Чудо-самолет будет рассчитан на 50 мест, сможет развивать скорость до 4800 км/ч, дальность полета без дозаправки составит около 13 000 км. К примеру, из Лос-Анджелеса до Токио на нем можно будет долететь всего за два с половиной часа, а не за девять, как сейчас.



На сайте компании говорится, что эти планы планируется осуществить в течение ближайших 6-8 лет. Одна из основных задач - решить проблему с запретом сверхзвуковых пассажирских полетов над территорией США, то есть внести изменения в государственные нормативы.