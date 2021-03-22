У исправительных колоний тоже есть отзывы, как у отелей или ресторанов

Понятно, когда пользователи оставляют отзывы о различных сервисах, операторах мобильной связи или интернета, ресторане, отеле или достопримечательности. Ведь здесь задача совершенно очевидна: поделиться своим опытом, предостеречь о каких-то недостатках или минусах места/услуги, либо наоборот, подчеркнуть достоинства или крутые фишки.

Тюрем на Booking или Tripadvisor, конечно, нет, но отзывы о них всё равно можно найти в интернете. Например, в некоторых сайтах-отзовиках, где оставляют отзывы за всё, от продуктов до туров в Доминикану, в поиске Google и на специальных сайтах о системе ФСИН (не официальных).

Вот, к пример, на otzovik.com отзыв о тюменской ИК-4.