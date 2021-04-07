В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные

Британская тюрьма HMP Hindley считается одной из худших в Англии. Тюрьма категории С вмещает 600 заключенных. Главные и самые частые проблемы этой тюрьмы - насилие и употребление наркотиков, с чем руководство борется до сих пор. Недавно они придумали нововведение - небольшой зоопарк, в котором заключенные смогут общаться с пушистиками. Идея не нова, но здесь ее ни разу не применяли.