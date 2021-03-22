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У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов

У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов (8 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:03
Сообщество : Жизнь
Метки: жизнь в тюрьме   интересные факты   отзывы россия   тюрьма   факты   фото   
829
8

Не знаю, как для кого, а для меня отзывы о тюрьмах — факт довольно неожиданный.

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Метки: жизнь в тюрьме   интересные факты   отзывы россия   тюрьма   факты   фото   
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Представляю отзывы времён инквизиции. Нынешним зекам бы такое почитать
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Yasen_Perec 20 минут назад
Напишешь плохое - из ШИЗО вылазить не будешь.
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