтах о системе ФСИН (не официальных).
Вот, к пример, на otzovik.com отзыв о тюменской ИК-4.
Пользователь не без юмора отмечает в качестве достоинств 3-разовое питание и включенный в услуги душ. Недостатками называет дизайн интерьера.
ОНу и, конечно же, заслуживает внимания подробное описание места. Тоже не без юмора:
Домино, прогулки, хорошие соседи, чаек утром, днем, вечером.
Все включено: питание 3 раза в день, проживание, душ, возможность работать и зарабатывать. Добрые, отзывчивые соседи. Конечно, есть проблема с дизайном помещения и освещение не очень, но это уже вкусовщина. Хотя, данное место организованно еще 15 мая 1959 года, и с того момента дизайн так и не поменялся, наверное.
Еще, что мне понравилось - работает авто до места прибывания - бесплатно. Вас сопроводят сотрудники, внимательно выслушают, проконсультируют. На ресепшене круглосуточно дежурят сотрудники.
Отзыв полностью можно прочитать по ссылке.
А вот, у примеру, у ИК-40, расположенной в городе Кунгур Пермского края целых 40 отзывов в Google (хотя почти все из них — просто оценка, без текстового описания), и есть даже средняя оценка пользователей — 3,9 из 5.
На самом деле, именно эта колония в Кунгуре, мимо которой мы проезжали во время путешествия, и натолкнула на тему об отзывах из тюрем. Я тогда загуглил ИК-40, чтобы узнать, что это за колония и кто в ней находится, а в ответ увидел … отзывы, моментально заинтересовавшись темой.
Если почитать все отзывы, можно найти довольно интересные. Например:
— Хороший персонал, добрые и отзывчивые люди. Все сделают быстро и хорошо.
— Благодарю сотрудников ИК-40 за их не легкий труд, за понимание, готовность помочь и за умение оставаться человечными в наше время, даже находясь на своей работе. Спасибо большое.
— Ни чего не понравилось...
Есть отзывы даже у теперь знаменитой колонии ИК-2 в Покрове (где с недавних пор сидит сами знаете кто). Нашел я их на сайте ФСИН-Атлас
Средняя оценка 1,5 из 5, для прочтения доступно три отзыва от 2018 и 2019 гг.
Из российских тюрем больше всего отзывов я нашел у питерского СИЗО-5 Арсеналка, целых 17.
Интересно, что значительная часть их них положительные и почти половина всех отзывов написана в течении двух дней — 13 и 14 февраля 2019 года. Видимо, неспроста...
Источник:
- Почему в СССР читали в туалете?
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