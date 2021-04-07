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В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные

В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные (5 фото)

Автор:
07 апреля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   в мире   животные   звери   зоопарк   истории   тюрьма   фото   
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Руководство тюрьмы HMP Hindley, одной из "худших" в Англии, вводит новую практику для снижения стресса среди заключенных. Во дворе тюрьмы построят сад и мини-зоопарк, где заключенные смогут общаться с животными и ухаживать за растениями. Такую практику уже применяли в других тюрьмах, и она показала положительные результаты.
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Метки: Добрые дела   в мире   животные   звери   зоопарк   истории   тюрьма   фото   
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3  комментария
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10k
Василий Сургайло 20 минут назад
Сцука, да тюрьмы и нужны для того, чтобы стресс все время испытывали, а то санаторий это получается, а не наказание!
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7k
Акакий Василий Сургайло 8 минут назад
тюрьмы в современном обществе нужны для того чтобы потенциально наставить человека на путь истинный.
в россии и в сша, где в тюрьмах условия +- одинаково херовые, % рецедивистов в них 70-80%. В европе около 50%.
Расход на зека в рф примерно 51 тысяча рублей в месяц.
(содержание всей системы исполнения наказаний - 3,5 млрд евро по данным за 2020 https://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8c78479a79478b1d4d519chttps://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8c78479a79478b1d4d519c ) , количество зеков в рф по данным на 2020 год - 511030 человек, дальше простая математика, во сколько обходится один зек.
Причем минимум в 70% случаев эти деньги тратятся у нас зря.
Тут два подхода, либо расстреливать, либо работать над тем чтобы наставить человека на путь истинный. Европа хоть каких то успехов достигла в этом (но по мне так, без расстрелов тоже нельзя).
А не для того о чем ты говоришь.
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27k
Сталин подтвердил бы!! 12 минут назад
Этот пост намёк , что бы карнавальному разрешили хомячка в тюрьме завести???
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