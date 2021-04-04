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Американская компания Aerion собирается построить сверхзвуковой пассажирский лайнер эконом-класса AS3TM. На нем можно будет добраться в пункт назначения минимум в два раза быстрее, чем на самых быстрых самолетах, существующих на сегодняшний день.
Чудо-самолет будет рассчитан на 50 мест, сможет развивать скорость до 4800 км/ч, дальность полета без дозаправки составит около 13 000 км. К примеру, из Лос-Анджелеса до Токио на нем можно будет долететь всего за два с половиной часа, а не за девять, как сейчас.
На сайте компании говорится, что эти планы планируется осуществить в течение ближайших 6-8 лет. Одна из основных задач - решить проблему с запретом сверхзвуковых пассажирских полетов над территорией США, то есть внести изменения в государственные нормативы.
На сайте компании говорится, что эти планы планируется осуществить в течение ближайших 6-8 лет. Одна из основных задач - решить проблему с запретом сверхзвуковых пассажирских полетов над территорией США, то есть внести изменения в государственные нормативы.
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"В Aerion мы стремимся построить будущее, в котором человечество сможет путешествовать между любыми двумя точками нашей планеты в течение трех часов. Сверхзвуковой полет - это отправная точка, но это всего лишь начало, - рассказал главный исполнительный директор компании Том Вайс. - Чтобы произвести настоящую революцию мировой мобильности в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, мы должны раздвинуть границы возможного. AS3TM - следующий шаг в наших масштабных планах, который позволит более широкой аудитории узнать, что такое сверхзвуковые полеты от Aerion".
Но прежде чем AS3TM поднимется в небо, компания планирует запустить свой бизнес-джет AS2, способный развить скорость 1600 км/ч.
Но прежде чем AS3TM поднимется в небо, компания планирует запустить свой бизнес-джет AS2, способный развить скорость 1600 км/ч.
Основным проектом компании Aerion считается создание сверхзвукового 12-местного самолета бизнес-класса AS2 (скорость - 1600 км/ч), на который уже идут предзаказы. Финансирует проект основатель компании миллиардер Роберт Басс, а также партнер/инвестор - корпорация Boeing. Стоимость одного AS2 - 120 млн долларов, предзаказов получено уже на 10 млрд долларов. Эти самолеты компания начнет выпускать уже в 2023 году.
AS2 преодолел 78 000 морских миль в испытательных полетах в аэродинамической трубе.
AS2 преодолел 78 000 морских миль в испытательных полетах в аэродинамической трубе.
Штаб-квартира Aerion рядом с международным аэропортом Орландо в Мельбурне. Новая эра коммерческих сверхзвуковых путешествий все ближе и ближе!
В этом году компания открыла штаб-квартиру Aerion Park в Мельбурне, штат Флорида. По словам Тома Вайса, Aerion Park будет полностью интегрированным кампусом для аэрокосмического проектирования, исследований и производства. Там будут собираться самолеты, там же будут проходить летные испытания. Начало производства намечено на 2023 год, начало летных испытаний - на 2025 год, ввод в эксплуатацию - на 2027 год.
Работа над бизнес-джетом AS2 ведется совместно с компаниями Boeing, GE, Spirit Aerosystems, Safran, BAE, Honeywell, Aernnova, GKN и Raytheon Technologies. Коллектив более чем серьезный!
Aerion - не единственный игрок на рынке сверхзвуковых пассажирских полетов - американские стартапы Boom Supersonic и Spike Aerospace работают над похожим проектами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Технологии и разработки авиа самолеты бизнес-джет самолеты сверхзвуковой самолет технологии ух ты
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Потому, что остальное дотировалось государством. При капитализме подобное не будет работать.
Смысл только если до нужного города за 2-3 часа, а не с кучей пересадок