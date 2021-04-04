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Американцы создадут сверхзвуковой авиалайнер, который сможет летать со скоростью 4800 км/ч

Американцы создадут сверхзвуковой авиалайнер, который сможет летать со скоростью 4800 км/ч (4 фото)

Автор:
04 апреля 2021 14:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Технологии и разработки   авиа самолеты   бизнес-джет   самолеты   сверхзвуковой самолет   технологии   ух ты   
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Американская компания Aerion собирается построить сверхзвуковой пассажирский лайнер эконом-класса AS3TM. На нем можно будет добраться в пункт назначения минимум в два раза быстрее, чем на самых быстрых самолетах, существующих на сегодняшний день.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Технологии и разработки   авиа самолеты   бизнес-джет   самолеты   сверхзвуковой самолет   технологии   ух ты   
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23  комментария
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1k
Карандаш 2,0 57 минут назад
За участие в создании этого лайнера поборются такие известные компании, как: Walt Disney, Warner Brothers, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures, Universal Pictures.
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31k
Alex Минуту назад
А сколько пассажиров живыми долетят на таком самолете?
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4k
Ya 22 минуты назад
Ничего амеры больше не изобретут, разве что с3,14.ят. Они сейчас заняты 3,14..ами, неграми, "демократией" не в своей стране, и подготовкой новой мировой войны.
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5k
Янус Полуэктович Час назад
и сколько бюджетных средств им на это надо?
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10k
paranoid Янус Полуэктович 12 минут назад
Предзаказы на 10 миллиардов
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4k
livaneth Час назад
Дальнемагистральный гиперзвуковой лайнер нужно делать кресел на 250-зоо. Как Б-707 или Ил-62. Двигатели воздушно-керосиновые, прямоточные. У этих двигателей одна проблема - взлететь и разогнаться до гиперзвука. Решается путем использования дополнительного ракетного ускорителя. Либо в виде отбрасываемой первой ступени. Либо на взлете и разгоне перекрывать воздухозаборник и впрыскивать жидкий кислород в камеру сгорания. Второй вариант красивее, но нужно посчитать расход горючего.
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5k
citrus1 Час назад
*сверхзвуковой пассажирский лайнер эконом-класса*, ну-ну когда создадите тогда и позовёте
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Все, кто развивают технологии - молодцы. Вне зависимости от государства и национальности. Если получается, то радость всем. Вспоминать "Ту-144" и "Конкорд" смысла нет. Это этап. Надеюсь, что конструкторы и инженеры сделали выводы 50-летней давности))) Гражданский сверзвук нужен, потому что дорого и з.а.е.бало))))
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43k
zloykoyot Час назад
Насколько мне известно, на Конкорд, при вместимости от 108 до 144 человек в зависимости от исполнения, билеты стоили совсем не по 30 копеек и даже не по 3000 долларов. Так что места в сверхзвуковом самолёте на 50 человек будут явно не для простых людей.
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10k
Bill zloykoyot Час назад
У меня один знакомый летал на Конкорде. По его словам, билет стоил 10 килобаксов.
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43k
zloykoyot Bill 44 минуты назад
Вот да, что-то типа того. Плюс нужно учесть что это были ТЕ доллары, сейчас бы это стоило бы 15 штук где-то.
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4k
Ya zloykoyot Полчаса назад
Ну похоже тебе действительно ни хера не известно, как и многим современным недоумкам. Что там с конкордом было- это их буржуйские дела, а вот на ТУ-144 цена была менее чем в два раза дороже, и пока ТУ летали на гражданских линиях билеты на эти рейсы раскупались "бедными" жителями СССР в момент(это было всё до 100руб, а в баксах того времени умножь еще на х0,6).
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43k
zloykoyot Ya 22 минуты назад
Милейший, самолёт кто делать собирается? И где он будет летать? Причём тут ТУ-144? Доумок херов, ты подрочить на прошлое решил не в тему.
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8k
Владимир Ya 13 минут назад
>> ТУ-144 цена была менее чем в два раза дороже
Потому, что остальное дотировалось государством. При капитализме подобное не будет работать.
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4k
livaneth 2 часа назад
Воздушная трасса из Лос Анджелес в Токио проходит над морем. Вся. Чтоб лететь по этой трассе на сверхзвуковой скорости не надо изменять американские законы.
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18k
Андрей Иванов livaneth Час назад
Только аэропорт вынести за границы США. Теоретически можно, но как с этого острова добираться до Пиндоссии? Два часа на самолёте, потом три баркасом, а там попуткой?

Смысл только если до нужного города за 2-3 часа, а не с кучей пересадок
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4k
livaneth Андрей Иванов Час назад
Взлетаешь на обычной скорости. Звуковой барьер переходишь уже над морем.
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18k
Андрей Иванов livaneth Час назад
Нерентабельно. Эти хрени керосин жрут, как не в себя
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10k
paranoid Андрей Иванов 10 минут назад
На дозвуковой тоже?
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475
vitalik 2 часа назад
Ту-144 и конкорд заново изобрести собрались? Ну это нормально. Вот на Луну тоже заново летать учатся.
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10k
paranoid vitalik 8 минут назад
Первые электромобили появились чуть ли не раньше бензиновых. Но конкуренции никакой не выдерживали, технологии не позволяли. И вот - новое рождение, новый уровень
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