В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные

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Руководство тюрьмы HMP Hindley, одной из "худших" в Англии, вводит новую практику для снижения стресса среди заключенных. Во дворе тюрьмы построят сад и мини-зоопарк, где заключенные смогут общаться с животными и ухаживать за растениями. Такую практику уже применяли в других тюрьмах, и она показала положительные результаты.
Британская тюрьма HMP Hindley считается одной из худших в Англии. Тюрьма категории С вмещает 600 заключенных. Главные и самые частые проблемы этой тюрьмы - насилие и употребление наркотиков, с чем руководство борется до сих пор. Недавно они придумали нововведение - небольшой зоопарк, в котором заключенные смогут общаться с пушистиками. Идея не нова, но здесь ее ни разу не применяли.
Такая мера - средство для снижения стресса и гармонизации эмоционального состояния заключенных. Пока что планируется завезти морских свинок, крыс, кроликов, мышек и хомячков, но список будет пополняться. Животные будут жить в небольшом садике, который построят во дворе. Там же заключенные смогут ухаживать за растениями, по планам руководства.
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Подобную практику уже использовали в других тюрьмах, например, в США. Специалисты доказали, что общение с животными благотворно влияет на заключенных, снижая уровень кортизола - гормона стресса. Кроме того, взаимодействие с пушистиками учит заботе, состраданию и ответственности.
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в россии и в сша, где в тюрьмах условия +- одинаково херовые, % рецедивистов в них 70-80%. В европе около 50%.
Расход на зека в рф примерно 51 тысяча рублей в месяц.
(содержание всей системы исполнения наказаний - 3,5 млрд евро по данным за 2020 https://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8c78479a79478b1d4d519chttps://www.rbc.ru/society/07/04/2020/5e8c78479a79478b1d4d519c ) , количество зеков в рф по данным на 2020 год - 511030 человек, дальше простая математика, во сколько обходится один зек.
Причем минимум в 70% случаев эти деньги тратятся у нас зря.
Тут два подхода, либо расстреливать, либо работать над тем чтобы наставить человека на путь истинный. Европа хоть каких то успехов достигла в этом (но по мне так, без расстрелов тоже нельзя).
А не для того о чем ты говоришь.